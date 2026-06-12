Нидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилди

·0·Дунё
Нидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилди

Нидерландияда лаборатория шароитида гўшт етиштиришга ихтисослашган дунёдаги илк ферма фаолиятини бошлади. Бу ерда гўшт тирик ҳайвонлардан эмас, балки сигир ҳужайраларини махсус биореакторларда кўпайтириш орқали олинади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу усулда етиштирилган гўштнинг таъми ва тузилиши анъанавий гўштдан деярли фарқ қилмайди. Бундан ташқари, маҳсулот таркибидаги оқсил, ёғ ва углевод миқдорини ҳам назорат қилиш мумкин.

Лойиҳанинг асосий афзаллиги шундаки, гўшт ишлаб чиқариш жараёнида ҳайвонларни сўйишга эҳтиёж қолмайди. Шунингдек, келажакда бу технология анъанавий чорвачиликка қараганда арзонроқ бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирда ферма синов режимида ишламоқда. Уни 2028 йилда тўлиқ қувват билан ишга тушириш режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиМарокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиБугун, 16:30Антальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтадиАнтальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтадиБугун, 15:49Хитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлдиХитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 15:43Ариана Гранде Оқ уйдан мусиқасидан фойдаланмасликни талаб қилдиАриана Гранде Оқ уйдан мусиқасидан фойдаланмасликни талаб қилдиБугун, 12:05Таиланд маликаси 4 йил комада ётиб, соғлиғи кескин ёмонлашгани сабабли вафот этдиТаиланд маликаси 4 йил комада ётиб, соғлиғи кескин ёмонлашгани сабабли вафот этдиБугун, 12:00Ниқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсонНиқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсонБугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди