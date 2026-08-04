5 кун очиқ денгизда қолган балиқчи тирик ҳолда топилди
Венесуеланинг Маргарита ороли яқинида қайиқ ҳалокатга учрагач, тўрт балиқчидан бири беш кун ўтиб Кариб денгизида тирик ҳолда қутқарилди. У озиқ-овқат ва ичимлик сувисиз очиқ денгизда омон қолган. У билан бирга бўлган бошқа уч нафар балиқчининг тақдири ҳозирча номаълум, уларни қидириш ишлари давом етмоқда.
Венесуэланинг Маргарита ороли яқинида балиқ овига чиққан тўрт нафар балиқчининг қайиғи ҳалокатга учраганидан сўнг улардан бири беш кун ўтиб тирик ҳолда қутқарилди.
Дастлабки маълумотларга кўра, балиқчи бир неча кун давомида Кариб денгизида очиқ сувда қолиб кетган. У озиқ-овқат ва ичимлик сувисиз омон қолишга муваффақ бўлган. Қутқарувчилар унинг бундай оғир шароитда бир неча кун бардош берганини ҳайратланарли ҳолат сифатида баҳолаган.
Афсуски, ҳодиса вақтида у билан бирга бўлган бошқа уч нафар балиқчининг тақдири ҳозирча номаълум. Уларни топиш бўйича қидирув ишлари давом эттирилмоқда.
Маргарита ороли атрофидаги сувлар Кариб денгизининг бир қисми бўлиб, балиқчилар учун мунтазам фаолият юритиладиган ҳудудлардан ҳисобланади. Очиқ денгизда узоқ вақт қолиб кетиш эса сувсизланиш, чарчоқ ва бошқа хавфлар сабаб ҳаёт учун жиддий таҳдид туғдиради.
…