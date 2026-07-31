ФИФАдан бомба баёнот: «Футбол сотилаётгани йўқ!» — ЖЧ атрофидаги можаро

·37·Спорт
ФИФАдан бомба баёнот: «Футбол сотилаётгани йўқ!» — ЖЧ атрофидаги можаро
Қисқача

Халқаро футбол федерацияси жаҳон чемпионати ҳуқуқларини хусусий секторга сотиш ҳақидаги миш-мишларни рад етиб, футбол сотилмаётганини расман маълум қилди. Ташкилот тадбирларни ташкил етишга оид фаолиятни тўлиқ ўзига тегишли бўладиган FIFA Форвард Ентерприсе номли дочерний тузилмага ўтказишни режалаштирмоқда.

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) жаҳон чемпионати ва бошқа йирик мусобақаларни ўтказиш ҳуқуқларини хусусий секторга сотиш имконияти ҳақидаги хабарлар фонида чинакам шов-шувли расмий баёнот эълон қилди. Ташкилот футбол жамоатчилигини ваҳимага солган миш-мишларга чек қўйишга ҳаракат қилиб, ислоҳотларнинг асл моҳиятини очиқлади.

Ушбу мақолада биз ФИФАнинг демократия тамойиллари, УЕФА ва КОНКАКАФнинг кескин қаршилиги ҳамда тузилаётган янги тузилма ҳақидаги энг муҳим тафсилотларни жамладик.

ФИФА: «Биз бундай таклифни ҳеч қачон кўриб чиқмаймиз»

Оммавий ахборот воситаларида тарқалган нотўғри хабарлар режалаштирилган муҳокама жараёнини издан чиқарди. ФИФА баёнотида қатъий равишда таъкидланади:

«Футбол сотилаётгани йўқ. ФИФА бундай таклифни ҳеч қачон кўриб чиқмайди».

Ташкилот жамоатчиликнинг хавотирларини ҳурмат қилишини ва очиқ, демократик маслаҳатлашув жараёнига содиқлигини билдирди. ФИФА ташаббуслари ҳеч қандай ҳолатда ташкилотнинг руҳига, бошқарув тизимига ёки умуман футбол манфаатларига зид бўлмаслиги шарт.

FFE лойиҳаси: Сотиш эмас, бошқарувни ислоҳ қилиш

Хўш, аслида нима содир бўлмоқда? ФИФА тадбирларни ташкил этишга оид тижорий ва амалий фаолиятни тўлиқ равишда FIFA Forward Enterprise (FFE) номли дочерний тузилмага ўтказишни режалаштирмоқда. Ушбу тузилма тўлиқ ФИФАга тегишли бўлади ва доимий равишда унинг назоратида қолади.

Баёнотга кўра, FFE ташаббуси ФИФАга аъзо барча 211 ассоциация ўз мамлакатларида футболнинг тижорий салоҳиятидан муносиб улуш олишлари ва футбол ривожига сармоя киритишлари учун таклиф этилган. Олинган фойда аъзолар ўртасида тақсимланади.

УЕФА ва КОНКАКАФдан «Бойкот» таҳдиди

Эслатиб ўтамиз, бундан олдин Европа футболи (УЕФА) ва Шимолий/Марказий Америка футболи (КОНКАКАФ) раҳбарияти ФИФАнинг ушбу ислоҳотларига якдил равишда қарши чиққани маълум қилинган эди. Ушбу нуфузли ташкилотларга аъзо мамлакатлар янги тартиблар тасдиқланадиган бўлса, мусобақаларда иштирокдан бош тортиш (бойкот) билан таҳдид қилган.

Ушбу кескин қаршилик ФИФАни баёнотда қуйидагича муносабат билдиришга мажбур қилди:

«Ҳар ким норозилик билдиришга ва қўшимча тушунтириш сўрашга ҳақли, аммо бирор бир ташкилот барча 211 халқаро ассоциация номидан гапириш ваколатига эга эмас».

Овоз бериш ва келажак тақдири

ФИФА демократия тамойилларини эслатиб ўтди: аъзо ассоциацияларнинг кўпчилиги қўллаб-қувватламаса, FFE дастури яратилмайди. ФИФАнинг тижорий фаолияти ҳозирги тартибда қолаверади.

Муҳокамалар давом этади ва таклифлар тўлиқ ёки қисман маъқулланиши, рад этилиши ёки ўзгартирилиши мумкин.

Асосий маълумотлар жадвали

Меззон / Воқеа

Тафсилотлар

Сана

ФИФА баёноти эълон қилинди

Нишон

«Футбол сотилмоқда» миш-мишларига чек қўйиш

Янги тузилма

FFE (FIFA Forward Enterprise) — тўлиқ ФИФАга тегишли дочерний тузилма

Лойиҳа мақсади

Тижорий фаолиятни бошқариш ва фойдани 211 ассоциацияга тақсимлаш

Қарши томонлар

УЕФА ва КОНКАКАФ (якдил қарши)

Таҳдид

Мусобақаларда иштирокдан бош тортиш (бойкот)

Овоз бериш

Миллий ассоциацияларнинг кўпчилиги қабул қилсагина FFE яратилади

Хулоса ва тахминлар: Премьер-лиганинг энг қизиқ мавзуларидан бири

ФИФАнинг бу баёноти футбол дунёсидаги глобал кучлар курашини очиқлаб берди. Битта томонда — ФИФАнинг тижорий самарадорлик ва даромадларни қайта тақсимлаш орқали кичик ассоциацияларни қўллаб-қувватлаш режаси, иккинчи томонда — УЕФА ва КОНКАКАФ каби қудратли конфедерацияларнинг ўз таъсир доирасини сақлаб қолиш ва ФИФАнинг марказийлашувига қаршилиги. Агар FFE лойиҳаси тасдиқланса, бу футбол тарихидаги энг катта бошқарув ва тижорий ислоҳотлардан бири бўлади. Агар рад этилса, Жанни Инфантинонинг ФИФАдаги мавқеига жиддий зарба бўлиши ва футболнинг бўлинишига олиб келиши мумкин.

Ушбу муҳим хабарни дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик ФИФАнинг бу шов-шувли ислоҳотлари ҳақида билиши керак.

Сизнингча, ФИФАнинг тижорий бошқарувни ислоҳ қилиш режаси футболга фойда берадими ёки зарар? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

ФИФАУЕФАКОНКАКАФФИФА Форвард Энтерпрайз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03Родри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиРодри трансфери: «Сити» Мадриднинг «Реал» клубига нархни маълум қилдиБугун, 13:56Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда