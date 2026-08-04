40 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтди

·37·Спорт
40 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтди
Қисқача

Кабо-Верде миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги қаҳрамонларидан бири, 40 ёшли дарвозабон Возиня Чилининг «Коло-Коло» клуби билан шартнома имзолади. Келишув 2026 йил охиригача амал қилади ва клубга уни яна бир мавсумга узайтириш ҳуқуқини беради. Возиня «Шоуиш» билан шартномаси тугагач, «Коло-Коло»га еркин агент сифатида қўшилди, бироқ янги жамоасида асосий таркибдаги ўрни кафолатланмаган.

Кабо-Верде миллий жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги тарихий юриши қаҳрамонларидан бири Возиня фаолиятини Жанубий Америкада давом эттиради. 40 ёшли дарвозабон Чилининг «Коло-Коло» клуби билан шартнома имзолади.

Келишув дастлаб 2026 йил охиригача амал қилади. Агар тажрибали посбон мураббийлар штаби ишончини оқласа, клуб шартномани яна бир мавсумга узайтириш имкониятига эга.

Трансфер тиббий кўрикдан кейин расмийлаштирилди

«Коло-Коло» Возиня зарур тиббий кўриклардан муваффақиятли ўтгач, унинг шартномага имзо чекканини расман маълум қилди.

«Возиня шартномасини имзолади ва расман “Коло-Коло”нинг янги футболчисига айланди», — дейилади клуб хабарида.

Келишув олти ойга мўлжалланган бўлиб, унда яна бир йиллик узайтириш банди мавжуд. Дарвозабон Португалиянинг иккинчи дивизионида иштирок этган «Шавиш» билан шартномаси тугагач, Чили клубига эркин агент сифатида қўшилди. Шу боис «Коло-Коло» унинг трансфери учун бошқа клубга товон пули тўламайди.

Тақдим этилган маълумотга кўра, Возиня янги жамоасида 29-рақам остида ҳаракат қилади.

Мундиалдаги бир ўйин унинг фаолиятини ўзгартирди

Возинянинг трансфери оддий эркин агент билан тузилган қисқа муддатли келишув эмас. У 40 ёшида жаҳон чемпионатининг энг кўп муҳокама қилинган дарвозабонларидан бирига айланганидан кейин Чилига йўл олди.

Кабо-Верде ўз тарихида илк марта мундиалда қатнашди. Жамоа дастлабки баҳсда Испания билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади, Возиня эса еттита сейв амалга ошириб, учрашувнинг асосий қаҳрамонларидан бирига айланди.

Кейин Кабо-Верде Уругвай билан ҳам очко бўлишди ва гуруҳ босқичидан чиқишга муваффақ бўлди. Жамоанинг тарихий юриши 1/16 финалда Аргентинага қарши қўшимча вақтгача давом этган кескин баҳсдан кейин тўхтади — 2:3.

40 ёш — тўсиқ эмаслигини исботлади

Дарвозабонлар бошқа позиция футболчиларига нисбатан узоқроқ вақт юқори даражада ўйнай олади. Бироқ 40 ёшда жаҳон чемпионатида дебют қилиш ва шундан кейин янги қитъада шартнома олиш барибир ноодатий воқеа.

Возиня мундиалда фақат зарбаларни қайтариш билан чекланмади. FIFA таҳлилида у тўп билан ҳаракат қилиш ва ҳужумни бошлаш кўрсаткичлари бўйича турнирнинг етакчи дарвозабонлари орасида қайд этилди. Кабо-Верде мусобақани тарк этганидан кейин ҳам у мазкур рейтингда юқори ўринларда қолди.

Бу «Коло-Коло» Возиняни фақат машҳурлиги сабаб жалб этмаганини кўрсатади. Клуб катта ўйинларда босимга бардош берадиган, ҳимояни бошқара оладиган ва ёш футболчиларга тажриба улаша оладиган посбонга эга бўлди.

Асосий таркибдаги ўрин кафолатланмаган

Жаҳон чемпионатидаги муваффақият Возиняга янги шартнома олиб келди, аммо унга автоматик равишда асосий таркибдан жой бермайди.

«Коло-Коло» бош мураббийи Фернандо Ортис трансфер ҳақида гапирар экан, ҳар бир футболчи каби Возиня ҳам майдондаги ўрни учун рақобат қилиши кераклигини таъкидлаган.

Бу ҳолатда қисқа муддатли шартнома икки томон учун ҳам синов вазифасини бажаради:

Томон

Асосий мақсад

Возиня

Асосий таркибдан жой олиш

«Коло-Коло»

Унинг форма ва барқарорлигини баҳолаш

Мураббийлар штаби

Дарвозабонлар ўртасида рақобатни ошириш

Клуб раҳбарияти

2027 йил учун узайтириш масаласини ҳал қилиш

Чили матбуоти унинг эҳтимолий дебюти 16 август куни «О’Хиггинс»га қарши ўйинга тўғри келиши мумкинлигини ёзмоқда. Бироқ бу сана ҳозирча жамоанинг расмий таркиби орқали тасдиқланмаган.

Футболкадаги номи учун ҳам алоҳида рухсат керак бўлди

Возинянинг тўлиқ исми — Жозимар Жозе Эвора Диас. «Возиня» эса унинг болаликдан қолган лақабидир.

Чили футбол қоидаларида футболчиларнинг либосида лақабдан фойдаланиши чеклангани сабаб дарвозабоннинг машҳур номини сақлаб қолиш масаласи алоҳида муҳокама қилинди. Лигадаги бошқа клублар розилик билдиргач, унга футболкасида «Vozinha» номидан фойдаланишга рухсат берилди.

Бу масала тижорий жиҳатдан ҳам муҳим эди. Дарвозабон жаҳон чемпионатидан кейин халқаро аудиторияга айнан Возиня номи билан танилди.

Мундиалга клубсиз келиб, юлдузга айланди

Возиня жаҳон чемпионати олдидан «Шавиш» билан келишувини якунлаган ва келажаги ноаниқ ҳолатда эди. Бир неча ҳафта ўтиб эса у мундиалнинг энг катта кашфиётларидан бирига айланиб, Жанубий Американинг машҳур клубларидан шартнома олди.

У фаолияти давомида Португалиядан ташқари Ангола, Молдова, Кипр ва Словакия клубларида ҳам тўп тепган. Аммо «Коло-Коло» Возинянинг Жанубий Америка футболидаги илк тажрибаси бўлади.

Янги чемпионат ундан бошқа футбол услубига мослашишни талаб қилади. Чилидаги юқори суръат, жарима майдонидаги жисмоний кураш ва мухлисларнинг катта босими тажрибали дарвозабон учун янги синов бўлади.

«Коло-Коло» нимани қўлга киритди?

Возинянинг келиши клубга бир вақтнинг ўзида спорт ва маркетинг жиҳатидан фойда келтириши мумкин.

Спорт нуқтаи назаридан:

  • катта халқаро мусобақадаги тажриба;

  • ҳал қилувчи вазиятларда сейв қила олиш;

  • ҳимоя чизиғини бошқариш қобилияти;

  • ёш дарвозабонлар учун рақобат ва намуна.

Тижорий нуқтаи назардан:

  • жаҳон чемпионатидан кейинги катта танилиш;

  • Кабо-Верде ва Африка аудиториясига чиқиш;

  • футболка ва клуб маҳсулотларига қизиқиш;

  • «Коло-Коло» брендининг халқаро кўринишини ошириш.

Клуб президенти Анибаль Моса ҳам Возинянинг майдондаги фойдаси билан бирга, трансфернинг катта ахборот ва маркетинг таъсири борлигини тан олган.

Олти ой унинг келажагини белгилайди

Возинянинг «Коло-Коло»даги биринчи шартномаси узоқ муддатли эмас. Унда ўзини кўрсатиш учун мавсум охиригача вақт бор.

Дарвозабон мундиалдаги даражасини Чили чемпионатида ҳам намойиш этса, клуб яна бир йиллик ҳуқуқдан фойдаланиши мумкин. Бу унга 41 ёшида ҳам юқори даражадаги фаолиятини давом эттириш ва эҳтимол қитъа мусобақаларида иштирок этиш имконини беради.

Бир неча ой аввал клубсиз қолган Возиня энди янги қитъадаги энг катта синовларидан бирига тайёрланмоқда. Унинг тарихи футболда имконият баъзан энг кутилмаган пайтда келишини яна бир бор кўрсатди.

Сизнингча, Возиня 40 ёшида «Коло-Коло»нинг асосий дарвозабонига айлана оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ВозиньяКоло-КолоКабо-ВердеАргентинаИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинЖавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинБугун, 11:17Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Бугун, 10:41Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Бугун, 10:30Исломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиИсломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиБугун, 10:21Фулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиФулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 10:18Айман Ҳуссайн “Пахтакор” билан шартнома имзоладиАйман Ҳуссайн “Пахтакор” билан шартнома имзоладиБугун, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда