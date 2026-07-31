Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлди

·92·Дунё
Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлди
Қисқача

АҚШнинг Калифорния штатида бир ёшли бола қайноқ сувли ваннага туширилиши ва оғир жароҳатлар олиб ҳалок бўлиши иши бўйича суд ҳукми чиқарилди. 34 ёшли Серхио Мена 21 йилга, унинг шериги 26 ёшли Саманта Гарвер еса 14 йилга озодликдан маҳрум қилинди. Тергов маълумотларига кўра, Серхио Мена болани қайноқ сувли ваннага киритиб уйдан чиқиб кетган ва оғир куйиш жароҳатлари олган болага дарҳол шифокор чақирилмаган.

АҚШнинг Калифорния штатида бир ёшли боланинг ўлими билан боғлиқ даҳшатли иш бўйича суд ҳукми чиқарилди. 26 ёшли Саманта Гарвер ва унинг 34 ёшли шериги Серхио Мена иккинчи даражали қотиллик ҳамда болага нисбатан зўравонлик айбловлари бўйича айбини тан олди.

Тергов маълумотларига кўра, 2023 йил 30 сентябрь куни Серхио Мена бир ёшли Генри Уитли-Браунни жуда қайноқ сувли ваннага киритиб, уйдан чиқиб кетган. Айтилишича, у гиёҳванд модда олиш учун кетган бўлиши мумкин. Оғир куйиш жароҳатлари олган болага шифокор чақирилмаган, аксинча, куйган жойларига оддий малҳам суртиш билан чекланилган.

Фақат эртаси куни боланинг нафаси секинлашгач, тез ёрдам чақирилган. Шифокорлар Генрини юрак уриши тўхтаган, қаттиқ сувсизланган ва жуда оғир аҳволда топган. Уни қутқариб қолишнинг имкони бўлмаган.

Тергов давомида бола аввал ҳам мунтазам зўравонликка учрагани маълум бўлди. Экспертиза унинг танасида иккинчи ва учинчи даражали куйиш излари, кўкаришлар ҳамда битиш жараёнидаги бир нечта синишлар мавжудлигини кўрсатган. Болаларни ҳимоя қилиш хизмати ҳам ўлимга зўравонлик ва эътиборсизлик сабаб бўлганини тасдиқлади.

Суд қарорига кўра, Серхио Мена 21 йилга, Саманта Гарвер эса 14 йилга озодликдан маҳрум қилинди. Прокуратура ушбу ҳукм адолат қарор топганини ва айбдорлар бошқа ҳеч бир болага зарар етказа олмаслигини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиБугун, 13:33Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиПокистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:30Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиЭквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиБугун, 13:27Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиТарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиБугун, 13:01Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиШвейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиБугун, 12:50Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиДаҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиБугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда