Сунъий интеллект ва классик дизайн: Нокиа 250 4G Смарт тақдим этилади

·156·Техно
Сунъий интеллект ва классик дизайн: Нокиа 250 4G Смарт тақдим этилади

ҲМД компанияси афсонавий Нокиа бренди остида янги классик тугмали телефонни чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Нокиа 250 4G Смарт деб номланган ушбу қурилма анъанавий ихчам дизайнни замонавий технологиялар, жумладан, сунъий интеллект функциялари билан уйғунлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирча моделнинг нархи ва расмий сотувга чиқиш санаси ошкор этилмаган бўлса-да, унинг техник хусусиятлари интернетдаги ишончли манбалар орқали маълум бўлди. Хусусан, мобил технологиялар оламида ўзининг аниқ маълумотлари билан танилган смашх_60 никли инсайдер янги гаджетнинг тўлиқ параметрларини фош этди.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Қурилма 1,3 ГГс такрорий частотада ишлайдиган Унисок T137 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у кундалик оддий вазифаларни бажариш учун етарли қувватни таъминлайди. Шунингдек, аппарат 256 МБ тезкор ва 2 GB доимий хотирага эга бўлиб, бундай кўрсаткичлар оддий қўнғироқлар ва хабарлар алмашиш учун мақбул ҳисобланади.

Олдинги қисмида 2,8 дюймли экран жойлашган бўлиб, у фойдаланувчиларга маълумотларни қулай ўқиш имконини беради. Телефон ихчам ўлчамига қарамай, замонавий алоқа стандартларини, жумладан, ЛТE тармоқларини қўллаб-қувватлайдиган иккита СИМ-карта уясига эга.

Мустаҳкамлик ва қўшимча функциялар

  • IP54 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланган корпус
  • 1950 мА·соат сиғимли аккумулятор ва замонавий USB-C порти
  • Bluetooth 5.0, ФМ-радио ва 3,5 мм наушник учун улагич
  • Wi-Fi уланиш нуқтаси ва Cloud Пҳоне функцияси

Қурилманинг орқа панелида ВГА ҳамда 2 мегапикселли иккита камера ўрнатилган. Шунингдек, замонавий талабларга мос равишда гаджетга сунъий интеллектга асосланган имкониятлар, жумладан, овозли таржимон ва QR-кодларни аниқлаш тизими киритилган.

Янги телефон нафақат оддий алоқа воситаси, балки Алипай тўлов хизмати ва Эхпресс Чат каби қулай иловаларни ҳам ўз ичига олади. ҲМД компанияси бу каби ихчам ва функционал қурилмалар орқали анъанавий тугмали телефонлар бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашни режалаштирмоқда.

НокиаҲМДСмартфонларТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб