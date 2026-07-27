«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот берди
Россия сиёсий тизими ва бошқарув институтлари мамлакатни ҳимоя қилишга ҳамда ҳар қандай ташқи душманона ҳаракатларни қайтаришга тўлиқ тайёр. Бу ҳақда Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин Кремлда якунланаётган VIII Давлат Думаси депутатлари билан ўтказилган учрашувда маълум қилди.
Давлат раҳбари ўз чиқишида мамлакатдаги сиёсий барқарорлик, Конституциявий асослар ва кўп миллатли халқнинг ички бирлигига алоҳида тўхталиб ўтди.
Zamin.uz Кремлдаги учрашувнинг энг муҳим тафсилотлари ва давлат раҳбарининг асосий баёнотларини тақдим этади.
1. Суверен тамойиллар ва сиёсий тизим тайёргарлиги
Владимир Путин Россиянинг амалдаги бошқарув тизими ташқи босимларга чидамли экани ва ўз мустақиллигини сақлаб қолганини таъкидлади. Мамлакат сиёсий институтлари хорижий андозаларга эмас, балки миллий манфаатлар ва асосий қонунга таянади.
Владимир Путиннинг Кремлдаги баёнотидан иқтибос:
«Бизнинг сиёсий тизимимиз ва бошқарув институтларимиз Россия Федерацияси Конституциясига тўлиқ мувофиқ равишда суверен тамойиллар асосида шакллантирилган. Биз мамлакатни ҳимоя қилишга тайёрмиз ва жамият билан биргаликда ҳар қандай душманона ҳаракатларга қатъий қаршилик кўрсатишга қодирмиз.»
Путин баёнотининг асосий йўналишлари
Йўналиш / Жиҳат
Асосий мазмуни ва баёнот
Сиёсий тизим асоси
Конституцияга пўлатдек мувофиқлик ва суверен тамойиллар
Мудофаа ва хавфсизлик
Жамият ва давлатнинг ҳар қандай таҳдидга биргаликда жавоб бериши
Ташқи омиллар
Ташқи агрессив босимларга нисбатан қатъий позиция
Ижтимоий жипслик
Кўп миллатли халқнинг тарихий синовлардаги ички бирлиги
2. Тарихий синовлар ва кўп миллатли халқ бирлиги
Россия Президенти ўз нутқида ташқи таҳдидларга қарши курашда жамият ва халқ жипслиги энг асосий омил эканини алоҳида уқтирди. Путиннинг сўзларига кўра, бу жараён бир марталик ҳолат эмас, балки мамлакат тарихидан келиб чиққан барқарор тамойилдир.
Ташқи босим ва халқ муносабати ҳақида:
«Бизнинг кўп миллатли халқимиз тарихий синовларга ва агрессив ташқи босимга ички бирлик билан жавоб берди - бу ҳар доим шундай бўлган ва бугун ҳам айнан шундай бўлмоқда», — дея таъкидлади давлат раҳбари.
Ушбу муҳим сиёсий янгиликни дўстларингизга юборинг!
Кремлда бўлиб ўтган ушбу учрашув ва унда илгари сурилган баёнотлар минтақавий ҳамда халқаро геосиёсат учун муҳим аҳамиятга эга.
Ушбу қайноқ янгиликни дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва халқаро сиёсат билан қизиқувчилар гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, ҳозирги халқаро майдондаги мураккаб вазиятда мамлакатларнинг ички бирлиги қай даражада муҳим ўрин тутади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…