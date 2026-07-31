Франциску Консеясуу Манчестер Юнайтедга ўтиши мумкин

·45·Спорт
Франциску Консеясуу Манчестер Юнайтедга ўтиши мумкин
Қисқача

Туриннинг Ювентус клуби молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш ва янги харажатларни қоплаш учун ўз етакчиси Франсиску Консеясууни сотишга мажбур бўлмоқда. GOAL.com хабарига кўра, португалиялик қанот ҳужумчиси Манчестер Юнайтед жамоаси қизиқишлар доирасига тушган ва унинг трансфер қиймати 60 миллион евро етиб белгиланган.

Туриннинг Ювентус клуби молиявий аҳволини яхшилаш ҳамда таркибни янги футболчилар билан кучайтириш мақсадида ўз етакчиларидан бирини сотишга мажбур бўлмоқда. GOAL.com хабар беришича, португалиялик қанот ҳужумчиси Франциску Консеясуу Манчестер Юнайтед жамоаси қизиқишлар доирасига тушган ва бу трансфер қишки мавсумнинг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Турин клуби Пари Сен-Жермен сафидан Коло Муани ҳамда Баер Леверкузендан Керим Алажбеговични трансфер қилиш бўйича музокараларни якунлаб келмоқда. Мазкур икки футболчи учун 90 миллион евродан ортиқ маблағ сарфланиши кутилаётгани сабабли, Италия гранди молиявий фейр-плей қоидаларига риоя қилиш ва трансфер ойнасидаги харажатларни қоплаш учун ўз ўйинчиларини сотишга қарор қилган.

Трансфер детали ва Жозе Мендешнинг роли

Франциску Консеясууни қўлга киритиш учун дунёга машҳур агент Жозе Мендеш фаол равишда музокаралар олиб бормоқда ва яқин кунларда Манчестер Юнайтед клубидан расмий таклиф келиши кутилмоқда. Инглиз матбуотининг ёзишича, инглизлар бу трансфер суммасини камайтириш учун ҳужумчи Джошуа Зиркзеени келишувга киритиш вариантини кўриб чиқмоқдалар.

Нидерландиялик ҳужумчи Джошуа Зиркзее айни пайтда Олд Траффордда асосий таркибдан жой ола олмаяпти ва унинг хизматига Рома клуби ҳам қизиқиш билдирмоқда. Ювентус бош мураббийи бу ўйинчини юқори баҳолаши сабабли, пул ва футболчи алмашинуви варианти реал қадам сифатида баҳоланмоқда.

Туринликлар Франциску Консеясуунинг трансфер қийматини 60 миллион евро этиб белгилаган. Футболчининг ўзи Турин клубида қолишни ва шартномасини охиригача бажаришни исташини бир неча бор таъкидлаган бўлса-да, клуб раҳбарияти молиявий мувозанатни тиклаш учун уни қўйиб юборишга тайёр турибди.

Эслатиб ўтамиз, Франциску Консеясуу ўтган йили Порту сафидан келиб қўшилган эди ва шу вақт ичида жамоа таркибида ўтказган 82 та учрашувда муҳим натижаларга эришди. Англия Премер-лигаси гиганти эса айни пайтда айнан шу хусусиятларга эга бўлган футболчини қидирмоқда.

Франциску КонсеясууМанчестер ЮнайтедЮвентусДжошуа ЗиркзееЖозе Мендеш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Бугун, 13:41Брусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБрусселда футболчи Моҳаммед Фусеини қуролли ҳужумга учрадиБугун, 13:38Неллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаНеллй Лас Челси сафида: боксёр қиздан янги юлдузгачаБугун, 13:33Реал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиРеал Мадрид Франко Мастантуонони А Серияга ижарага бермоқчиБугун, 13:19Милан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиМилан афсонаси Франко Бареси оламдан ўтдиБугун, 13:17Шов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчиШов-шувли трансфер: «Башакшеҳир»га янги тўпурар келди — Шомуродовга рақобатчиБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда