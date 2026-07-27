Джейми Гиттенс: Морган Роджерс Челсини чемпионликка етаклайди

·45·Спорт
Джейми Гиттенс: Морган Роджерс Челсини чемпионликка етаклайди

Челси вингери Жейми Гиттенснинг фикрича, Британия рекордини янгилаган Морган Рожерснинг клубга келиши “аристократлар”га 2017 йилдан бери илк бор Англия Премер-лигаси бош совринини қўлга киритишда асосий туртки бўла олади. Goal.com хабар қилишича, футболчи собиқ Астон Вилла юлдузи Стемфорд Бриждаги стандартларни мутлақо янги босқичга кўтаришига қатъий ишонч билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Морган Рожерс шу ой бошида Астон Вилладан 117 миллион фунт стерлинг эвизга Британия рекорд қийматидаги трансфер билан Челси сафига қўшилган эди. Гиттенснинг таъкидлашича, ушбу трансфер клубнинг бошқа рақибларга берган жиддий ният баёноти бўлиб, жамоанинг чемпионлик амбицияларини яққол кўрсатиб турибди.

Янги мавсум олдидан улкан режалар

Челсининг Сидней шаҳридаги мавсумолди йиғини давомида собиқ Боруссия Дортмунд футболчиси ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Гиттенс таркибдаги рақобат кучайганига қарамай, Рожерснинг келишидан мамнунлигини яширмади ва жамоа олдида фақат энг юқори мақсадлар турганини таъкидлади.

“Биз барчасини ютишни истаймиз – бу бизнинг асосий мақсадимиз, яни Англия Премер-лигаси, Англия кубоги ва иштирок этаётган ҳар қандай турнирда ғалаба қозониш. Морган каби футболчининг олиб келиниши чемпионликлар сари талабларни янада оширади. У топ-ўйинчи, бошқа ортиқча таърифга ҳожат йўқ”, деди Гиттенс.

Бош мураббий таъсири ва тактик ўзгаришлар

Клубдаги муҳитнинг ўзгаришига бош мураббий Алонсо келгани ҳам катта таъсир кўрсатди. Гиттенс испаниялик мутахассиснинг тактик билимлари жамоага ижобий таъсир ўтказаётганини сезаётганини айтди. У илгари Боруссия Дортмунд сафида ўйнаган пайтида Алонсонинг мағлубиятсиз Баер Леверкусен жамоасига қарши майдонга тушгани ва бу ўйин қанчалик қийин бўлганини яхши эслайди.

“Ушбу жамоага қарши ўйнаш жуда оғир эди, чунки уларнинг ўйин тизими, жумладан уч нафар марказий ҳимоячидан иборат чизиғи бор эди. Улар Флориан Виртс, Жереми Фримпонг, Пьеро Ҳинкапи ва Гранит Жака каби кучли футболчиларга эга ҳақиқий жамоа эди”, дея эслайди вингер.

Гиттенснинг сўзларига кўра, дунёнинг энг яхши ярим ҳимоячиларидан бири бўлган Алонсонинг мураббий сифатида шуғулланиши ва футболчилар билан якка тартибда суҳбатлашиб, уларнинг камчиликларини кўрсатиб бериши ўйинчилар учун энг яхши имкониятдир. Мураббий унга доимо ижобий фикрлашни, вазиятларни яратишда давом этишни ва ўзини максимал даражада синаб кўришни уқтириб келмоқда.

ЧелсеаМорган РоджерсДжейми ГиттенсПремиер ЛеагуеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди