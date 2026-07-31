ФИФАдан бомба баёнот: «Футбол сотилаётгани йўқ!» — ЖЧ атрофидаги можаро
Халқаро футбол федерацияси жаҳон чемпионати ҳуқуқларини хусусий секторга сотиш ҳақидаги миш-мишларни рад етиб, футбол сотилмаётганини расман маълум қилди. Ташкилот тадбирларни ташкил етишга оид фаолиятни тўлиқ ўзига тегишли бўладиган FIFA Форвард Ентерприсе номли дочерний тузилмага ўтказишни режалаштирмоқда.
Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) жаҳон чемпионати ва бошқа йирик мусобақаларни ўтказиш ҳуқуқларини хусусий секторга сотиш имконияти ҳақидаги хабарлар фонида чинакам шов-шувли расмий баёнот эълон қилди. Ташкилот футбол жамоатчилигини ваҳимага солган миш-мишларга чек қўйишга ҳаракат қилиб, ислоҳотларнинг асл моҳиятини очиқлади.
Ушбу мақолада биз ФИФАнинг демократия тамойиллари, УЕФА ва КОНКАКАФнинг кескин қаршилиги ҳамда тузилаётган янги тузилма ҳақидаги энг муҳим тафсилотларни жамладик.
ФИФА: «Биз бундай таклифни ҳеч қачон кўриб чиқмаймиз»
Оммавий ахборот воситаларида тарқалган нотўғри хабарлар режалаштирилган муҳокама жараёнини издан чиқарди. ФИФА баёнотида қатъий равишда таъкидланади:
«Футбол сотилаётгани йўқ. ФИФА бундай таклифни ҳеч қачон кўриб чиқмайди».
Ташкилот жамоатчиликнинг хавотирларини ҳурмат қилишини ва очиқ, демократик маслаҳатлашув жараёнига содиқлигини билдирди. ФИФА ташаббуслари ҳеч қандай ҳолатда ташкилотнинг руҳига, бошқарув тизимига ёки умуман футбол манфаатларига зид бўлмаслиги шарт.
FFE лойиҳаси: Сотиш эмас, бошқарувни ислоҳ қилиш
Хўш, аслида нима содир бўлмоқда? ФИФА тадбирларни ташкил этишга оид тижорий ва амалий фаолиятни тўлиқ равишда FIFA Forward Enterprise (FFE) номли дочерний тузилмага ўтказишни режалаштирмоқда. Ушбу тузилма тўлиқ ФИФАга тегишли бўлади ва доимий равишда унинг назоратида қолади.
Баёнотга кўра, FFE ташаббуси ФИФАга аъзо барча 211 ассоциация ўз мамлакатларида футболнинг тижорий салоҳиятидан муносиб улуш олишлари ва футбол ривожига сармоя киритишлари учун таклиф этилган. Олинган фойда аъзолар ўртасида тақсимланади.
УЕФА ва КОНКАКАФдан «Бойкот» таҳдиди
Эслатиб ўтамиз, бундан олдин Европа футболи (УЕФА) ва Шимолий/Марказий Америка футболи (КОНКАКАФ) раҳбарияти ФИФАнинг ушбу ислоҳотларига якдил равишда қарши чиққани маълум қилинган эди. Ушбу нуфузли ташкилотларга аъзо мамлакатлар янги тартиблар тасдиқланадиган бўлса, мусобақаларда иштирокдан бош тортиш (бойкот) билан таҳдид қилган.
Ушбу кескин қаршилик ФИФАни баёнотда қуйидагича муносабат билдиришга мажбур қилди:
«Ҳар ким норозилик билдиришга ва қўшимча тушунтириш сўрашга ҳақли, аммо бирор бир ташкилот барча 211 халқаро ассоциация номидан гапириш ваколатига эга эмас».
Овоз бериш ва келажак тақдири
ФИФА демократия тамойилларини эслатиб ўтди: аъзо ассоциацияларнинг кўпчилиги қўллаб-қувватламаса, FFE дастури яратилмайди. ФИФАнинг тижорий фаолияти ҳозирги тартибда қолаверади.
Муҳокамалар давом этади ва таклифлар тўлиқ ёки қисман маъқулланиши, рад этилиши ёки ўзгартирилиши мумкин.
Асосий маълумотлар жадвали
Меззон / Воқеа
Тафсилотлар
Сана
ФИФА баёноти эълон қилинди
Нишон
«Футбол сотилмоқда» миш-мишларига чек қўйиш
Янги тузилма
FFE (FIFA Forward Enterprise) — тўлиқ ФИФАга тегишли дочерний тузилма
Лойиҳа мақсади
Тижорий фаолиятни бошқариш ва фойдани 211 ассоциацияга тақсимлаш
Қарши томонлар
УЕФА ва КОНКАКАФ (якдил қарши)
Таҳдид
Мусобақаларда иштирокдан бош тортиш (бойкот)
Овоз бериш
Миллий ассоциацияларнинг кўпчилиги қабул қилсагина FFE яратилади
Хулоса ва тахминлар: Премьер-лиганинг энг қизиқ мавзуларидан бири
ФИФАнинг бу баёноти футбол дунёсидаги глобал кучлар курашини очиқлаб берди. Битта томонда — ФИФАнинг тижорий самарадорлик ва даромадларни қайта тақсимлаш орқали кичик ассоциацияларни қўллаб-қувватлаш режаси, иккинчи томонда — УЕФА ва КОНКАКАФ каби қудратли конфедерацияларнинг ўз таъсир доирасини сақлаб қолиш ва ФИФАнинг марказийлашувига қаршилиги. Агар FFE лойиҳаси тасдиқланса, бу футбол тарихидаги энг катта бошқарув ва тижорий ислоҳотлардан бири бўлади. Агар рад этилса, Жанни Инфантинонинг ФИФАдаги мавқеига жиддий зарба бўлиши ва футболнинг бўлинишига олиб келиши мумкин.
Ушбу муҳим хабарни дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик ФИФАнинг бу шов-шувли ислоҳотлари ҳақида билиши керак.
Сизнингча, ФИФАнинг тижорий бошқарувни ислоҳ қилиш режаси футболга фойда берадими ёки зарар? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…