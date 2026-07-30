Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms IPOга тайёргарлик кўрмоқда
Дунодаги енг йирик молиялаштирилаётган термоядровий енергетика стартапларидан бири бўлган Коммонвеалт Фусион Сйстеms яқин икки-уч йил ичида ўз аксияларини очиқ савдога чиқариши мумкин. Жами 4 миллиард доллар сармоя жалб қилган компания ўз фаолиятида янги босқичга қадам қўймоқда ва бу жараённинг асосий белгиларидан бири сифатида Лоренс Ким молия директори етиб тайинланди.
Дунодаги энг йирик молиялаштирилаётган термоядровий энергетика стартапларидан бири бўлган Коммонвеалт Фусион Сйстеms (КФС) яқин икки-уч йил ичида ўз акцияларини очиқ савдога чиқариши (IPO) мумкин. TechCrunch нашри ва соҳа манбалари маълумотига кўра, сўнгги йилларда жами 4 миллиард доллар сармоя жалб қилган компания ўз фаолиятида янги босқичга қадам қўймоқда. Бу эса келажакдаги йирик молиявий ўзгаришлардан дарак беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компаниядаги бу каби ўзгаришларнинг асосий белгиларидан бири сифатида Лоренс Кимнинг КФС молия директори (CFO) этиб тайинлангани кўрсатилмоқда. У ўз вақтида мРНА терапиялари билан шуғулланувчи машҳур Модерна биотехнология компаниясида ҳам худди шу лавозимни эгаллаган ва 2018-йилда мазкур тузилманинг IPOга чиқишини муваффақиятли амалга оширган эди. Лоренс Кимнинг ўзи термоядровий энергиянинг ҳозирги ҳолатини ўн йил олдинги мРНА технологияларига қиёслаб, бу йўналиш илмий жиҳатдан реал, бироқ тижорий жиҳатдан ҳали тўлиқ тасдиқланмаганини таъкидлаган.
Тажрибали мутахассис ва янги уфукларБиотехнология соҳасидан энергия стартапига юқори мартабали менежернинг жалб этилиши дастлаб ғайриоддий туюлиши мумкин. Бироқ соҳа мутахассислари бу каби кадрлар алмашинуви чуқур илм-фан ва глобал аҳамиятга молик йирик лойиҳаларни тезкорлик билан кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этишини таъкидлашмоқда. КФС ташқи коммуникациялар бўлими раҳбари Кристин Данннинг сўзларига кўра, Лоренс Ким ўта мураккаб чуқур фан, геосиёсий аҳамият ва миқёсдаги татбиқ этиш кесишмасида турган мутлақо янги маҳсулотни дунёга таништиришда ноёб тажрибага эга.
Гарчи компания вакиллари Лоренс Кимнинг келиши дарҳол IPO жараёнлари бошланганини англатмаслигини ва Модерна ўз акцияларини очиқ савдога чиқариши учун тўрт ярим йил вақт кетганини таъкидлаган бўлса-да, таҳлилчилар қисқароқ муддатларни тахмин қилишмоқда. Уларнинг фикрича, термоядровий энергетика сектори тиббиётга қараганда бошқача тартибга солиш механизмларига эга бўлиб, бу жараённи тезлаштириши мумкин.
Регуляторлар ва хавфсизлик масалалариМодерна каби биотехнологик компаниялар дори воситаларини бозорга чиқариш учун АҚШ Озиқ-овқат ва фармацевтика идораси (ФДА) рухсатини олишга мажбур. Бу эса кўп вақт ва узоқ давом этадиган қиммат клиник синовларни талаб қилади, чунки бу ерда инсон ҳаёти хавф остида бўлади. Термоядровий технологияларда эса ҳалокатли хатолар эҳтимоли анча паст.
Термоядровий реакторлар ядровий бўлиниш (фиссион) реакторлари сингари эриб кетиш хавфига эга эмас — улар шунчаки ўчиб қолади. Мазкур хавфсизлик омилини инобатга олган ҳолда, федерал регуляторлар термоядровий саноат учун анъанавий ядро энергетикасидан фарқ қилувчи алоҳида кўрсатмаларни ишлаб чиққан. Шу сабабли, КФС ўз келажагини шакллантиришда анъанавий биотехнология компанияларига қараганда кўпроқ эркинликка эга ва бу омил стартапнинг биржа сари йўлини сезиларли даражада қисқартириши кутилмоқда.
…