АҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтаради

·27·Техно
АҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтаради
Қисқача

АҚШ томонидан Хитойдан робототехника ва инверторлар импорти тақиқланса, Пекин ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун қатъий чоралар кўришини маълум қилди. АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) сунъий интеллект соҳасидаги ривожланишни миллий хавфсизлик таҳдидларидан ҳимоя қилиш мақсадида янги чора-тадбирларни еълон қилди.

АҚШнинг янги чекловлари глобал технология бозорида янги кескинликни келтириб чиқариши мумкин. Reuters агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, агар Қўшма Штатлар Хитойдан робототехника ва инверторлар импортини тақиқлаш сиёсатини давом эттирса, Хитой ўзининг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун қатъий чоралар кўришини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Пекин расмийлари Вашингтонни мазкур камситувчи чекловларни зудлик билан бекор қилишга ҳамда Хитой компаниялари ва маҳсулотларига нисбатан олиб борилаётган нотўғри сиёсатни тўхтатишга чақирди. Ушбу вазият икки давлат ўртасидаги технологик рақобат яна-да чуқурлашиб бораётганини кўрсатади.

Сиёсий чекловлар ва миллий хавфсизлик

АҚШ Федерал алоқа комиссияси (ФКК) сунъий интеллект соҳасидаги ривожланишни мамлакат миллий хавфсизлигига таҳдидлардан ҳимоя қилиш ҳамда келгусида жадал ривожланиши кутилаётган муҳим тармоқларни АҚШ ҳудудига қайтариш мақсадида янги чора-тадбирларни эълон қилди. Мазкур қадамлар технологик бозор иштирокчилари эътиборини ўзига қаратди.

Бироқ расмий Пекин АҚШ регуляторлари унинг бир неча бор йўллаган мурожаатларини эътиборсиз қолдириб, чекловчи чораларни янада кучайтирганини кескин қоралади. Хитой томонининг таъкидлашича, миллий хавфсизлик тушунчасининг ҳаддан ташқари кенгайтирилиши бозор қоидаларининг бузилишига олиб келмоқда.

Бозорга таъсири ва томонларнинг позицияси

Хитой вазирлиги Вашингтоннинг бу ҳаракатларини бир томонлама тазйиқ ўтказиш ва бозор мувозанатини бузиш деб баҳолади. Қайд этилишича, бундай қарорлар нафақат Хитой саноатининг, балки АҚШ ишлаб чиқарувчиларининг ҳам манфаатларига зид келади.

Ҳозирги кунда глобал технология занжирлари бир-бирига чамбарчас боғланган бўлиб, сунъий интеллект ва робототехника соҳасидаги ҳар қандай кескин чекловлар бутун дунё бўйлаб таъминот занжирларига ўз таъсирини ўтказиши шубҳасиз. Томонларнинг кейинги қадамлари ва вазиятнинг ривожи халқаро экспертлар томонидан диққат билан кузатиб борилмоқда.

ХитойАҚШРобототехникаСуний интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиIntel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиБугун, 13:50Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиFalcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиБугун, 13:21Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиTecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиБугун, 12:27Сатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиСатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиБугун, 12:00Бирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБугун, 11:20Сунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиСунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди