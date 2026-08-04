40 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтди
Кабо-Верде миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги қаҳрамонларидан бири, 40 ёшли дарвозабон Возиня Чилининг «Коло-Коло» клуби билан шартнома имзолади. Келишув 2026 йил охиригача амал қилади ва клубга уни яна бир мавсумга узайтириш ҳуқуқини беради. Возиня «Шоуиш» билан шартномаси тугагач, «Коло-Коло»га еркин агент сифатида қўшилди, бироқ янги жамоасида асосий таркибдаги ўрни кафолатланмаган.
Кабо-Верде миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги тарихий юриши қаҳрамонларидан бири Возиня фаолиятини Жанубий Америкада давом эттиради. 40 ёшли дарвозабон Чилининг «Коло-Коло» клуби билан шартнома имзолади.
Келишув дастлаб 2026 йил охиригача амал қилади. Агар тажрибали посбон мураббийлар штаби ишончини оқласа, клуб шартномани яна бир мавсумга узайтириш имкониятига эга.
Трансфер тиббий кўрикдан кейин расмийлаштирилди
«Коло-Коло» Возиня зарур тиббий кўриклардан муваффақиятли ўтгач, унинг шартномага имзо чекканини расман маълум қилди.
«Возиня шартномасини имзолади ва расман “Коло-Коло”нинг янги футболчисига айланди», — дейилади клуб хабарида.
Келишув олти ойга мўлжалланган бўлиб, унда яна бир йиллик узайтириш банди мавжуд. Дарвозабон Португалиянинг иккинчи дивизионида иштирок этган «Шавиш» билан шартномаси тугагач, Чили клубига эркин агент сифатида қўшилди. Шу боис «Коло-Коло» унинг трансфери учун бошқа клубга товон пули тўламайди.
Тақдим этилган маълумотга кўра, Возиня янги жамоасида 29-рақам остида ҳаракат қилади.
Мундиалдаги бир ўйин унинг фаолиятини ўзгартирди
Возинянинг трансфери оддий эркин агент билан тузилган қисқа муддатли келишув эмас. У 40 ёшида жаҳон чемпионатининг энг кўп муҳокама қилинган дарвозабонларидан бирига айланганидан кейин Чилига йўл олди.
Кабо-Верде ўз тарихида илк марта мундиалда қатнашди. Жамоа дастлабки баҳсда Испания билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади, Возиня эса еттита сейв амалга ошириб, учрашувнинг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди.
Кейин Кабо-Верде Уругвай билан ҳам очко бўлишди ва гуруҳ босқичидан чиқишга муваффақ бўлди. Жамоанинг тарихий юриши 1/16 финалда Аргентинага қарши қўшимча вақтгача давом этган кескин баҳсдан кейин тўхтади — 2:3.
40 ёш — тўсиқ эмаслигини исботлади
Дарвозабонлар бошқа позиция футболчиларига нисбатан узоқроқ вақт юқори даражада ўйнай олади. Бироқ 40 ёшда жаҳон чемпионатида дебют қилиш ва шундан кейин янги қитъада шартнома олиш барибир ноодатий воқеа.
Возиня мундиалда фақат зарбаларни қайтариш билан чекланмади. FIFA таҳлилида у тўп билан ҳаракат қилиш ва ҳужумни бошлаш кўрсаткичлари бўйича турнирнинг етакчи дарвозабонлари орасида қайд этилди. Кабо-Верде мусобақани тарк этганидан кейин ҳам у мазкур рейтингда юқори ўринларда қолди.
Бу «Коло-Коло» Возиняни фақат машҳурлиги сабаб жалб этмаганини кўрсатади. Клуб катта ўйинларда босимга бардош берадиган, ҳимояни бошқара оладиган ва ёш футболчиларга тажриба улаша оладиган посбонга эга бўлди.
Асосий таркибдаги ўрин кафолатланмаган
Жаҳон чемпионатидаги муваффақият Возиняга янги шартнома олиб келди, аммо унга автоматик равишда асосий таркибдан жой бермайди.
«Коло-Коло» бош мураббийи Фернандо Ортис трансфер ҳақида гапирар экан, ҳар бир футболчи каби Возиня ҳам майдондаги ўрни учун рақобат қилиши кераклигини таъкидлаган.
Бу ҳолатда қисқа муддатли шартнома икки томон учун ҳам синов вазифасини бажаради:
Томон
Асосий мақсад
Возиня
Асосий таркибдан жой олиш
«Коло-Коло»
Унинг форма ва барқарорлигини баҳолаш
Мураббийлар штаби
Дарвозабонлар ўртасида рақобатни ошириш
Клуб раҳбарияти
2027 йил учун узайтириш масаласини ҳал қилиш
Чили матбуоти унинг эҳтимолий дебюти 16 август куни «О’Хиггинс»га қарши ўйинга тўғри келиши мумкинлигини ёзмоқда. Бироқ бу сана ҳозирча жамоанинг расмий таркиби орқали тасдиқланмаган.
Футболкадаги номи учун ҳам алоҳида рухсат керак бўлди
Возинянинг тўлиқ исми — Жозимар Жозе Эвора Диас. «Возиня» эса унинг болаликдан қолган лақабидир.
Чили футбол қоидаларида футболчиларнинг либосида лақабдан фойдаланиши чеклангани сабаб дарвозабоннинг машҳур номини сақлаб қолиш масаласи алоҳида муҳокама қилинди. Лигадаги бошқа клублар розилик билдиргач, унга футболкасида «Vozinha» номидан фойдаланишга рухсат берилди.
Бу масала тижорий жиҳатдан ҳам муҳим эди. Дарвозабон жаҳон чемпионатидан кейин халқаро аудиторияга айнан Возиня номи билан танилди.
Мундиалга клубсиз келиб, юлдузга айланди
Возиня жаҳон чемпионати олдидан «Шавиш» билан келишувини якунлаган ва келажаги ноаниқ ҳолатда эди. Бир неча ҳафта ўтиб эса у мундиалнинг энг катта кашфиётларидан бирига айланиб, Жанубий Американинг машҳур клубларидан шартнома олди.
У фаолияти давомида Португалиядан ташқари Ангола, Молдова, Кипр ва Словакия клубларида ҳам тўп тепган. Аммо «Коло-Коло» Возинянинг Жанубий Америка футболидаги илк тажрибаси бўлади.
Янги чемпионат ундан бошқа футбол услубига мослашишни талаб қилади. Чилидаги юқори суръат, жарима майдонидаги жисмоний кураш ва мухлисларнинг катта босими тажрибали дарвозабон учун янги синов бўлади.
«Коло-Коло» нимани қўлга киритди?
Возинянинг келиши клубга бир вақтнинг ўзида спорт ва маркетинг жиҳатидан фойда келтириши мумкин.
Спорт нуқтаи назаридан:
катта халқаро мусобақадаги тажриба;
ҳал қилувчи вазиятларда сейв қила олиш;
ҳимоя чизиғини бошқариш қобилияти;
ёш дарвозабонлар учун рақобат ва намуна.
Тижорий нуқтаи назардан:
жаҳон чемпионатидан кейинги катта танилиш;
Кабо-Верде ва Африка аудиториясига чиқиш;
футболка ва клуб маҳсулотларига қизиқиш;
«Коло-Коло» брендининг халқаро кўринишини ошириш.
Клуб президенти Анибаль Моса ҳам Возинянинг майдондаги фойдаси билан бирга, трансфернинг катта ахборот ва маркетинг таъсири борлигини тан олган.
Олти ой унинг келажагини белгилайди
Возинянинг «Коло-Коло»даги биринчи шартномаси узоқ муддатли эмас. Унда ўзини кўрсатиш учун мавсум охиригача вақт бор.
Дарвозабон мундиалдаги даражасини Чили чемпионатида ҳам намойиш этса, клуб яна бир йиллик ҳуқуқдан фойдаланиши мумкин. Бу унга 41 ёшида ҳам юқори даражадаги фаолиятини давом эттириш ва эҳтимол қитъа мусобақаларида иштирок этиш имконини беради.
Бир неча ой аввал клубсиз қолган Возиня энди янги қитъадаги энг катта синовларидан бирига тайёрланмоқда. Унинг тарихи футболда имконият баъзан энг кутилмаган пайтда келишини яна бир бор кўрсатди.
Сизнингча, Возиня 40 ёшида «Коло-Коло»нинг асосий дарвозабонига айлана оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…