Роботларни бошқаришни осонлаштирмоқчи бўлган Энигма 70 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·39·Техно
Роботларни бошқаришни осонлаштирмоқчи бўлган Энигма 70 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Сунъий интеллект ва робототехника соҳасида инқилоб қилишни мақсад қилган Энигма номли ёш тадқиқот лабораторияси ўзининг яширин режимдан чиққанини эълон қилди ва сеед раундида 70 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиялаштириш раунди Индех Вентурес ва Риббит Капитал бошчилигида ўтган бўлиб, унинг асосий мақсади роботларни бошқариш жараёнини худди мусиқа овозини созлаш каби осон ва интуитив қилишдан иборат. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда кўплаб робототехника компаниялари сунъий интеллект учун энг мураккаб вазифалардан бирини ҳал этишга уринмоқда. Яни, машиналарга илгари ўргатилмаган амалларни бажариш имконини берувчи базавий моделларни яратиш устида иш олиб борилмоқда. Айримлар миллионлаб веб-видеоларни ўрганиш ёки компьютер симуляцияларидан фойдаланишса, бир ёшга ҳам тўлмаган Энигма бутунлай ўзгача ёндашувни танлади.

Инсон ва машина ўзаро мулоқотини ўрганиш

Стартап модел имкониятларига эмас, балки инсонлар роботлар билан қандай мулоқот қилишига эътибор қаратмоқда. Ушбу ўзаро таъсир интуитив интерфейслар ҳамда мутлақо янги турдаги робот миясини яратишга олиб келади, деб ишонишади лойиҳа муаллифлари. Инсонларнинг машиналар билан қандай мулоқот қилишни хоҳлашини синаб кўриш учун компания дунёдаги ҳар бир кишига ўзининг 100 дан ортиқ сунъий интеллект роботлари билан онлайн мулоқот қилиш имконини берувчи йирик миқёсдаги экспериментни бошламоқда.

Исроил ва Калифорниядаги ангарларда жойлашган мазкур роботлар мўйқалам ёрдамида расм чизиш, қиличбозлик қилиш ҳамда суюқлик солинган колбаларни аралаштириш орқали оддий кимёвий тажрибаларни бажариш қобилиятига эга. Энигма ўзининг робот қўллари ва уларнинг остидаги моделларни нолдан бошлаб тўлиқ ўзи ишлаб чиққанини даъво қилмоқда.

Тажрибали асосчилар ва янги ёндашув

Компанияга Microsoft тарихидаги энг ёш ходим бўлган Жонатан ва унинг болаликдаги дўсти Гал Нив асос солган. Улар Исроилнинг элита 8200-бўлинмасида киберхавфсизлик бўйича тадқиқотлар олиб борган. Ўтган йили ўз стартапини очишга қарор қилган бу йигитлар робототехника соҳасида бевосита тажрибага эга бўлмаса-да, айнан шу йўналиш технология оламидаги энг қизиқарли муаммоларни ўз ичига олишига ишонишган.

Индех Вентурес ҳамкори Шардул Шаҳнинг таъкидлашича, робототехника соҳасидаги кўплаб мутахассислардан фарқли ўлароқ, Жонатан ва Гал бу соҳага четдан келгани уларга кўпроқ ўзига хослик ва эркинлик беради. Саноат ичидаги мутахассислар кўпинча бошқарув ёки эпчиллик имкониятларидан бошлашса, Энигма мутлақо бошқа нуқтадан — якуний фойдаланувчи тажрибасидан бошламоқда.

Жонатан ТекКрунч нашрига берган интервюсида Энигма инсон ва робот ўртасидаги мулоқотни бутунлай осон қилишни мақсад қилганини таъкидлади. Агар идишларни ювиш учун роботга ҳамма нарсани қаерга қўйиш кераклигини 15 дақиқа давомида тушунтириш керак бўлса, одамлар "Майли, буни ўзим қиламан" деган хулосага келишади. Ҳозирги кунда ҳатто энг илғор моделлар билан ҳам барчанинг ҳолати шундай нуқтада турибди.

ЭнигмаРобототехникаСуний интеллектИнвестицияТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб