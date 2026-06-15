Польшада даҳшатли топилма: 32 нафар туғилмаган бола қолдиқлари аниқланди

·0·Дунё
Польшада даҳшатли топилма: 32 нафар туғилмаган бола қолдиқлари аниқланди

Польшада жамоатчиликни ларзага солган воқеа юз берди. Мамлакатнинг Жешув шаҳри яқинида жойлашган Лутуриж қишлоғида қурилиш ишлари олиб борилаётган пайтда 32 нафар туғилмаган болага тегишли қолдиқлар топилди.

Маълум қилинишича, ҳудудда янги турар жой мажмуаси қуриш учун ер тайёрланаётган бўлган. Қазиш ишлари давомида топилган ушбу ҳолат дарҳол ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эътиборини тортган.

Ҳозирда мазкур иш юзасидан тергов ҳаракатлари бошланган. 57 ёшли патологоанатом шифокор Магдалена гумонланувчи сифатида қўлга олинган. Прокуратура унга “марҳумлар қолдиқларини таҳқирлаш” ҳамда “тиббий материалларни белгиланмаган жойда сақлаш” каби моддалар бўйича айблов қўйилиши мумкинлигини маълум қилган.

Мутахассислар ҳолат сабабларини аниқлаш ва қолдиқларнинг келиб чиқишини ўрганиш бўйича экспертизалар ўтказмоқда. Бу воқеа Польша жамиятида жиддий муҳокамаларга сабаб бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафа Мир зўрлаш жинояти сабаб 8,5 йилга озодликдан маҳрум этилди...Рафа Мир зўрлаш жинояти сабаб 8,5 йилга озодликдан маҳрум этилди...Бугун, 15:46Ҳиндистондаги шок ҳолат: эркак 5 йилдан бери тик ҳолда яшамоқда (Видео)Ҳиндистондаги шок ҳолат: эркак 5 йилдан бери тик ҳолда яшамоқда (Видео)Бугун, 14:09Полиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйдиПолиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйдиБугун, 13:21Британия 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБритания 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБугун, 13:14Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиАнглияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:09Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Бугун, 13:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди