Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етди
Япониянинг жануби-ғарбий қисмидаги Кюшу оролида жойлашган Кумамото префектурасида содир бўлган кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 34 кишига етди. 28-июл, сешанба куни рўй берган 6,8 магнитудали зилзиладан сўнг минтақада 100 дан ортиқ афтершоклар қайд етилди ва бинолар қулаши хавфидан қўрққан минглаб одамлар кечаларини машиналарида ўтказмоқда.
Япониянинг жануби-ғарбий қисмида жойлашган Кюшу оролида юз берган даҳшатли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 34 кишига етди. Офатдан кейинги афтершоклар ва кучли иссиқлик тўлқини аҳолини янги, янада оғирроқ синовлар билан юзма-юз қолдирмоқда. Бинолар қулаши хавфидан қўрққан минглаб одамлар кечаларини ўз машиналарида ўтказишга мажбур бўлмоқда, деб хабар беради BBC.
Вайронагарчилик ва такрорий силкинишлар қўрқуви
Эслатиб ўтамиз, 28-июль, сешанба куни Кумамото префектурасида 6,8 магнитудали кучли зилзила содир бўлди. Зилзила эпицентри тахминан 10 километр чуқурликда жойлашган эди. Ерости силкинишлари турар-жой бинолари, муҳим инфратузилма объектлари, йўллар ва электр тармоқларига жиддий зарар етказди.
Асосий зилзиладан бери минтақада 100 дан ортиқ афтершоклар қайд этилди. Бу такрорий силкинишлар уйлари омон қолган аҳолини ҳам ваҳимага солмоқда. Одамлар вайроналар остида қолишдан қўрқиб, ёпиқ биноларга киришдан бош тортмоқда.
Минглаб аҳоли машиналарда яшамоқда
Кўплаб маҳаллий аҳоли вакиллари кечаларини автотураргоҳлар ва паркларда жойлашган шахсий автомобилларида ўтказмоқда. Машинада ухлаш нафақат ноқулайлик, балки саломатлик учун жиддий хавф туғдирмоқда.
Вазиятни минтақада кузатилаётган аномал иссиқлик янада оғирлаштирмоқда. Жазирама иссиқда ёпиқ машина ичида қолиш иссиқлик уриши хавфини оширади. Бундан ташқари, узоқ вақт давомида ҳаракатсиз ўтириш «иқтисодий класс синдроми» (чуқур веналар тромбози) ривожланишига олиб келиши мумкин. Жабридийлар орасида кондиционерсиз ва сувсиз қолганлар жуда кўп.
Қутқарув ва эвакуация ишлари
Сўнгги маълумотларга кўра, уйларини йўқотган ёки хавфли ҳудудларда яшовчи тахминан 9500 маҳаллий аҳоли вақтинчалик эвакуация марказларига жойлаштирилган.
Минтақада қидирув-қутқарув ишлари узлуксиз давом этмоқда. Уларга минглаб мутахассислар, жумладан, полиция, ўт ўчирувчилар ва Мудофаа кучлари ҳарбийлари жалб қилинган. Қутқарувчилар вайроналар остида қолган бўлиши мумкин бўлган одамларни қидиришда вақт билан пойга ўйнамоқда. Устувор вазифа сифатида вайрон бўлган Aeon савдо маркази ва Яцуширо шаҳридаги Nippon Paper заводи каби йирик объектларда иш олиб борилмоқда.
Япония — «Олов ҳалқаси»да
Япония сейсмик фаоллиги ўта юқори бўлган «Тинч океани олов ҳалқаси» ҳудудида жойлашган. Мамлакат тез-тез ер силкинишларига дуч келади ва дунёдаги энг кучли зилзилаларнинг тахминан 20 фоизи шу ерда содир бўлади. Бу минтақа аҳолиси учун доимий хавф ва тайёргарликни талаб қилади.
Асосий маълумотлар:
Кўрсаткич
Тафсилотлар
Жойлашуви
Кумамото префектураси, Кюшу ороли, Япония
Сана
28-июль, сешанба (асосий зилзила)
Магнитудаси
6.8
Ўчоқ чуқурлиги
~10 км
Ҳалок бўлганлар
34 киши (30-июль ҳолатига)
Афтершоклар
100 дан ортиқ
Эвакуация қилинганлар
~9500 киши
Ушбу фожиа тафсилотлари ва қутқарув ишлари ҳақидаги муҳим хабарни футбол ишқибозларига юборинг!
Сизнингча, Япониянинг зилзилага тайёргарлик тизими бундай кучли синовларга бардош бера оладими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…