Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чеклади

·26·Техно
Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чеклади
Қисқача

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, «Юрент» кикшеринг хизмати махсус рейтинг тизими орқали йўл ҳаракати қоидаларини мунтазам бузган 35 мингга яқин фойдаланувчининг тезлигини чеклаб қўйди. Ушбу тизим қоидаларига кўра, ҳар бир фойдаланувчига дастлаб 100 балл берилиб, қоидабузарликлар учун баллар пасайганда самокатнинг максимал тезлиги автоматик равишда камаяди.

Шаҳарларда шахсий ҳаракатланиш воситалари, хусусан, электр самокатларининг оммалашуви улардан фойдаланиш маданиятини ошириш ва йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш масаласини кун тартибига қўймоқда. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур кикшеринг хизмати «Юрент» фойдаланувчилар учун жорий этилган махсус рейтинг тизимининг дастлабки натижаларини сарҳисоб қилди. Унга кўра, йўл ҳаракати қоидаларини мунтазам равишда бузиб келган 35 мингга яқин фойдаланувчининг тезлиги чеклаб қўйилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания маълумотларига кўра, мазкур кўрсаткич платформанинг умумий аудиториясининг бир фоизидан камроғини ташкил этади. Тизим қоидаларига биноан, ҳар бир рўйхатдан ўтган фойдаланувчига дастлаб 100 баллдан иборат рейтинг берилади. Агар ҳайдовчи пиёдалар ўтиш жойларидан ўтаётганда самокатдан тушмаса ёки уни нотўғри жойда қолдирса, унинг баҳоси пасайиб боради.

Рейтинг тизими қандай ишлайди

Фойдаланувчи бали пасайиши билан унинг бошқарувидаги самокатнинг максимал тезлиги ҳам автоматик равишда камаяди. Айрим ҳолларда тезлик чеклови муайян участка учун белгиланган меъёрдан 20 фоизгача пасайтирилиши мумкин. Бироқ бу чораларгача хизмат бошқа хавфсизлик механизмларини ҳам сақлаб қолади. Жумладан, секин ҳаракатланиш зоналари, тақиқланган ҳудудлар, жарималар ва жиддий қоидабузарликлар учун аккаунтларни блокировка қилиш амалиёти ўз кучида қолмоқда.

Қоидабузарликларнинг асосий қисми Telegram ва Max мессенжерларидаги чат-ботлар орқали келиб тушадиган мурожаатлар асосида аниқланади. Мутахассислар ҳар бир хабарни синчиклаб текшириб чиқади ва фақат тасдиқланган далиллар мавжуд бўлгандагина фойдаланувчининг рейтинг баллари камайтирилади. Статистикага кўра, келиб тушган шикоятларнинг тахминан учдан бир қисми рейтингнинг пасайишига олиб келган.

Ижобий ўзгаришлар ва хавфсизлик

Тизимнинг яна бир қулай жиҳати шундаки, агар фойдаланувчи келгусида йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилса ва жарималарга тортилмаса, унинг рейтинги босқичма-босқич тикланади. Шу билан бирга, самокатнинг максимал тезлиги ҳам аввалги ҳолатига қайтарилади. Компаниянинг ички статистикаси кўрсатишича, тезлик чекловлари жорий этилгандан сўнг қоидабузарлик содир этганларнинг 96 фоизи кейинчалик қоидаларни бузишни тўхтатган.

СамокатЮрентКикшерингЙўл ҳаракати қоидалариТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиTesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиБугун, 21:25Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиОкта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиБугун, 21:24Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиПолша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиБугун, 21:21Meta компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги иловалар яратишни тезлаштирмоқдаMeta компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги иловалар яратишни тезлаштирмоқдаБугун, 20:57Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms IPOга тайёргарлик кўрмоқдаТермоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms IPOга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 20:52Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиNetflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди