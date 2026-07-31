Ҳабиб ҳамда Конор Макгрегор Роналдунинг тўйига таклиф қилингани ҳақидаги хабарлар ростми?
Ижтимоий тармоқларда Криштиану Роналду ва унинг қайлиғи Жоржина Родригеснинг тўйи келаси ҳафта ўтказилиши, маросимга Ҳабиб Нурмагомедов ҳамда Конор Макгрегор таклиф қилингани ҳақида хабар тарқалди. Бироқ бу маълумотни тасдиқловчи расмий баёнот ёки ишончли далил ҳозирча мавжуд эмас.
Тарқалган рўйхатда Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Вин Дизель, Рианна, Женнифер Лопес, Дрейк, Тревис Скотт, Пирс Морган ва АйШоуСпид каби машҳурлар номи ҳам келтирилган. Аммо Роналду, Жоржина ёки уларнинг вакиллари меҳмонлар рўйхати ва тўй санасини эълон қилмаган. IShowSpeed'нинг таклиф этилгани ҳақидаги аввалги хабар ҳам тасдиқланмаган маълумот деб баҳоланган.
Ҳабиб ва Конор 2018 йилдаги YUEFSI 229 мусобақасида жанг қилган. Ўшанда Нурмагомедов тўртинчи раундда рақибини бўғиш усули билан таслим этган эди.
…