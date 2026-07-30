Meta компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги иловалар яратишни тезлаштирмоқда

·21·Техно
Meta компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги иловалар яратишни тезлаштирмоқда
Қисқача

Meta корпорацияси сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда янги иловаларни ишлаб чиқиш ва бозорга чиқариш жараёнини сезиларли даражада тезлаштирди. Компания раҳбари Марк Зукерберг иккинчи чорак якунлари бўйича инвесторлар билан ўтказилган учрашувда йирик тил моделлари дастурий таъминотни тезроқ тайёрлаш имконини бераётганини таъкидлади.

Meta корпорацияси сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда янги иловаларни ишлаб чиқиш ва бозорга чиқариш жараёнини сезиларли даражада тезлаштирди. Компания раҳбари Марк Зукербергнинг маълум қилишича, яқин келажакда фойдаланувчилар эътиборига яна кўплаб янги рақамли маҳсулотлар тақдим этилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, иккинчи чорак якунлари бўйича инвесторлар билан ўтказилган учрашувда Зукерберг сунъий интеллект маҳсулотларни яратиш тезлигини ошираётганини алоҳида таъкидлади. Компаниянинг таъкидлашича, йирик тил моделлари (LLM) дастурий таъминотни тезроқ тайёрлаш ва янги ғояларни қисқа фурсатларда синовдан ўтказиш имконини бермоқда.

Янги иловалар ва ўтмишдаги тажрибалар

Жорий йилда Meta бир қатор янги лойиҳаларни, жумладан, Instagram Инстантс, Facebook Групс асосида яратилган Форум иловаси ҳамда Маркетпласе сотувчилари учун мўлжалланган Селлер дастурини тақдим этди. Шунингдек, суратлар алмашишга мўлжалланган янги Instagram иловаси ва сунъий интеллект ёрдамида эртаклар яратиш эксперименти ҳам синовдан ўтказилмоқда.

Маълумот учун, Meta авваллари ҳам мустақил иловалар яратиш борасида кўп бор уринишлар қилган. Компания Креативе Лабс деб номланган ички инкубатор орқали Слингшот, Рооms, Папер, Моментс ва Рифф каби иловаларни чиқарган, бироқ улар оммалашмагач, 2015-йилда ёпилган эди. 2020-йилларнинг бошида эса НПE Теам гуруҳи орқали Бумп, Аух, Spark ва Тунед каби ўнлаб иловалар синаб кўрилган, аммо уларнинг ҳам тақдири шундай якунланган эди.

Сунъий интеллект ва тавсия тизимларининг роли

Ҳозирги кунда сунъий интеллект Meta учун туб бурилиш ясамоқда. Компания ҳозирча Threads иловаси тимсолида муваффақиятга эришди — ушбу платформанинг ойлик фаол фойдаланувчилари сони 500 миллион нафарга етди. Марк Зукерберг келгусида Threads компаниянинг яна бир миллиарддан ортиқ фойдаланувчига эга иловасига айланишига умид қилмоқда.

Threads муваффақиятида Meta ўзининг мавжуд базасига таяниб, янги иловани Facebook ва Instagram орқали фаол тарғиб қилгани муҳим рол ўйнади. Шунинг билан бирга, сунъий интеллектга асосланган контент тавсия тизимлари ҳам ушбу ўсишда катта аҳамият касб этиб, платформанинг самарадорлигини оширмоқда.

Зукербергнинг таъкидлашича, сунъий интеллект асосий бизнес жараёнларини яхшилабгина қолмай, иловаларни янада фойдали ва қизиқарли қилмоқда. Компания яқин орада янада инновацион маҳсулотларни тақдим этишни режалаштирмоқда ва тавсия тизимлари ёрдамида уларнинг кўламини кенгайтирмоқди.

MetaСуний интеллектМарк ЗукербергThreadsТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиTesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиБугун, 21:25Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиОкта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиБугун, 21:24Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиПолша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиБугун, 21:21Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиБугун, 20:58Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms IPOга тайёргарлик кўрмоқдаТермоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms IPOга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 20:52Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиNetflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди