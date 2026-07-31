Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади

·67·Техно
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Қисқача

Tecno компанияси замонавий мобилсозлик тарихида мутлақо рамкасиз екранга ега бўлган илк консептуал смартфонини намойиш етишга тайёрланмоқда. Таниқли инсайдер Ice Universe еълон қилган суратларга кўра, муҳандислар дисплей ва корпус орасидаги қора ҳошиядан тўлақонли воз кечишга еришган.

Tecno компанияси замонавий мобилсозлик тарихида янги саҳна очишга тайёрланмоқда. Дунёдаги илк мутлақо рамкасиз экранга эга эканлиги айтилаётган янги концептуал смартфоннинг дастлабки тасвирлари тарқалди. Ушбу янгилик мобил қурилмалар бозорида дизайн ва экран технологиялари борасидаги ёндашувларни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Ice Universe янги қурилманинг илк суратларини эълон қилди. Унинг таъкидлашича, муҳандислар дисплей ва корпус орасидаги кўринадиган қора ҳошиядан тўлақонли воз кечишга эришган. Натижада дисплей чегараси нол миллиметрга тенг бўлган ноёб визуал эффект ҳосил қилинган.

Келажак дизайни ва янги муҳандислик ёндашуви

Аксарият замонавий флагман смартфонларда ҳошиялар фақат аста-секин юпқалашиб бораётган бир пайтда, Tecno мутлақо ўзгача конструкцияни таклиф қилмоқда. Тақдим этилган концептда экран ва корпуснинг ён қисми орасидаги чегара деярли сезилмайди. Дисплей атрофида фақатгина корпуснинг бироз бўртиб чиққан марказий қисми кўзга ташланади.

Мазкур ечим шунчаки рамкани кичрайтириш эмас, балки дисплей тузилиши устида олиб борилган мутлақо янги илмий-техник изланишлар натижасидир. Бу фойдаланувчиларга контентни томоша қилишда бутунлай бошқача, янада иммерсив таассурот тақдим этиши кутилмоқда. Қурилманинг бундай ўзига хос дизайни келгусида бошқа технология гигантларини ҳам шундай инновацияларга илҳомлантириши мумкин.

Расмий тақдимот санаси ва кутилмалар

Ҳозирча ишлаб чиқарувчи ушбу ноёб қурилманинг техник хусусиятлари ва асосий параметрларини сир сақламоқда. Бироқ, экспертлар ва ишқибозлар аллақачон мазкур концептни келгуси авлод Apple флагманлари, хусусан, iPhone 17 Pro моделлари билан таққослаб, қизғин муҳокама қилишмоқда.

Қурилманинг расмий тақдимоти яқинлашиб келаётган йирик тадбирлардан бирида бўлиб ўтади. ШовСтопперс махсус тадбири доирасида ИФА 2026 кўргазмасида Tecno ўзининг ушбу инқилобий ишланмасини кенг жамоатчиликка очиб бериши режалаштирилган. Ўша куни смартфоннинг имкониятлари ва унинг амалда қандай ишлаши ҳақида тўлиқроқ маълумот берилиши кутилмоқда.

TecnoСмартфонКонцептИФА 2026Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиIntel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиБугун, 13:50Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиFalcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиБугун, 13:21АҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиАҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиБугун, 12:54Сатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиСатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиБугун, 12:00Бирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБугун, 11:20Сунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиСунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди