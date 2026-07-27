WSJ: ChatGPT хавфли маълумотлар бергани ҳақида шов-шувли даъво қилди

·107·Дунё
WSJ: ChatGPT хавфли маълумотлар бергани ҳақида шов-шувли даъво қилди

Американинг нуфузли The Wall Street Journal нашри сунъий интеллект хавфсизлигига оид баҳсли маълумотни эълон қилди. Нашрда айтилишича, айрим фойдаланувчилар ChatGPT орқали биологик қурол ва заҳарлар ҳақида хавфли маълумотларни олишга уринган, баъзи ҳолатларда эса тизим батафсил жавоблар бергани ҳақида экспертлар фикри келтирилган.

Мақолага кўра, OpenAI моделлари янгиланганидан кейин турли фойдаланувчилар биология ва кимёга оид хавфли мавзулар бўйича сўровлар юборган. Экспертлар айрим жавобларнинг техник жиҳатдан аниқ бўлганини таъкидлаган.

Шу билан бирга, OpenAI хавфли сўровлар билан боғлиқ аккаунтлар блокланиши, моделлар доимий равишда қайта ўқитилиши ва хавфсизлик чекловлари кучайтирилаётганини билдирган. Компания вакиллари ҳозирги тизимларда бундай маълумотларни тақдим этмаслик учун қатъий филтрлар жорий этилганини қайд этмоқда.

WSJ’нинг ёзишича, АҚШда сунъий интеллект компанияларини бундай сўровлар бўйича мажбурий равишда ҳисобот беришга ёки уларни автоматик равишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга юборишга оид ягона федерал қонун ҳозирча мавжуд эмас.

Нашр шунингдек, хавфли маълумотларни излаган айрим фойдаланувчилар бошқа йирик чатботларга ҳам мурожаат қилганини ёзган, аммо улар қандай жавоб олгани ҳақида аниқ маълумот келтирилмаган.

OpenAI, Anthropic ва Google каби компаниялар эса сунъий интеллектдан зарарли мақсадларда фойдаланишнинг олдини олиш учун ҳукуматлар ва мустақил хавфсизлик мутахассислари билан ҳамкорлик қилишаётганини таъкидламоқда.

Мутахассислар фикрича, сунъий интеллект технологиялари тез ривожланаётгани сабабли хавфсизлик масаласи глобал даражадаги асосий муҳокама мавзуларидан бирига айланиб бормоқда. Шу боис йирик технологик компаниялар моделларнинг ҳимоя механизмларини мунтазам равишда кучайтириш устида иш олиб бораётганини билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиИрландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиБугун, 00:03Йирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиЙирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиКеча, 23:40Давоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиДавоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиКеча, 23:36Пхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиПхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиКеча, 23:25Эрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликЭрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликКеча, 23:15«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнотКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда