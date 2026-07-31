АҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтаради
АҚШ томонидан Хитойдан робототехника ва инверторлар импорти тақиқланса, Пекин ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун қатъий чоралар кўришини маълум қилди. АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) сунъий интеллект соҳасидаги ривожланишни миллий хавфсизлик таҳдидларидан ҳимоя қилиш мақсадида янги чора-тадбирларни еълон қилди.
АҚШнинг янги чекловлари глобал технология бозорида янги кескинликни келтириб чиқариши мумкин. Reuters агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, агар Қўшма Штатлар Хитойдан робототехника ва инверторлар импортини тақиқлаш сиёсатини давом эттирса, Хитой ўзининг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун қатъий чоралар кўришини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Пекин расмийлари Вашингтонни мазкур камситувчи чекловларни зудлик билан бекор қилишга ҳамда Хитой компаниялари ва маҳсулотларига нисбатан олиб борилаётган нотўғри сиёсатни тўхтатишга чақирди. Ушбу вазият икки давлат ўртасидаги технологик рақобат яна-да чуқурлашиб бораётганини кўрсатади.
Сиёсий чекловлар ва миллий хавфсизликАҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) сунъий интеллект соҳасидаги ривожланишни мамлакат миллий хавфсизлигига таҳдидлардан ҳимоя қилиш ҳамда келгусида жадал ривожланиши кутилаётган муҳим тармоқларни АҚШ ҳудудига қайтариш мақсадида янги чора-тадбирларни эълон қилди. Мазкур қадамлар технологик бозор иштирокчилари эътиборини ўзига қаратди.
Бироқ расмий Пекин АҚШ регуляторлари унинг бир неча бор йўллаган мурожаатларини эътиборсиз қолдириб, чекловчи чораларни янада кучайтирганини кескин қоралади. Хитой томонининг таъкидлашича, миллий хавфсизлик тушунчасининг ҳаддан ташқари кенгайтирилиши бозор қоидаларининг бузилишига олиб келмоқда.
Бозорга таъсири ва томонларнинг позициясиХитой вазирлиги Вашингтоннинг бу ҳаракатларини бир томонлама тазйиқ ўтказиш ва бозор мувозанатини бузиш деб баҳолади. Қайд этилишича, бундай қарорлар нафақат Хитой саноатининг, балки АҚШ ишлаб чиқарувчиларининг ҳам манфаатларига зид келади.
Ҳозирги кунда глобал технология занжирлари бир-бирига чамбарчас боғланган бўлиб, сунъий интеллект ва робототехника соҳасидаги ҳар қандай кескин чекловлар бутун дунё бўйлаб таъминот занжирларига ўз таъсирини ўтказиши шубҳасиз. Томонларнинг кейинги қадамлари ва вазиятнинг ривожи халқаро экспертлар томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда.
…