Инсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сири

·0·Дунё
Инсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сири

Аргентина Патагонияси кенг текисликлари бағрида жойлашган Cueva de las Manos — “Қўллар ғори” инсоният тарихининг энг қадимий ва энг сирли санъат намуналаридан бири ҳисобланади. Бу маскан минг йиллар аввал яшаган инсонларнинг ҳаёти, овчилик анъаналари ва дунёқараши тош юзаларига муҳрланган ноёб тарихий меросдир. Ғор 9 минг йилдан ортиқ тарихга эга бўлиб, ундаги минглаб қўл излари, ов манзаралари ва турли белгилар инсониятнинг илк бадиий ифодаларидан далолат беради. 1999 йилда у UNESCO Жаҳон мероси рўйхатига киритилган.

Патагониянинг сокин ва кенг ҳудудларида жойлашган бу жой оддий саёҳат маскани эмас, балки очиқ осмон остидаги тарихий музейдир. Қоялар юзасидаги қўл излари қадимги инсонларнинг “мен шу ердаман” деган рамзий излари сифатида талқин қилинади. Сайёҳлар ғорга фақат гид ҳамроҳлигида, махсус ёғоч йўлаклар орқали киради, бу эса қадимий расмларни асрашга ёрдам беради. Йўл давомида мутахассислар тасвирларнинг маъноси ва уларнинг яратилиш усуллари ҳақида қизиқарли маълумотлар беради.

Ғор атрофидаги табиат ҳам ниҳоятда жозибали. Пинтурас дарёси каньони бўйлаб сайр қилиш, дарё устидан ўтиш ва ғор кириш қисмига етиб бориш саёҳатга ўзига хос завқ бағишлайди. Шунингдек, Tierra de Colores ҳудудидаги ранг-баранг — пушти, сариқ ва тўқ сариқ қоялар енгил пиёда сайр ва суратга олиш учун жуда мос. Яқин атрофдаги Patagonia Park эса ёввойи табиат, маҳаллий ҳайвонот дунёси ва кечқурун ўтказиладиган юлдузларни кузатиш дастурлари билан саёҳатни янада бойитади.

Бу масканга етиб бориш бироз мураккаб, аммо қизиқарли. Аввал Буэнос-Айресга учиб борилиб, сўнг Патагонияга йўл олинади. Энг яқин нуқта — Перито Морено шаҳри бўлиб, ундан ғоргача тахминан 117 км масофа бор. Йўл машҳур Ruta 40 ёки Bajo Caracoles орқали давом этади, сўнгги қисми эса шағалли ва тупроқли йўлдан иборат бўлиб эҳтиёткорлик талаб қилади. Саёҳат учун энг қулай давр октябрдан апрелгача бўлган баҳор ва ёз ойлари ҳисобланади, қишда эса кучли совуқ ва қор йўлларни қийинлаштиради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаИлон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаБугун, 08:56Жанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиЖанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиБугун, 08:33Эрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиЭрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиБугун, 06:54Трамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиТрамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиКеча, 18:48Кот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКеча, 14:46Путин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиПутин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиКеча, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди