Кутилган янгилик синоптиклар ҳаво қачон салқинлашишини айтди

·74·Ўзбекистон
Кутилган янгилик синоптиклар ҳаво қачон салқинлашишини айтди
Қисқача

Ўзбекистонда узоқ давом етган кучли жазирама ҳаво ҳарорати кейинги ҳафтадан бошлаб барча ҳудудларда босқичма-босқич пасайиши кутилмоқда. Бугун кундузи ҳаво ҳарорати 38–41 даражагача, шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларда еса 42–43 даражагача кўтарилиши прогноз қилинмоқда. Бу кўрсаткичлар июл ойининг охири ва август ойининг боши учун хос бўлган иқлимий меъёрдан 2–4 даража юқори ҳисобланади.

Ўзбекистонда бир неча кундан буён кузатилаётган кучли жазирама қачон пасайиши мумкинлиги маълум қилинди. Синоптиклар маълумотига кўра, яқин кунларда мамлакатнинг катта қисмида иссиқ об-ҳаво сақланиб туради, аммо кейинги ҳафтадан бошлаб барча ҳудудларда ҳаво ҳарорати босқичма-босқич пасайиши кутилмоқда.

Маълум қилинишича, бугун кундузи Ўзбекистон ҳудуди бўйлаб иссиқ об-ҳаво ҳукм суради. Ҳаво ҳарорати кундузи 38–41 даражагача, шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларда эса 42–43 даражагача кўтарилиши прогноз қилинмоқда. Бу кўрсаткичлар июль ойининг охири ва август ойининг боши учун хос бўлган кўп йиллик иқлимий меъёрдан 2–4 даража юқори ҳисобланади.

Синоптикларнинг таъкидлашича, 1–2 август кунлари ҳам республика ҳудудининг асосий қисмида жазирама сақланиб қолади. Фақат шимоли-ғарбий ҳудудларда ҳаво ҳарорати аста-секин пасайиши бошланади.

Ушбу кунларда республика бўйича асосан кам булутли об-ҳаво кузатилади, ёғингарчилик кутилмаяпти. Шу билан бирга, айрим жойларда шамол тезлиги секундига 13–18 метргача кучайиши, баъзи ҳудудларда эса чанг-тўзонлар юзага келиши мумкин.

Мутахассислар маълумотига кўра, кейинги ҳафтадан бошлаб ҳаво ҳароратининг пасайиши мамлакатнинг барча ҳудудларида кузатилади. Бу эса узоқ давом этган кучли иссиқдан кейин нисбатан салқинроқ об-ҳаво шаклланишини англатади.

Пойтахт Тошкент шаҳрида ҳам кам булутли об-ҳаво сақланади, ёғингарчилик кутилмайди. 31 июль — 2 август кунлари кундузи ҳаво ҳарорати 37–40 даража, кечаси эса 23–26 даража атрофида бўлиши прогноз қилинган. Шамол шарқий йўналишдан секундига 3–8 метр тезликда эсиши кутилмоқда.

ЎзбекистонТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?1 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?Бугун, 13:56Саида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилдиСаида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилдиБугун, 13:37“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқланди“Андижон полькаси” Гиннес рекордига кириши учун 730 миллион сўм ажратилгани очиқландиБугун, 11:29Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Президентлар гольф майдонида: Иссиқкўлда норасмий учрашув (видео)Бугун, 06:33Муҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиМуҳим учрашув: Шавкат Мирзиёев Қирғизистондаги халқаро тадбирларга таклиф этилдиКеча, 23:19Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Тарихий ҳужжат: Ўзбекистон ва Қирғизистон пенсия таъминотида инқилоб қилмоқда!Кеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди