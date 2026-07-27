«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот берди

·169·Дунё
«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот берди

Россия сиёсий тизими ва бошқарув институтлари мамлакатни ҳимоя қилишга ҳамда ҳар қандай ташқи душманона ҳаракатларни қайтаришга тўлиқ тайёр. Бу ҳақда Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин Кремлда якунланаётган VIII Давлат Думаси депутатлари билан ўтказилган учрашувда маълум қилди.

Давлат раҳбари ўз чиқишида мамлакатдаги сиёсий барқарорлик, Конституциявий асослар ва кўп миллатли халқнинг ички бирлигига алоҳида тўхталиб ўтди.

Zamin.uz Кремлдаги учрашувнинг энг муҳим тафсилотлари ва давлат раҳбарининг асосий баёнотларини тақдим этади.

1. Суверен тамойиллар ва сиёсий тизим тайёргарлиги

Владимир Путин Россиянинг амалдаги бошқарув тизими ташқи босимларга чидамли экани ва ўз мустақиллигини сақлаб қолганини таъкидлади. Мамлакат сиёсий институтлари хорижий андозаларга эмас, балки миллий манфаатлар ва асосий қонунга таянади.

Владимир Путиннинг Кремлдаги баёнотидан иқтибос:

«Бизнинг сиёсий тизимимиз ва бошқарув институтларимиз Россия Федерацияси Конституциясига тўлиқ мувофиқ равишда суверен тамойиллар асосида шакллантирилган. Биз мамлакатни ҳимоя қилишга тайёрмиз ва жамият билан биргаликда ҳар қандай душманона ҳаракатларга қатъий қаршилик кўрсатишга қодирмиз.»

Путин баёнотининг асосий йўналишлари

Йўналиш / Жиҳат

Асосий мазмуни ва баёнот

Сиёсий тизим асоси

Конституцияга пўлатдек мувофиқлик ва суверен тамойиллар

Мудофаа ва хавфсизлик

Жамият ва давлатнинг ҳар қандай таҳдидга биргаликда жавоб бериши

Ташқи омиллар

Ташқи агрессив босимларга нисбатан қатъий позиция

Ижтимоий жипслик

Кўп миллатли халқнинг тарихий синовлардаги ички бирлиги

2. Тарихий синовлар ва кўп миллатли халқ бирлиги

Россия Президенти ўз нутқида ташқи таҳдидларга қарши курашда жамият ва халқ жипслиги энг асосий омил эканини алоҳида уқтирди. Путиннинг сўзларига кўра, бу жараён бир марталик ҳолат эмас, балки мамлакат тарихидан келиб чиққан барқарор тамойилдир.

Ташқи босим ва халқ муносабати ҳақида:

«Бизнинг кўп миллатли халқимиз тарихий синовларга ва агрессив ташқи босимга ички бирлик билан жавоб берди - бу ҳар доим шундай бўлган ва бугун ҳам айнан шундай бўлмоқда», — дея таъкидлади давлат раҳбари.

Ушбу муҳим сиёсий янгиликни дўстларингизга юборинг!

Кремлда бўлиб ўтган ушбу учрашув ва унда илгари сурилган баёнотлар минтақавий ҳамда халқаро геосиёсат учун муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу қайноқ янгиликни дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсат билан қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, ҳозирги халқаро майдондаги мураккаб вазиятда мамлакатларнинг ички бирлиги қай даражада муҳим ўрин тутади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Владимир ПутинРоссияКремлДавлат ДумасиZamin.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнотБугун, 22:58Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиТелефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиБугун, 19:30Россия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирдиРоссия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирдиБугун, 17:49Покистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиПокистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиБугун, 17:3153 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солди53 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солдиБугун, 15:08Ҳазил қимматга тушди: ит ходимнинг шимини ечиб юборди (видео)Ҳазил қимматга тушди: ит ходимнинг шимини ечиб юборди (видео)Бугун, 14:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда