Джейми Гиттенс: Морган Роджерс Челсини чемпионликка етаклайди
Челси вингери Жейми Гиттенснинг фикрича, Британия рекордини янгилаган Морган Рожерснинг клубга келиши “аристократлар”га 2017 йилдан бери илк бор Англия Премер-лигаси бош совринини қўлга киритишда асосий туртки бўла олади. Goal.com хабар қилишича, футболчи собиқ Астон Вилла юлдузи Стемфорд Бриждаги стандартларни мутлақо янги босқичга кўтаришига қатъий ишонч билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Морган Рожерс шу ой бошида Астон Вилладан 117 миллион фунт стерлинг эвизга Британия рекорд қийматидаги трансфер билан Челси сафига қўшилган эди. Гиттенснинг таъкидлашича, ушбу трансфер клубнинг бошқа рақибларга берган жиддий ният баёноти бўлиб, жамоанинг чемпионлик амбицияларини яққол кўрсатиб турибди.
Янги мавсум олдидан улкан режаларЧелсининг Сидней шаҳридаги мавсумолди йиғини давомида собиқ Боруссия Дортмунд футболчиси ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Гиттенс таркибдаги рақобат кучайганига қарамай, Рожерснинг келишидан мамнунлигини яширмади ва жамоа олдида фақат энг юқори мақсадлар турганини таъкидлади.
“Биз барчасини ютишни истаймиз – бу бизнинг асосий мақсадимиз, яни Англия Премер-лигаси, Англия кубоги ва иштирок этаётган ҳар қандай турнирда ғалаба қозониш. Морган каби футболчининг олиб келиниши чемпионликлар сари талабларни янада оширади. У топ-ўйинчи, бошқа ортиқча таърифга ҳожат йўқ”, деди Гиттенс.
Бош мураббий таъсири ва тактик ўзгаришларКлубдаги муҳитнинг ўзгаришига бош мураббий Алонсо келгани ҳам катта таъсир кўрсатди. Гиттенс испаниялик мутахассиснинг тактик билимлари жамоага ижобий таъсир ўтказаётганини сезаётганини айтди. У илгари Боруссия Дортмунд сафида ўйнаган пайтида Алонсонинг мағлубиятсиз Баер Леверкусен жамоасига қарши майдонга тушгани ва бу ўйин қанчалик қийин бўлганини яхши эслайди.
“Ушбу жамоага қарши ўйнаш жуда оғир эди, чунки уларнинг ўйин тизими, жумладан уч нафар марказий ҳимоячидан иборат чизиғи бор эди. Улар Флориан Виртс, Жереми Фримпонг, Пьеро Ҳинкапи ва Гранит Жака каби кучли футболчиларга эга ҳақиқий жамоа эди”, дея эслайди вингер.
Гиттенснинг сўзларига кўра, дунёнинг энг яхши ярим ҳимоячиларидан бири бўлган Алонсонинг мураббий сифатида шуғулланиши ва футболчилар билан якка тартибда суҳбатлашиб, уларнинг камчиликларини кўрсатиб бериши ўйинчилар учун энг яхши имкониятдир. Мураббий унга доимо ижобий фикрлашни, вазиятларни яратишда давом этишни ва ўзини максимал даражада синаб кўришни уқтириб келмоқда.
…