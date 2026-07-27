Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширди
Россиянинг етакчи автомобил платформаларидан бири бўлган «Avito авто» хизмати мамлакатдаги ёқилғи қуйиш шохобчаларининг интерактив харитасини ишга туширди. Ушбу янги рақамли восита ҳайдовчиларга нафақат ёқилғи нархлари, балки унинг мавжудлиги ҳақида ҳам тезкор маълумот олиш имконини беради, бу эса йўлдаги кундалик режалаштиришни сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги интерактив харита Россия ҳудудидаги 20 мингдан ортиқ автомобил ёқилғи қуйиш шохобчаларига оид маълумотларни ўз ичига олади. Дастур фойдаланувчиларга ёқилғи тури ва нархи бўйича керакли шохобчаларни қулай тарзда саралаш, шунингдек, муайян ҳудуддаги мавжуд станциялар сони ҳақида аниқ тасаввур ҳосил қилиш имконини тақдим этади.
Сунъий интеллект ва ҳамкорлик имкониятлариЛойиҳани амалга ошириш жараёнида «Передовые платёжные решения» компанияси билан яқин ҳамкорлик қилинган. Айнан шу ҳамкорлик эвазига ҳайдовчилар нафақат маълумот олиш, балки илованинг ўзидан чиқмаган ҳолда, ҳамкор сервис орқали ёқилғи учун тўғридан-тўғри тўловни амалга ошириш имкониятига ҳам эга бўлдилар.
Ёқилғи қуйиш шохобчаларида ёқилғи мавжудлигини баҳолаш учун замонавий сунъий интеллект технологияларидан фойдаланилмоқда. Махсус алгоритмлар транзакциялар тарихи, ҳамкорлардан олинадиган маълумотлар ҳамда фойдаланувчиларнинг ўзи қолдирган белгиларни таҳлил қилади.
Маълумотларнинг юқори аниқлиги«Передовые платёжные решения» вакилларининг маълум қилишича, мазкур тизим орқали тақдим этиладиган маълумотларнинг аниқлик даражаси 95 фоиздан ошади. Бу эса ҳайдовчиларга муайян станцияда муваффақиятли ёқилғи қуйиш эҳтимолини олдиндан юқори аниқликда баҳолаш имконини беради.
Мазкур функциянинг жорий этилиши автомобил эгаларининг вақтини тежашга ва ёқилғи қидириш жараёнида юзага келадиган ортиқча қийинчиликларнинг олдини олишга хизмат қилади. Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектнинг кундалик хизматларга интеграция қилиниши автомобилчилик бозорида қулайликларни янада оширмоқда.
…