Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чеклади
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, «Юрент» кикшеринг хизмати махсус рейтинг тизими орқали йўл ҳаракати қоидаларини мунтазам бузган 35 мингга яқин фойдаланувчининг тезлигини чеклаб қўйди. Ушбу тизим қоидаларига кўра, ҳар бир фойдаланувчига дастлаб 100 балл берилиб, қоидабузарликлар учун баллар пасайганда самокатнинг максимал тезлиги автоматик равишда камаяди.
Шаҳарларда шахсий ҳаракатланиш воситалари, хусусан, электр самокатларининг оммалашуви улардан фойдаланиш маданиятини ошириш ва йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш масаласини кун тартибига қўймоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур кикшеринг хизмати «Юрент» фойдаланувчилар учун жорий этилган махсус рейтинг тизимининг дастлабки натижаларини сарҳисоб қилди. Унга кўра, йўл ҳаракати қоидаларини мунтазам равишда бузиб келган 35 мингга яқин фойдаланувчининг тезлиги чеклаб қўйилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания маълумотларига кўра, мазкур кўрсаткич платформанинг умумий аудиториясининг бир фоизидан камроғини ташкил этади. Тизим қоидаларига биноан, ҳар бир рўйхатдан ўтган фойдаланувчига дастлаб 100 баллдан иборат рейтинг берилади. Агар ҳайдовчи пиёдалар ўтиш жойларидан ўтаётганда самокатдан тушмаса ёки уни нотўғри жойда қолдирса, унинг баҳоси пасайиб боради.
Рейтинг тизими қандай ишлайдиФойдаланувчи бали пасайиши билан унинг бошқарувидаги самокатнинг максимал тезлиги ҳам автоматик равишда камаяди. Айрим ҳолларда тезлик чеклови муайян участка учун белгиланган меъёрдан 20 фоизгача пасайтирилиши мумкин. Бироқ бу чораларгача хизмат бошқа хавфсизлик механизмларини ҳам сақлаб қолади. Жумладан, секин ҳаракатланиш зоналари, тақиқланган ҳудудлар, жарималар ва жиддий қоидабузарликлар учун аккаунтларни блокировка қилиш амалиёти ўз кучида қолмоқда.
Қоидабузарликларнинг асосий қисми Telegram ва Max мессенжерларидаги чат-ботлар орқали келиб тушадиган мурожаатлар асосида аниқланади. Мутахассислар ҳар бир хабарни синчиклаб текшириб чиқади ва фақат тасдиқланган далиллар мавжуд бўлгандагина фойдаланувчининг рейтинг баллари камайтирилади. Статистикага кўра, келиб тушган шикоятларнинг тахминан учдан бир қисми рейтингнинг пасайишига олиб келган.
…