Инсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сири
Аргентина Патагонияси кенг текисликлари бағрида жойлашган Cueva de las Manos — “Қўллар ғори” инсоният тарихининг энг қадимий ва энг сирли санъат намуналаридан бири ҳисобланади. Бу маскан минг йиллар аввал яшаган инсонларнинг ҳаёти, овчилик анъаналари ва дунёқараши тош юзаларига муҳрланган ноёб тарихий меросдир. Ғор 9 минг йилдан ортиқ тарихга эга бўлиб, ундаги минглаб қўл излари, ов манзаралари ва турли белгилар инсониятнинг илк бадиий ифодаларидан далолат беради. 1999 йилда у UNESCO Жаҳон мероси рўйхатига киритилган.
Патагониянинг сокин ва кенг ҳудудларида жойлашган бу жой оддий саёҳат маскани эмас, балки очиқ осмон остидаги тарихий музейдир. Қоялар юзасидаги қўл излари қадимги инсонларнинг “мен шу ердаман” деган рамзий излари сифатида талқин қилинади. Сайёҳлар ғорга фақат гид ҳамроҳлигида, махсус ёғоч йўлаклар орқали киради, бу эса қадимий расмларни асрашга ёрдам беради. Йўл давомида мутахассислар тасвирларнинг маъноси ва уларнинг яратилиш усуллари ҳақида қизиқарли маълумотлар беради.
Ғор атрофидаги табиат ҳам ниҳоятда жозибали. Пинтурас дарёси каньони бўйлаб сайр қилиш, дарё устидан ўтиш ва ғор кириш қисмига етиб бориш саёҳатга ўзига хос завқ бағишлайди. Шунингдек, Tierra de Colores ҳудудидаги ранг-баранг — пушти, сариқ ва тўқ сариқ қоялар енгил пиёда сайр ва суратга олиш учун жуда мос. Яқин атрофдаги Patagonia Park эса ёввойи табиат, маҳаллий ҳайвонот дунёси ва кечқурун ўтказиладиган юлдузларни кузатиш дастурлари билан саёҳатни янада бойитади.
Бу масканга етиб бориш бироз мураккаб, аммо қизиқарли. Аввал Буэнос-Айресга учиб борилиб, сўнг Патагонияга йўл олинади. Энг яқин нуқта — Перито Морено шаҳри бўлиб, ундан ғоргача тахминан 117 км масофа бор. Йўл машҳур Ruta 40 ёки Bajo Caracoles орқали давом этади, сўнгги қисми эса шағалли ва тупроқли йўлдан иборат бўлиб эҳтиёткорлик талаб қилади. Саёҳат учун энг қулай давр октябрдан апрелгача бўлган баҳор ва ёз ойлари ҳисобланади, қишда эса кучли совуқ ва қор йўлларни қийинлаштиради.
…