Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms IPOга тайёргарлик кўрмоқда

·24·Техно
Термоядровий энергетика стартапи Коммонвеалт Фусион Сйстеms IPOга тайёргарлик кўрмоқда
Қисқача

Дунодаги енг йирик молиялаштирилаётган термоядровий енергетика стартапларидан бири бўлган Коммонвеалт Фусион Сйстеms яқин икки-уч йил ичида ўз аксияларини очиқ савдога чиқариши мумкин. Жами 4 миллиард доллар сармоя жалб қилган компания ўз фаолиятида янги босқичга қадам қўймоқда ва бу жараённинг асосий белгиларидан бири сифатида Лоренс Ким молия директори етиб тайинланди.

Дунодаги энг йирик молиялаштирилаётган термоядровий энергетика стартапларидан бири бўлган Коммонвеалт Фусион Сйстеms (КФС) яқин икки-уч йил ичида ўз акцияларини очиқ савдога чиқариши (IPO) мумкин. TechCrunch нашри ва соҳа манбалари маълумотига кўра, сўнгги йилларда жами 4 миллиард доллар сармоя жалб қилган компания ўз фаолиятида янги босқичга қадам қўймоқда. Бу эса келажакдаги йирик молиявий ўзгаришлардан дарак беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниядаги бу каби ўзгаришларнинг асосий белгиларидан бири сифатида Лоренс Кимнинг КФС молия директори (CFO) этиб тайинлангани кўрсатилмоқда. У ўз вақтида мРНА терапиялари билан шуғулланувчи машҳур Модерна биотехнология компаниясида ҳам худди шу лавозимни эгаллаган ва 2018-йилда мазкур тузилманинг IPOга чиқишини муваффақиятли амалга оширган эди. Лоренс Кимнинг ўзи термоядровий энергиянинг ҳозирги ҳолатини ўн йил олдинги мРНА технологияларига қиёслаб, бу йўналиш илмий жиҳатдан реал, бироқ тижорий жиҳатдан ҳали тўлиқ тасдиқланмаганини таъкидлаган.

Тажрибали мутахассис ва янги уфуклар

Биотехнология соҳасидан энергия стартапига юқори мартабали менежернинг жалб этилиши дастлаб ғайриоддий туюлиши мумкин. Бироқ соҳа мутахассислари бу каби кадрлар алмашинуви чуқур илм-фан ва глобал аҳамиятга молик йирик лойиҳаларни тезкорлик билан кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этишини таъкидлашмоқда. КФС ташқи коммуникациялар бўлими раҳбари Кристин Данннинг сўзларига кўра, Лоренс Ким ўта мураккаб чуқур фан, геосиёсий аҳамият ва миқёсдаги татбиқ этиш кесишмасида турган мутлақо янги маҳсулотни дунёга таништиришда ноёб тажрибага эга.

Гарчи компания вакиллари Лоренс Кимнинг келиши дарҳол IPO жараёнлари бошланганини англатмаслигини ва Модерна ўз акцияларини очиқ савдога чиқариши учун тўрт ярим йил вақт кетганини таъкидлаган бўлса-да, таҳлилчилар қисқароқ муддатларни тахмин қилишмоқда. Уларнинг фикрича, термоядровий энергетика сектори тиббиётга қараганда бошқача тартибга солиш механизмларига эга бўлиб, бу жараённи тезлаштириши мумкин.

Регуляторлар ва хавфсизлик масалалари

Модерна каби биотехнологик компаниялар дори воситаларини бозорга чиқариш учун АҚШ Озиқ-овқат ва фармацевтика идораси (ФДА) рухсатини олишга мажбур. Бу эса кўп вақт ва узоқ давом этадиган қиммат клиник синовларни талаб қилади, чунки бу ерда инсон ҳаёти хавф остида бўлади. Термоядровий технологияларда эса ҳалокатли хатолар эҳтимоли анча паст.

Термоядровий реакторлар ядровий бўлиниш (фиссион) реакторлари сингари эриб кетиш хавфига эга эмас — улар шунчаки ўчиб қолади. Мазкур хавфсизлик омилини инобатга олган ҳолда, федерал регуляторлар термоядровий саноат учун анъанавий ядро энергетикасидан фарқ қилувчи алоҳида кўрсатмаларни ишлаб чиққан. Шу сабабли, КФС ўз келажагини шакллантиришда анъанавий биотехнология компанияларига қараганда кўпроқ эркинликка эга ва бу омил стартапнинг биржа сари йўлини сезиларли даражада қисқартириши кутилмоқда.

Коммонвеалт Фусион СйстеmsIPOТермоядровий энергияТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиTesla ўзининг 10 миллионинчи электромобилини ишлаб чиқардиБугун, 21:25Окта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиОкта сунъий интеллект хавфсизлигига ихтисослашган Пермисўни сотиб олдиБугун, 21:24Полша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиПолша Европанинг IRIS2 космик дастурига қўшилдиБугун, 21:21Юрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиЮрент рейтинг тизими орқали қоидабузарлар тезлигини чекладиБугун, 20:58Meta компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги иловалар яратишни тезлаштирмоқдаMeta компанияси сунъий интеллект ёрдамида янги иловалар яратишни тезлаштирмоқдаБугун, 20:57Netflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиNetflix Те Валкинг Деад коинотини 500 миллион долларга сотиб олдиБугун, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди