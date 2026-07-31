Франциску Консеясуу Манчестер Юнайтедга ўтиши мумкин
Туриннинг Ювентус клуби молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш ва янги харажатларни қоплаш учун ўз етакчиси Франсиску Консеясууни сотишга мажбур бўлмоқда. GOAL.com хабарига кўра, португалиялик қанот ҳужумчиси Манчестер Юнайтед жамоаси қизиқишлар доирасига тушган ва унинг трансфер қиймати 60 миллион евро етиб белгиланган.
Туриннинг Ювентус клуби молиявий аҳволини яхшилаш ҳамда таркибни янги футболчилар билан кучайтириш мақсадида ўз етакчиларидан бирини сотишга мажбур бўлмоқда. GOAL.com хабар беришича, португалиялик қанот ҳужумчиси Франциску Консеясуу Манчестер Юнайтед жамоаси қизиқишлар доирасига тушган ва бу трансфер қишки мавсумнинг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Турин клуби Пари Сен-Жермен сафидан Коло Муани ҳамда Баер Леверкузендан Керим Алажбеговични трансфер қилиш бўйича музокараларни якунлаб келмоқда. Мазкур икки футболчи учун 90 миллион евродан ортиқ маблағ сарфланиши кутилаётгани сабабли, Италия гранди молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш ва трансфер ойнасидаги харажатларни қоплаш учун ўз ўйинчиларини сотишга қарор қилган.
Трансфер детали ва Жозе Мендешнинг ролиФранциску Консеясууни қўлга киритиш учун дунёга машҳур агент Жозе Мендеш фаол равишда музокаралар олиб бормоқда ва яқин кунларда Манчестер Юнайтед клубидан расмий таклиф келиши кутилмоқда. Инглиз матбуотининг ёзишича, инглизлар бу трансфер суммасини камайтириш учун ҳужумчи Джошуа Зиркзеени келишувга киритиш вариантини кўриб чиқмоқдалар.
Нидерландиялик ҳужумчи Джошуа Зиркзее айни пайтда Олд Траффордда асосий таркибдан жой ола олмаяпти ва унинг хизматига Рома клуби ҳам қизиқиш билдирмоқда. Ювентус бош мураббийи бу ўйинчини юқори баҳолаши сабабли, пул ва футболчи алмашинуви варианти реал қадам сифатида баҳоланмоқда.
Туринликлар Франциску Консеясуунинг трансфер қийматини 60 миллион евро этиб белгилаган. Футболчининг ўзи Турин клубида қолишни ва шартномасини охиригача бажаришни исташини бир неча бор таъкидлаган бўлса-да, клуб раҳбарияти молиявий мувозанатни тиклаш учун уни қўйиб юборишга тайёр турибди.
Эслатиб ўтамиз, Франциску Консеясуу ўтган йили Порту сафидан келиб қўшилган эди ва шу вақт ичида жамоа таркибида ўтказган 82 та учрашувда муҳим натижаларга эришди. Англия Премер-лигаси гиганти эса айни пайтда айнан шу хусусиятларга эга бўлган футболчини қидирмоқда.
…