Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олди
Россия қуролли кучлари Украина ҳудудидаги Америка компаниясига тегишли бўлган учувчисиз учиш аппаратлари ишлаб чиқариш заводига илк бор ракета зарбаси берди. Ўтган жума куни Киевда жойлашган ва АҚШнинг Делавер штатида рўйхатдан ўтган Терминал Аутономй корхонасига тегишли завод баллистик ракета томонидан вайрон қилинди.
Британиянинг нуфузли The Guardian газетаси тарқатган шов-шувли хабарга кўра, Россия қуролли кучлари Украина ҳудудидаги Америка компаниясига тегишли бўлган учувчисиз учиш аппаратлари (дрон) ишлаб чиқариш заводига илк бор ракета зарбаси берди. Бу Москванинг можаро давомида АҚШ корпорациясига тегишли объектни тўғридан-тўғри нишонга олган биринчи тасдиқланган ҳолатидир.
Zamin.uz ушбу геосиёсий аҳамиятга эга воқеа тафсилотлари ва экспертлар фикрини тақдим этади.
Нишон — Киевдаги Америка заводи
Зарба нишони Киевда жойлашган Terminal Autonomy заводи бўлган. Нашрнинг таъкидлашича, ўтган жума куни Россия баллистик ракетаси томонидан вайрон қилинган ушбу корхона АҚШнинг Делавер штатида рўйхатдан ўтган корпорацияга тегишлидир.
Штатнинг рўйхатга олиш ёзувлари шуни кўрсатадики, Terminal Autonomy компанияси 2023 йилда ташкил этилган бўлиб, Украина мудофаа салоҳиятини кучайтиришда фаол иштирок этиб келаётган эди.
«Ҳаммаси нишон»: АҚШ разведкаси собиқ ходимининг муносабати
Ушбу ҳолат Россия ва АҚШ ўртасидаги билвосита тўқнашувнинг янги босқичи сифатида баҳоланмоқда. АҚШ разведкасининг собиқ юқори лавозимли ходими Энтони Винчи вазиятга қуйидагича изоҳ берди:
«Руслар компаниянинг кимга тегишли эканлигига аҳамият бермайдилар. Ҳаммаси нишон... Мен чин дилдан ўйлайманки, агар Украинада Patriot ракеталари ёки бирон бир Америка тизими ишлаб чиқарилса, руслар ўша ишлаб чиқариш заводини нишонга олишган бўларди».
Ушбу баёнот Россиянинг Украина ҳарбий-саноат мажмуасига интеграциялашган исталган хорижий активларни йўқ қилишга тайёрлигини кўрсатади.
ТАСС хабари ва ишлаб чиқарилган дрон турлари
Россиянинг ТАСС давлат ахборот агентлиги якшанба куни Россия Мудофаа вазирлигига таяниб, ушбу ҳужум ҳақида хабар берган эди. Эътиборли жиҳати, Россия томони ўз хабарида заводнинг Америка компаниясига тегишли эканлигини очиқламаган, аммо у ерда «украина-америкалик компания мутахассислари» фаолият юритганини қайд этган.
ТАСС маълумотларига кўра, вайрон қилинган заводда қуйидаги русумдаги дронлар ишлаб чиқарилган:
AQ-400 Scythe
AQ-100 Bayonet
Ушбу дронлар Украина қуролли кучлари томонидан узоқ масофали зарбалар бериш учун ишлатиб келинаётган эди.
Талафотлар ва жабрланганлар
The Guardian газетасининг компанияга яқин манбаси берган маълумотга кўра, шиддатли ракета ҳужуми натижасида завод жиддий вайрон бўлган бўлса-да, бахтли тасодиф туфайли ҳеч ким ҳалок бўлмаган.
Воқеанинг асосий тафсилотлари (жадвал)
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Сана
Ўтган жума (The Guardian) / Жумла (РФ МВ)
Нишон
Terminal Autonomy дрон заводи
Жойлашуви
Киев, Украина
Мулкдор
Делавер (АҚШ)да рўйхатдан ўтган корпорация
Қурол тури
Баллистик ракета
Ишлаб чиқарилган дронлар
AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet
Қурбонлар
Йўқ
Хулоса: Можаронинг кучайиши
Россиянинг Украинадаги Америка активларига тўғридан-тўғри зарба бериши можаронинг сезиларли даражада кучайганидан далолат беради. Бу воқеа хорижий мудофаа компанияларининг Украинада ишлаб чиқариш қувватларини яратиш режаларига таъсир кўрсатиши ва Киевга бериладиган ҳарбий ёрдам форматини ўзгартириши мумкин.
Ушбу муҳим тарихий воқеа ҳақидаги хабарни дўстларингиз ва сиёсат ишқибозларига юборинг!
Сизнингча, АҚШ бу ҳужумга қандай муносабат билдириши керак? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Манба: The Guardian ва ТАСС материаллари асосида.
…