Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno компанияси замонавий мобилсозлик тарихида мутлақо рамкасиз екранга ега бўлган илк консептуал смартфонини намойиш етишга тайёрланмоқда. Таниқли инсайдер Ice Universe еълон қилган суратларга кўра, муҳандислар дисплей ва корпус орасидаги қора ҳошиядан тўлақонли воз кечишга еришган.
Tecno компанияси замонавий мобилсозлик тарихида янги саҳна очишга тайёрланмоқда. Дунёдаги илк мутлақо рамкасиз экранга эга эканлиги айтилаётган янги концептуал смартфоннинг дастлабки тасвирлари тарқалди. Ушбу янгилик мобил қурилмалар бозорида дизайн ва экран технологиялари борасидаги ёндашувларни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, таниқли инсайдер Ice Universe янги қурилманинг илк суратларини эълон қилди. Унинг таъкидлашича, муҳандислар дисплей ва корпус орасидаги кўринадиган қора ҳошиядан тўлақонли воз кечишга эришган. Натижада дисплей чегараси нол миллиметрга тенг бўлган ноёб визуал эффект ҳосил қилинган.
Келажак дизайни ва янги муҳандислик ёндашувиАксарият замонавий флагман смартфонларда ҳошиялар фақат аста-секин юпқалашиб бораётган бир пайтда, Tecno мутлақо ўзгача конструкцияни таклиф қилмоқда. Тақдим этилган концептда экран ва корпуснинг ён қисми орасидаги чегара деярли сезилмайди. Дисплей атрофида фақатгина корпуснинг бироз бўртиб чиққан марказий қисми кўзга ташланади.
Мазкур ечим шунчаки рамкани кичрайтириш эмас, балки дисплей тузилиши устида олиб борилган мутлақо янги илмий-техник изланишлар натижасидир. Бу фойдаланувчиларга контентни томоша қилишда бутунлай бошқача, янада иммерсив таассурот тақдим этиши кутилмоқда. Қурилманинг бундай ўзига хос дизайни келгусида бошқа технология гигантларини ҳам шундай инновацияларга илҳомлантириши мумкин.
Расмий тақдимот санаси ва кутилмаларҲозирча ишлаб чиқарувчи ушбу ноёб қурилманинг техник хусусиятлари ва асосий параметрларини сир сақламоқда. Бироқ, экспертлар ва ишқибозлар аллақачон мазкур концептни келгуси авлод Apple флагманлари, хусусан, iPhone 17 Pro моделлари билан таққослаб, қизғин муҳокама қилишмоқда.
Қурилманинг расмий тақдимоти яқинлашиб келаётган йирик тадбирлардан бирида бўлиб ўтади. ШовСтопперс махсус тадбири доирасида ИФА 2026 кўргазмасида Tecno ўзининг ушбу инқилобий ишланмасини кенг жамоатчиликка очиб бериши режалаштирилган. Ўша куни смартфоннинг имкониятлари ва унинг амалда қандай ишлаши ҳақида тўлиқроқ маълумот берилиши кутилмоқда.
…