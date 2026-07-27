Ота четга чиқиш учун 5 йиллик алиментни олдиндан тўлади

·64·Жамият
Ота четга чиқиш учун 5 йиллик алиментни олдиндан тўлади

Мажбурий ижро бюросининг Ғиждувон туман бўлими иш юритувидаги суд ҳужжатига кўра, қарздор отадан ундирувчи она фойдасига вояга етмаган 1 нафар фарзанди моддий таъминоти учун алимент ундириш белгиланган.  

Ижро ҳаракатлари давомида қарздорнинг четга чиқиш ҳуқуқлари вақтинча чекланган. Қарздор четга чиқмоқчилигини билдириб, амалий ёрдам сўраган.

Қарздорга ижро ҳужжатида тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда алимент тўловларини олдиндан тўлаш тартиби тушунтирилган.

Қарздор алимент тўловини олдиндан тўлаш йўли билан ижро этиш усули ва тартибини ўзгартириш ҳақида судга даъво аризаси киритган.

Суд томонидан даъво аризаси қаноатлантирилиб, давлат ижрочиси томонидан ҳисобланган 5 йиллик алимент пулларини олдиндан ундириш белгиланган.

Ижро ҳаракатлари давомида олдиндан ундирилиши белгиланган 138.540,0 минг сўм алимент пуллари ундириб, қарздорнинг четга чиқишига қўйилган чеклов бекор қилинди.  
Ҳозирда ижро ҳаракатлари давом этмоқда.

ГиждуванМажбурий ижро бюроси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ижтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиИжтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалдиБугун, 23:14Қашқадарёда итни транспортга боғлаб судрашдиҚашқадарёда итни транспортга боғлаб судрашдиБугун, 22:57Августда 43 даража иссиқ ва кейин кескин салқин кутилмоқдаАвгустда 43 даража иссиқ ва кейин кескин салқин кутилмоқдаБугун, 20:00Ҳисоботга имзо ва муҳр учун 14 миллион сўм сўраган боғча раҳбари ушланди Ҳисоботга имзо ва муҳр учун 14 миллион сўм сўраган боғча раҳбари ушланди Бугун, 16:29Вояга етмаган фарзанд онаси тарбиясига олиб берилдиВояга етмаган фарзанд онаси тарбиясига олиб берилдиБугун, 16:10Андижонда 1-синфга киритиб қўйиш учун 300 доллар сўраган ходим ушландиАндижонда 1-синфга киритиб қўйиш учун 300 доллар сўраган ходим ушландиБугун, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди