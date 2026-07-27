NVIDIA GeForce RTX 50 видеокарталари расмий ошишидан олдин ҳам қимматлашди
NVIDIA компаниясининг янги авлод GeForce RTX 50 видеокарталари бозорда расмий нархлар ошишидан олдин ҳам кескин қимматлашди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу технологик маҳсулотларнинг улгуржи нархлари аллақачон ўсишни бошлаган бўлиб, бу ҳолат охир-оқибат оддий харидорлар ва бутун бозорга ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Саноат манбаларининг маълумотларига кўра, NVIDIA ўз ҳамкорларини яқинлашиб келаётган нархлар таҳрири ҳақида аллақачон огоҳлантирган. Бироқ, ҳар бир алоҳида модел учун якуний шартлар ва аниқ рақамлар кейинроқ эълон қилиниши режалаштирилган эди. Шунга қарамай, бозордаги вазият кутилганидан тезроқ ўзгаришни бошлади.
Бозорда тақчиллик ва етказиб беришнинг қисқаришиНархларнинг муддатидан олдин ўсишига йирик видеокарта ишлаб чиқарувчилар томонидан етказиб бериш ҳажмининг қисқартирилгани асосий сабаб бўлди. Компаниялар омбор захираларини ушлаб туришни маъқул кўрмоқда ва бу ҳолат зудлик билан бозор қисмида сезиларли тақчилликни келтириб чиқарди.
Айниқса, ўрта ва юқори сегментдаги моделлар нархида кескин сакраш кузатилди. Хусусан, GeForce RTX 5070 видеокарталари энг кўп қимматлашган қурилмалардан бири бўлиб, уларнинг улгуржи қиймати бирйўла 800 юанга ошди ва 5600–5750 юан атрофини ташкил этди.
Айрим моделлар нархидаги ўзгаришларБошқа қатор моделлар ҳам нарх борасида сезиларли ўзгаришларга учради. Хусусан, техник хусусиятлари билан эътиборни тортувчи GeForce RTX 5060 Ти версиялари турлича қийматда қимматлашди:
- GeForce RTX 5060 Ти (16 GB хотирага эга) — 600 юанга қимматлашиб, 4400–4550 юанга етди;
- GeForce RTX 5060 Ти (8 GB версия) — 400 юан қўшилиб, 3200–3400 юанни ташкил қилди;
- База талқиндаги GeForce RTX 5060 — 300 юан қўшиб, ҳозирда 2650–2750 юандан таклиф этилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ҳам технологик бозор иштирокчилари орасида нархлар ўзгариши кузатилиб, бир неча кун ичида NVIDIA, шунингдек AMD ва Intel акселераторлари 10-30 фоиз оралиғида қимматлашгани ҳақида хабарлар берилган эди.
…