"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)

·0·Дунё
"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)

Саҳнага чиққан ёш санъаткор ноодатий чиқиши билан томошабинларни илк дақиқаларданоқ ҳайратда қолдирди. У оддий кийим илгичга осилган пиджак билан рақс тушиб, саҳнада мутлақо янги услубни намойиш этди.

Чиқиш давом этар экан, пиджак гўё жонлангандек, ичида “кўринмас шерик” бордек таассурот уйғотади. Ҳар бир ҳаракат, ҳар бир бурилиш томошабинни оддий томошадан кўра чуқурроқ, ҳиссий саёҳатга олиб киради.

Мазкур чиқиш нафақат техник маҳорат, балки кучли бадиий ғоя билан ҳам ажралиб туради. Санъаткор инсон ва унинг ички ҳис-туйғулари, ёлғизлик ва тасаввур чегаралари ҳақида ўзига хос ифода яратишга муваффақ бўлган.

Ижтимоий тармоқларда ҳам ушбу чиқиш кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчилик уни ноодатий ва чуқур маънога эга санъат намунаси сифатида баҳоламоқда.

Костюм на вешалке
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилдиРоссияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилдиБугун, 23:29Нидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилдиНидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилдиКеча, 17:43Марокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиМарокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиКеча, 16:30Антальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтадиАнтальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтадиКеча, 15:49Хитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлдиХитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 15:43Ариана Гранде Оқ уйдан мусиқасидан фойдаланмасликни талаб қилдиАриана Гранде Оқ уйдан мусиқасидан фойдаланмасликни талаб қилдиКеча, 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди