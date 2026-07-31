COVID-19 Ухандаги лабораториядан чиққанми: Оқ уй изоҳи

·0·Дунё
COVID-19 Ухандаги лабораториядан чиққанми: Оқ уй изоҳи

АҚШ Оқ уйи COVID-19 келиб чиқишига бағишланган махсус саҳифада вирус Ухандаги лаборатория билан боғлиқ ҳодиса натижасида тарқалган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги талқинни қўллаб-қувватлади. Маъмурият саҳифасида Ухан вирусология институтида коронавируслар устида тадқиқотлар ўтказилгани, шунингдек, айрим ходимларда 2019 йил кузида касалликка ўхшаш аломатлар кузатилгани қайд этилган.

Ҳужжатда пандемия пайтидаги икки метрлик масофа ва ниқоб тақишга оид айрим тавсиялар ҳам танқид қилинди. АҚШ Ҳисоб палатаси пандемия ёрдам дастурларидаги фирибгарлик зарари юзлаб миллиард долларга етганини билдирган.

Бироқ вирус лабораториядан чиққан, деган хулоса ҳали илмий жиҳатдан узил-кесил тасдиқланмаган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти мавжуд далиллар кўпроқ ҳайвондан инсонга юқиш версиясини кўрсатишини, аммо барча эҳтимоллар очиқ қолишини маълум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳабиб ҳамда Конор Макгрегор Роналдунинг тўйига таклиф қилингани ҳақидаги хабарлар ростми?Ҳабиб ҳамда Конор Макгрегор Роналдунинг тўйига таклиф қилингани ҳақидаги хабарлар ростми?Бугун, 11:09Ижтимоий тармоқларда “Ҳоландга ўхшаш аёллар” трендига янги қиёфадоши қўшилди!Ижтимоий тармоқларда “Ҳоландга ўхшаш аёллар” трендига янги қиёфадоши қўшилди!Бугун, 10:54Испанияга минглаб муҳожирлар денгиз орқали сузиб ўтиб, Сеута шаҳрига кириб келдиИспанияга минглаб муҳожирлар денгиз орқали сузиб ўтиб, Сеута шаҳрига кириб келдиБугун, 10:47Хитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айландиХитойда Илон Маскка ўхшаш ошпаз интернет юлдузига айландиБугун, 04:54Икки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилдиИкки қўлидан айрилган фермер хотирасига ҳайкал ўрнатилдиБугун, 04:32Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиЧехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда