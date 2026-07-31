Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етди

·50·Дунё
Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етди
Қисқача

Япониянинг жануби-ғарбий қисмидаги Кюшу оролида жойлашган Кумамото префектурасида содир бўлган кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 34 кишига етди. 28-июл, сешанба куни рўй берган 6,8 магнитудали зилзиладан сўнг минтақада 100 дан ортиқ афтершоклар қайд етилди ва бинолар қулаши хавфидан қўрққан минглаб одамлар кечаларини машиналарида ўтказмоқда.

Япониянинг жануби-ғарбий қисмида жойлашган Кюшу оролида юз берган даҳшатли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 34 кишига етди. Офатдан кейинги афтершоклар ва кучли иссиқлик тўлқини аҳолини янги, янада оғирроқ синовлар билан юзма-юз қолдирмоқда. Бинолар қулаши хавфидан қўрққан минглаб одамлар кечаларини ўз машиналарида ўтказишга мажбур бўлмоқда, деб хабар беради BBC.

Вайронагарчилик ва такрорий силкинишлар қўрқуви

Эслатиб ўтамиз, 28-июль, сешанба куни Кумамото префектурасида 6,8 магнитудали кучли зилзила содир бўлди. Зилзила эпицентри тахминан 10 километр чуқурликда жойлашган эди. Ерости силкинишлари турар-жой бинолари, муҳим инфратузилма объектлари, йўллар ва электр тармоқларига жиддий зарар етказди.

Асосий зилзиладан бери минтақада 100 дан ортиқ афтершоклар қайд этилди. Бу такрорий силкинишлар уйлари омон қолган аҳолини ҳам ваҳимага солмоқда. Одамлар вайроналар остида қолишдан қўрқиб, ёпиқ биноларга киришдан бош тортмоқда.

Минглаб аҳоли машиналарда яшамоқда

Кўплаб маҳаллий аҳоли вакиллари кечаларини автотураргоҳлар ва паркларда жойлашган шахсий автомобилларида ўтказмоқда. Машинада ухлаш нафақат ноқулайлик, балки саломатлик учун жиддий хавф туғдирмоқда.

Вазиятни минтақада кузатилаётган аномал иссиқлик янада оғирлаштирмоқда. Жазирама иссиқда ёпиқ машина ичида қолиш иссиқлик уриши хавфини оширади. Бундан ташқари, узоқ вақт давомида ҳаракатсиз ўтириш «иқтисодий класс синдроми» (чуқур веналар тромбози) ривожланишига олиб келиши мумкин. Жабридийлар орасида кондиционерсиз ва сувсиз қолганлар жуда кўп.

Қутқарув ва эвакуация ишлари

Сўнгги маълумотларга кўра, уйларини йўқотган ёки хавфли ҳудудларда яшовчи тахминан 9500 маҳаллий аҳоли вақтинчалик эвакуация марказларига жойлаштирилган.

Минтақада қидирув-қутқарув ишлари узлуксиз давом этмоқда. Уларга минглаб мутахассислар, жумладан, полиция, ўт ўчирувчилар ва Мудофаа кучлари ҳарбийлари жалб қилинган. Қутқарувчилар вайроналар остида қолган бўлиши мумкин бўлган одамларни қидиришда вақт билан пойга ўйнамоқда. Устувор вазифа сифатида вайрон бўлган Aeon савдо маркази ва Яцуширо шаҳридаги Nippon Paper заводи каби йирик объектларда иш олиб борилмоқда.

Япония — «Олов ҳалқаси»да

Япония сейсмик фаоллиги ўта юқори бўлган «Тинч океани олов ҳалқаси» ҳудудида жойлашган. Мамлакат тез-тез ер силкинишларига дуч келади ва дунёдаги энг кучли зилзилаларнинг тахминан 20 фоизи шу ерда содир бўлади. Бу минтақа аҳолиси учун доимий хавф ва тайёргарликни талаб қилади.

Асосий маълумотлар:

Кўрсаткич

Тафсилотлар

Жойлашуви

Кумамото префектураси, Кюшу ороли, Япония

Сана

28-июль, сешанба (асосий зилзила)

Магнитудаси

6.8

Ўчоқ чуқурлиги

~10 км

Ҳалок бўлганлар

34 киши (30-июль ҳолатига)

Афтершоклар

100 дан ортиқ

Эвакуация қилинганлар

~9500 киши

Ушбу фожиа тафсилотлари ва қутқарув ишлари ҳақидаги муҳим хабарни футбол ишқибозларига юборинг!

Сизнингча, Япониянинг зилзилага тайёргарлик тизими бундай кучли синовларга бардош бера оладими? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!

ЯпонияКюсюКумамотоБи-Би-Си
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиБугун, 13:33Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиПокистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлдиБугун, 13:30Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиЭквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиБугун, 13:27Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиБугун, 13:02Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиТарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиБугун, 13:01Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиШвейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда