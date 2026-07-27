Ота четга чиқиш учун 5 йиллик алиментни олдиндан тўлади
Мажбурий ижро бюросининг Ғиждувон туман бўлими иш юритувидаги суд ҳужжатига кўра, қарздор отадан ундирувчи она фойдасига вояга етмаган 1 нафар фарзанди моддий таъминоти учун алимент ундириш белгиланган.
Ижро ҳаракатлари давомида қарздорнинг четга чиқиш ҳуқуқлари вақтинча чекланган. Қарздор четга чиқмоқчилигини билдириб, амалий ёрдам сўраган.
Қарздорга ижро ҳужжатида тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда алимент тўловларини олдиндан тўлаш тартиби тушунтирилган.
Қарздор алимент тўловини олдиндан тўлаш йўли билан ижро этиш усули ва тартибини ўзгартириш ҳақида судга даъво аризаси киритган.
Суд томонидан даъво аризаси қаноатлантирилиб, давлат ижрочиси томонидан ҳисобланган 5 йиллик алимент пулларини олдиндан ундириш белгиланган.
Ижро ҳаракатлари давомида олдиндан ундирилиши белгиланган 138.540,0 минг сўм алимент пуллари ундириб, қарздорнинг четга чиқишига қўйилган чеклов бекор қилинди.
Ҳозирда ижро ҳаракатлари давом этмоқда.
…