Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олди

·84·Дунё
Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олди
Қисқача

Россия қуролли кучлари Украина ҳудудидаги Америка компаниясига тегишли бўлган учувчисиз учиш аппаратлари ишлаб чиқариш заводига илк бор ракета зарбаси берди. Ўтган жума куни Киевда жойлашган ва АҚШнинг Делавер штатида рўйхатдан ўтган Терминал Аутономй корхонасига тегишли завод баллистик ракета томонидан вайрон қилинди.

Британиянинг нуфузли The Guardian газетаси тарқатган шов-шувли хабарга кўра, Россия қуролли кучлари Украина ҳудудидаги Америка компаниясига тегишли бўлган учувчисиз учиш аппаратлари (дрон) ишлаб чиқариш заводига илк бор ракета зарбаси берди. Бу Москванинг можаро давомида АҚШ корпорациясига тегишли объектни тўғридан-тўғри нишонга олган биринчи тасдиқланган ҳолатидир.

Zamin.uz ушбу геосиёсий аҳамиятга эга воқеа тафсилотлари ва экспертлар фикрини тақдим этади.

Нишон — Киевдаги Америка заводи

Зарба нишони Киевда жойлашган Terminal Autonomy заводи бўлган. Нашрнинг таъкидлашича, ўтган жума куни Россия баллистик ракетаси томонидан вайрон қилинган ушбу корхона АҚШнинг Делавер штатида рўйхатдан ўтган корпорацияга тегишлидир.

Штатнинг рўйхатга олиш ёзувлари шуни кўрсатадики, Terminal Autonomy компанияси 2023 йилда ташкил этилган бўлиб, Украина мудофаа салоҳиятини кучайтиришда фаол иштирок этиб келаётган эди.

«Ҳаммаси нишон»: АҚШ разведкаси собиқ ходимининг муносабати

Ушбу ҳолат Россия ва АҚШ ўртасидаги билвосита тўқнашувнинг янги босқичи сифатида баҳоланмоқда. АҚШ разведкасининг собиқ юқори лавозимли ходими Энтони Винчи вазиятга қуйидагича изоҳ берди:

«Руслар компаниянинг кимга тегишли эканлигига аҳамият бермайдилар. Ҳаммаси нишон... Мен чин дилдан ўйлайманки, агар Украинада Patriot ракеталари ёки бирон бир Америка тизими ишлаб чиқарилса, руслар ўша ишлаб чиқариш заводини нишонга олишган бўларди».

Ушбу баёнот Россиянинг Украина ҳарбий-саноат мажмуасига интеграциялашган исталган хорижий активларни йўқ қилишга тайёрлигини кўрсатади.

ТАСС хабари ва ишлаб чиқарилган дрон турлари

Россиянинг ТАСС давлат ахборот агентлиги якшанба куни Россия Мудофаа вазирлигига таяниб, ушбу ҳужум ҳақида хабар берган эди. Эътиборли жиҳати, Россия томони ўз хабарида заводнинг Америка компаниясига тегишли эканлигини очиқламаган, аммо у ерда «украина-америкалик компания мутахассислари» фаолият юритганини қайд этган.

ТАСС маълумотларига кўра, вайрон қилинган заводда қуйидаги русумдаги дронлар ишлаб чиқарилган:

  • AQ-400 Scythe

  • AQ-100 Bayonet

Ушбу дронлар Украина қуролли кучлари томонидан узоқ масофали зарбалар бериш учун ишлатиб келинаётган эди.

Талафотлар ва жабрланганлар

The Guardian газетасининг компанияга яқин манбаси берган маълумотга кўра, шиддатли ракета ҳужуми натижасида завод жиддий вайрон бўлган бўлса-да, бахтли тасодиф туфайли ҳеч ким ҳалок бўлмаган.

Воқеанинг асосий тафсилотлари (жадвал)

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Сана

Ўтган жума (The Guardian) / Жумла (РФ МВ)

Нишон

Terminal Autonomy дрон заводи

Жойлашуви

Киев, Украина

Мулкдор

Делавер (АҚШ)да рўйхатдан ўтган корпорация

Қурол тури

Баллистик ракета

Ишлаб чиқарилган дронлар

AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet

Қурбонлар

Йўқ

Хулоса: Можаронинг кучайиши

Россиянинг Украинадаги Америка активларига тўғридан-тўғри зарба бериши можаронинг сезиларли даражада кучайганидан далолат беради. Бу воқеа хорижий мудофаа компанияларининг Украинада ишлаб чиқариш қувватларини яратиш режаларига таъсир кўрсатиши ва Киевга бериладиган ҳарбий ёрдам форматини ўзгартириши мумкин.

Ушбу муҳим тарихий воқеа ҳақидаги хабарни дўстларингиз ва сиёсат ишқибозларига юборинг!

Сизнингча, АҚШ бу ҳужумга қандай муносабат билдириши керак? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Манба: The Guardian ва ТАСС материаллари асосида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиБугун, 13:33Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиПокистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:30Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиЭквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиБугун, 13:27Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиБугун, 13:02Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиШвейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиБугун, 12:50Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиДаҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиБугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда