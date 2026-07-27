Россия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирди
Россия ҳукумати мамлакатдан бензин экспорт қилишга қўйилган чеклов муддатини 2026 йил охиригача узайтиришга қарор қилди. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Александр Новак маълум қилди. Унинг сўзларига таяниб, бу ҳақда «Интерфакс» ахборот агентлиги хабар берди.
Новакнинг таъкидлашича, махсус штаб йиғилишида бензин экспортини тақиқлаш чорасини нафақат маҳсулот ишлаб чиқармайдиган компаниялар, балки бензин ишлаб чиқарувчи корхоналар учун ҳам амал қилишини йил охиригача давом эттириш бўйича қарор қабул қилинган.
Шу билан бирга, у дизель ёқилғиси экспортига нисбатан қўлланилган чекловлар ички бозордаги вазият барқарорлашишига қараб бекор қилиниши мумкинлигини билдирди. Унинг айтишича, бу нефтьни қайта ишлаш заводларида ортиқча маҳсулот тўпланиб қолмаслиги ва ишлаб чиқариш ҳажми қисқармаслиги учун зарур ҳисобланади. Россия ички бозор эҳтиёжлари тўлиқ таъминлангач, дизель ёқилғисини яна ташқи бозорларга экспорт қилишни режалаштирмоқда.
Аввалроқ Александр Новак мамлакатда логистика тизимидаги ўзгаришлар сабаб ёнилғи етказиб беришда узилишлар кузатилаётганини маълум қилган эди. Вазиятни барқарорлаштириш мақсадида ҳукумат 2026 йил 1 апрелдан бензин, 8 июлдан эса дизель экспортини вақтинча тақиқлаган. Илк қарорга кўра, бензинга қўйилган чеклов 31 июлгача амал қилиши белгиланган эди.
Маълум қилинишича, Украина дронларининг Россия нефть саноати объектларига берган зарбалари ортидан мамлакатда ёнилғи билан боғлиқ муаммолар ва тақчиллик кучайган. Россия президенти Владимир Путин ҳам июль ойи охирида ҳукумат аъзолари иштирокида ўтказилган йиғилишда мазкур муаммони тан олган. Шу билан бирга, у вазиятни бартараф этиш бўйича ишлар давом этаётганини таъкидлаган.
Ички бозордаги талабни қондириш мақсадида Россия Қозоғистондан қарийб 50 минг тонна АИ-92 маркали бензин импорт қилишни режалаштирмоқда. Шунингдек, Қримдан бошланган ёнилғи инқирози мамлакатнинг камида 64 та ҳудудига тарқалгани айтилмоқда. Бундан ташқари, Россия денгиз йўли орқали Ҳиндистондан ҳам бензин импорт қилишни бошлаган. Мутахассислар фикрича, мамлакатдаги ёнилғи билан боғлиқ вазият Марказий Осиё давлатлари бозорига ҳам муайян даражада таъсир кўрсатмоқда.
…