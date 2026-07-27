Сунъий интеллект ва классик дизайн: Нокиа 250 4G Смарт тақдим этилади
ҲМД компанияси афсонавий Нокиа бренди остида янги классик тугмали телефонни чиқаришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Нокиа 250 4G Смарт деб номланган ушбу қурилма анъанавий ихчам дизайнни замонавий технологиялар, жумладан, сунъий интеллект функциялари билан уйғунлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирча моделнинг нархи ва расмий сотувга чиқиш санаси ошкор этилмаган бўлса-да, унинг техник хусусиятлари интернетдаги ишончли манбалар орқали маълум бўлди. Хусусан, мобил технологиялар оламида ўзининг аниқ маълумотлари билан танилган смашх_60 никли инсайдер янги гаджетнинг тўлиқ параметрларини фош этди.
Техник имкониятлар ва унумдорликҚурилма 1,3 ГГс такрорий частотада ишлайдиган Унисок T137 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у кундалик оддий вазифаларни бажариш учун етарли қувватни таъминлайди. Шунингдек, аппарат 256 МБ тезкор ва 2 GB доимий хотирага эга бўлиб, бундай кўрсаткичлар оддий қўнғироқлар ва хабарлар алмашиш учун мақбул ҳисобланади.
Олдинги қисмида 2,8 дюймли экран жойлашган бўлиб, у фойдаланувчиларга маълумотларни қулай ўқиш имконини беради. Телефон ихчам ўлчамига қарамай, замонавий алоқа стандартларини, жумладан, ЛТE тармоқларини қўллаб-қувватлайдиган иккита СИМ-карта уясига эга.
Мустаҳкамлик ва қўшимча функциялар
- IP54 стандарти бўйича чанг ва намликдан ҳимояланган корпус
- 1950 мА·соат сиғимли аккумулятор ва замонавий USB-C порти
- Bluetooth 5.0, ФМ-радио ва 3,5 мм наушник учун улагич
- Wi-Fi уланиш нуқтаси ва Cloud Пҳоне функцияси
Қурилманинг орқа панелида ВГА ҳамда 2 мегапикселли иккита камера ўрнатилган. Шунингдек, замонавий талабларга мос равишда гаджетга сунъий интеллектга асосланган имкониятлар, жумладан, овозли таржимон ва QR-кодларни аниқлаш тизими киритилган.
Янги телефон нафақат оддий алоқа воситаси, балки Алипай тўлов хизмати ва Эхпресс Чат каби қулай иловаларни ҳам ўз ичига олади. ҲМД компанияси бу каби ихчам ва функционал қурилмалар орқали анъанавий тугмали телефонлар бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлашни режалаштирмоқда.
…