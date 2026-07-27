Роботларни бошқаришни осонлаштирмоқчи бўлган Энигма 70 миллион доллар инвестиция жалб қилди
Сунъий интеллект ва робототехника соҳасида инқилоб қилишни мақсад қилган Энигма номли ёш тадқиқот лабораторияси ўзининг яширин режимдан чиққанини эълон қилди ва сеед раундида 70 миллион доллар миқдорида сармоя тўплади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур молиялаштириш раунди Индех Вентурес ва Риббит Капитал бошчилигида ўтган бўлиб, унинг асосий мақсади роботларни бошқариш жараёнини худди мусиқа овозини созлаш каби осон ва интуитив қилишдан иборат. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда кўплаб робототехника компаниялари сунъий интеллект учун энг мураккаб вазифалардан бирини ҳал этишга уринмоқда. Яни, машиналарга илгари ўргатилмаган амалларни бажариш имконини берувчи базавий моделларни яратиш устида иш олиб борилмоқда. Айримлар миллионлаб веб-видеоларни ўрганиш ёки компьютер симуляцияларидан фойдаланишса, бир ёшга ҳам тўлмаган Энигма бутунлай ўзгача ёндашувни танлади.
Инсон ва машина ўзаро мулоқотини ўрганишСтартап модел имкониятларига эмас, балки инсонлар роботлар билан қандай мулоқот қилишига эътибор қаратмоқда. Ушбу ўзаро таъсир интуитив интерфейслар ҳамда мутлақо янги турдаги робот миясини яратишга олиб келади, деб ишонишади лойиҳа муаллифлари. Инсонларнинг машиналар билан қандай мулоқот қилишни хоҳлашини синаб кўриш учун компания дунёдаги ҳар бир кишига ўзининг 100 дан ортиқ сунъий интеллект роботлари билан онлайн мулоқот қилиш имконини берувчи йирик миқёсдаги экспериментни бошламоқда.
Исроил ва Калифорниядаги ангарларда жойлашган мазкур роботлар мўйқалам ёрдамида расм чизиш, қиличбозлик қилиш ҳамда суюқлик солинган колбаларни аралаштириш орқали оддий кимёвий тажрибаларни бажариш қобилиятига эга. Энигма ўзининг робот қўллари ва уларнинг остидаги моделларни нолдан бошлаб тўлиқ ўзи ишлаб чиққанини даъво қилмоқда.
Тажрибали асосчилар ва янги ёндашувКомпанияга Microsoft тарихидаги энг ёш ходим бўлган Жонатан ва унинг болаликдаги дўсти Гал Нив асос солган. Улар Исроилнинг элита 8200-бўлинмасида киберхавфсизлик бўйича тадқиқотлар олиб борган. Ўтган йили ўз стартапини очишга қарор қилган бу йигитлар робототехника соҳасида бевосита тажрибага эга бўлмаса-да, айнан шу йўналиш технология оламидаги энг қизиқарли муаммоларни ўз ичига олишига ишонишган.
Индех Вентурес ҳамкори Шардул Шаҳнинг таъкидлашича, робототехника соҳасидаги кўплаб мутахассислардан фарқли ўлароқ, Жонатан ва Гал бу соҳага четдан келгани уларга кўпроқ ўзига хослик ва эркинлик беради. Саноат ичидаги мутахассислар кўпинча бошқарув ёки эпчиллик имкониятларидан бошлашса, Энигма мутлақо бошқа нуқтадан — якуний фойдаланувчи тажрибасидан бошламоқда.
Жонатан ТекКрунч нашрига берган интервюсида Энигма инсон ва робот ўртасидаги мулоқотни бутунлай осон қилишни мақсад қилганини таъкидлади. Агар идишларни ювиш учун роботга ҳамма нарсани қаерга қўйиш кераклигини 15 дақиқа давомида тушунтириш керак бўлса, одамлар "Майли, буни ўзим қиламан" деган хулосага келишади. Ҳозирги кунда ҳатто энг илғор моделлар билан ҳам барчанинг ҳолати шундай нуқтада турибди.
…