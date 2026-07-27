NVIDIA GeForce RTX 50 видеокарталари расмий ошишидан олдин ҳам қимматлашди

·68·Техно
NVIDIA GeForce RTX 50 видеокарталари расмий ошишидан олдин ҳам қимматлашди

NVIDIA компаниясининг янги авлод GeForce RTX 50 видеокарталари бозорда расмий нархлар ошишидан олдин ҳам кескин қимматлашди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу технологик маҳсулотларнинг улгуржи нархлари аллақачон ўсишни бошлаган бўлиб, бу ҳолат охир-оқибат оддий харидорлар ва бутун бозорга ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Саноат манбаларининг маълумотларига кўра, NVIDIA ўз ҳамкорларини яқинлашиб келаётган нархлар таҳрири ҳақида аллақачон огоҳлантирган. Бироқ, ҳар бир алоҳида модел учун якуний шартлар ва аниқ рақамлар кейинроқ эълон қилиниши режалаштирилган эди. Шунга қарамай, бозордаги вазият кутилганидан тезроқ ўзгаришни бошлади.

Бозорда тақчиллик ва етказиб беришнинг қисқариши

Нархларнинг муддатидан олдин ўсишига йирик видеокарта ишлаб чиқарувчилар томонидан етказиб бериш ҳажмининг қисқартирилгани асосий сабаб бўлди. Компаниялар омбор захираларини ушлаб туришни маъқул кўрмоқда ва бу ҳолат зудлик билан бозор қисмида сезиларли тақчилликни келтириб чиқарди.

Айниқса, ўрта ва юқори сегментдаги моделлар нархида кескин сакраш кузатилди. Хусусан, GeForce RTX 5070 видеокарталари энг кўп қимматлашган қурилмалардан бири бўлиб, уларнинг улгуржи қиймати бирйўла 800 юанга ошди ва 5600–5750 юан атрофини ташкил этди.

Айрим моделлар нархидаги ўзгаришлар

Бошқа қатор моделлар ҳам нарх борасида сезиларли ўзгаришларга учради. Хусусан, техник хусусиятлари билан эътиборни тортувчи GeForce RTX 5060 Ти версиялари турлича қийматда қимматлашди:

  • GeForce RTX 5060 Ти (16 GB хотирага эга) — 600 юанга қимматлашиб, 4400–4550 юанга етди;
  • GeForce RTX 5060 Ти (8 GB версия) — 400 юан қўшилиб, 3200–3400 юанни ташкил қилди;
  • База талқиндаги GeForce RTX 5060 — 300 юан қўшиб, ҳозирда 2650–2750 юандан таклиф этилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, мавжуд тақчиллик ва улгуржи нархларнинг бу тарзда ўсиши яқин келажакда чакана савдодаги қурилмалар нархининг янада ошишига олиб келиши муқаррар. Агар NVIDIA август ойида янги нархларни расман тасдиқласа, охирги истеъмолчилар учун қурилмалар қиймати янада юқорилаши мумкин.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ҳам технологик бозор иштирокчилари орасида нархлар ўзгариши кузатилиб, бир неча кун ичида NVIDIA, шунингдек AMD ва Intel акселераторлари 10-30 фоиз оралиғида қимматлашгани ҳақида хабарлар берилган эди.

NVIDIAGeForce RTX 50ВидеокарталарТехнологияларНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб