"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)
Саҳнага чиққан ёш санъаткор ноодатий чиқиши билан томошабинларни илк дақиқаларданоқ ҳайратда қолдирди. У оддий кийим илгичга осилган пиджак билан рақс тушиб, саҳнада мутлақо янги услубни намойиш этди.
Чиқиш давом этар экан, пиджак гўё жонлангандек, ичида “кўринмас шерик” бордек таассурот уйғотади. Ҳар бир ҳаракат, ҳар бир бурилиш томошабинни оддий томошадан кўра чуқурроқ, ҳиссий саёҳатга олиб киради.
Мазкур чиқиш нафақат техник маҳорат, балки кучли бадиий ғоя билан ҳам ажралиб туради. Санъаткор инсон ва унинг ички ҳис-туйғулари, ёлғизлик ва тасаввур чегаралари ҳақида ўзига хос ифода яратишга муваффақ бўлган.
Ижтимоий тармоқларда ҳам ушбу чиқиш кенг муҳокамаларга сабаб бўлиб, кўпчилик уни ноодатий ва чуқур маънога эга санъат намунаси сифатида баҳоламоқда.
…