Россия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирди

·71·Дунё
Россия бензин экспортига чеклов муддатини яна узайтирди

Россия ҳукумати мамлакатдан бензин экспорт қилишга қўйилган чеклов муддатини 2026 йил охиригача узайтиришга қарор қилди. Бу ҳақда Россия бош вазири ўринбосари Александр Новак маълум қилди. Унинг сўзларига таяниб, бу ҳақда «Интерфакс» ахборот агентлиги хабар берди.

Новакнинг таъкидлашича, махсус штаб йиғилишида бензин экспортини тақиқлаш чорасини нафақат маҳсулот ишлаб чиқармайдиган компаниялар, балки бензин ишлаб чиқарувчи корхоналар учун ҳам амал қилишини йил охиригача давом эттириш бўйича қарор қабул қилинган.

Шу билан бирга, у дизель ёқилғиси экспортига нисбатан қўлланилган чекловлар ички бозордаги вазият барқарорлашишига қараб бекор қилиниши мумкинлигини билдирди. Унинг айтишича, бу нефтьни қайта ишлаш заводларида ортиқча маҳсулот тўпланиб қолмаслиги ва ишлаб чиқариш ҳажми қисқармаслиги учун зарур ҳисобланади. Россия ички бозор эҳтиёжлари тўлиқ таъминлангач, дизель ёқилғисини яна ташқи бозорларга экспорт қилишни режалаштирмоқда.

Аввалроқ Александр Новак мамлакатда логистика тизимидаги ўзгаришлар сабаб ёнилғи етказиб беришда узилишлар кузатилаётганини маълум қилган эди. Вазиятни барқарорлаштириш мақсадида ҳукумат 2026 йил 1 апрелдан бензин, 8 июлдан эса дизель экспортини вақтинча тақиқлаган. Илк қарорга кўра, бензинга қўйилган чеклов 31 июлгача амал қилиши белгиланган эди.

Маълум қилинишича, Украина дронларининг Россия нефть саноати объектларига берган зарбалари ортидан мамлакатда ёнилғи билан боғлиқ муаммолар ва тақчиллик кучайган. Россия президенти Владимир Путин ҳам июль ойи охирида ҳукумат аъзолари иштирокида ўтказилган йиғилишда мазкур муаммони тан олган. Шу билан бирга, у вазиятни бартараф этиш бўйича ишлар давом этаётганини таъкидлаган.

Ички бозордаги талабни қондириш мақсадида Россия Қозоғистондан қарийб 50 минг тонна АИ-92 маркали бензин импорт қилишни режалаштирмоқда. Шунингдек, Қримдан бошланган ёнилғи инқирози мамлакатнинг камида 64 та ҳудудига тарқалгани айтилмоқда. Бундан ташқари, Россия денгиз йўли орқали Ҳиндистондан ҳам бензин импорт қилишни бошлаган. Мутахассислар фикрича, мамлакатдаги ёнилғи билан боғлиқ вазият Марказий Осиё давлатлари бозорига ҳам муайян даражада таъсир кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнотБугун, 22:58Телефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиТелефонга чалғиган аёл адашиб бегона ҳовлига кириб қолдиБугун, 19:30«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот берди«Ҳар қандай душманона ҳаракатларга тайёрмиз»: Путин муҳим баёнот бердиБугун, 17:44Покистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиПокистонда Холида "номус" баҳонасида яқинлари томонидан отиб ўлдирилдиБугун, 17:3153 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солди53 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солдиБугун, 15:08Ҳазил қимматга тушди: ит ходимнинг шимини ечиб юборди (видео)Ҳазил қимматга тушди: ит ходимнинг шимини ечиб юборди (видео)Бугун, 14:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда