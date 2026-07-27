Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширди

·28·Авто
Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширди

Россиянинг етакчи автомобил платформаларидан бири бўлган «Avito авто» хизмати мамлакатдаги ёқилғи қуйиш шохобчаларининг интерактив харитасини ишга туширди. Ушбу янги рақамли восита ҳайдовчиларга нафақат ёқилғи нархлари, балки унинг мавжудлиги ҳақида ҳам тезкор маълумот олиш имконини беради, бу эса йўлдаги кундалик режалаштиришни сезиларли даражада осонлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги интерактив харита Россия ҳудудидаги 20 мингдан ортиқ автомобил ёқилғи қуйиш шохобчаларига оид маълумотларни ўз ичига олади. Дастур фойдаланувчиларга ёқилғи тури ва нархи бўйича керакли шохобчаларни қулай тарзда саралаш, шунингдек, муайян ҳудуддаги мавжуд станциялар сони ҳақида аниқ тасаввур ҳосил қилиш имконини тақдим этади.

Сунъий интеллект ва ҳамкорлик имкониятлари

Лойиҳани амалга ошириш жараёнида «Передовые платёжные решения» компанияси билан яқин ҳамкорлик қилинган. Айнан шу ҳамкорлик эвазига ҳайдовчилар нафақат маълумот олиш, балки илованинг ўзидан чиқмаган ҳолда, ҳамкор сервис орқали ёқилғи учун тўғридан-тўғри тўловни амалга ошириш имкониятига ҳам эга бўлдилар.

Ёқилғи қуйиш шохобчаларида ёқилғи мавжудлигини баҳолаш учун замонавий сунъий интеллект технологияларидан фойдаланилмоқда. Махсус алгоритмлар транзакциялар тарихи, ҳамкорлардан олинадиган маълумотлар ҳамда фойдаланувчиларнинг ўзи қолдирган белгиларни таҳлил қилади.

Маълумотларнинг юқори аниқлиги

«Передовые платёжные решения» вакилларининг маълум қилишича, мазкур тизим орқали тақдим этиладиган маълумотларнинг аниқлик даражаси 95 фоиздан ошади. Бу эса ҳайдовчиларга муайян станцияда муваффақиятли ёқилғи қуйиш эҳтимолини олдиндан юқори аниқликда баҳолаш имконини беради.

Мазкур функциянинг жорий этилиши автомобил эгаларининг вақтини тежашга ва ёқилғи қидириш жараёнида юзага келадиган ортиқча қийинчиликларнинг олдини олишга хизмат қилади. Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектнинг кундалик хизматларга интеграция қилиниши автомобилчилик бозорида қулайликларни янада оширмоқда.

Avito АвтоЁқилғи қуйиш шохобчасиСунъий интеллектАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиGeely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиБугун, 22:20Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаАфсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаБугун, 17:21БелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиБелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиБугун, 16:52Фестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиФестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиБугун, 16:28Mercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиMercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиБугун, 15:27Компания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиКомпания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан