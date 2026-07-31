Ҳабиб ҳамда Конор Макгрегор Роналдунинг тўйига таклиф қилингани ҳақидаги хабарлар ростми?

·0·Дунё
Ҳабиб ҳамда Конор Макгрегор Роналдунинг тўйига таклиф қилингани ҳақидаги хабарлар ростми?

Ижтимоий тармоқларда Криштиану Роналду ва унинг қайлиғи Жоржина Родригеснинг тўйи келаси ҳафта ўтказилиши, маросимга Ҳабиб Нурмагомедов ҳамда Конор Макгрегор таклиф қилингани ҳақида хабар тарқалди. Бироқ бу маълумотни тасдиқловчи расмий баёнот ёки ишончли далил ҳозирча мавжуд эмас.

Тарқалган рўйхатда Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, Вин Дизель, Рианна, Женнифер Лопес, Дрейк, Тревис Скотт, Пирс Морган ва АйШоуСпид каби машҳурлар номи ҳам келтирилган. Аммо Роналду, Жоржина ёки уларнинг вакиллари меҳмонлар рўйхати ва тўй санасини эълон қилмаган. IShowSpeed'нинг таклиф этилгани ҳақидаги аввалги хабар ҳам тасдиқланмаган маълумот деб баҳоланган.

Ҳабиб ва Конор 2018 йилдаги YUEFSI 229 мусобақасида жанг қилган. Ўшанда Нурмагомедов тўртинчи раундда рақибини бўғиш усули билан таслим этган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ижтимоий тармоқларда “Ҳоландга ўхшаш аёллар” трендига янги қиёфадоши қўшилди!Ижтимоий тармоқларда “Ҳоландга ўхшаш аёллар” трендига янги қиёфадоши қўшилди!Бугун, 10:54Испанияга минглаб муҳожирлар денгиз орқали сузиб ўтиб, Сеута шаҳрига кириб келдиИспанияга минглаб муҳожирлар денгиз орқали сузиб ўтиб, Сеута шаҳрига кириб келдиБугун, 10:47Хитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айландиХитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айландиБугун, 04:54Икки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилдиИкки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилдиБугун, 04:32Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиЧехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиБугун, 03:57Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиКеча, 23:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда