5 кун очиқ денгизда қолган балиқчи тирик ҳолда топилди

·99·Дунё
5 кун очиқ денгизда қолган балиқчи тирик ҳолда топилди
Қисқача

Венесуеланинг Маргарита ороли яқинида қайиқ ҳалокатга учрагач, тўрт балиқчидан бири беш кун ўтиб Кариб денгизида тирик ҳолда қутқарилди. У озиқ-овқат ва ичимлик сувисиз очиқ денгизда омон қолган. У билан бирга бўлган бошқа уч нафар балиқчининг тақдири ҳозирча номаълум, уларни қидириш ишлари давом етмоқда.

Венесуэланинг Маргарита ороли яқинида балиқ овига чиққан тўрт нафар балиқчининг қайиғи ҳалокатга учраганидан сўнг улардан бири беш кун ўтиб тирик ҳолда қутқарилди.

Дастлабки маълумотларга кўра, балиқчи бир неча кун давомида Кариб денгизида очиқ сувда қолиб кетган. У озиқ-овқат ва ичимлик сувисиз омон қолишга муваффақ бўлган. Қутқарувчилар унинг бундай оғир шароитда бир неча кун бардош берганини ҳайратланарли ҳолат сифатида баҳолаган.

Афсуски, ҳодиса вақтида у билан бирга бўлган бошқа уч нафар балиқчининг тақдири ҳозирча номаълум. Уларни топиш бўйича қидирув ишлари давом эттирилмоқда.

Маргарита ороли атрофидаги сувлар Кариб денгизининг бир қисми бўлиб, балиқчилар учун мунтазам фаолият юритиладиган ҳудудлардан ҳисобланади. Очиқ денгизда узоқ вақт қолиб кетиш эса сувсизланиш, чарчоқ ва бошқа хавфлар сабаб ҳаёт учун жиддий таҳдид туғдиради.

ВенесуэлаМаргаритаКариб денгизи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик блогер мушуги учун миниатюра шаҳар барпо этмоқда (видео)Хитойлик блогер мушуги учун миниатюра шаҳар барпо этмоқда (видео)Бугун, 09:49Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпБугун, 09:3326 йил чеккан эркак бошига қафас кийиб, сигаретни ташлашнинг ғайриоддий усулини топди26 йил чеккан эркак бошига қафас кийиб, сигаретни ташлашнинг ғайриоддий усулини топдиБугун, 07:30Хитойлик блогер мушуги учун 30 минг ўриндиққа эга стадион қуриб эътибор марказида бўлдиХитойлик блогер мушуги учун 30 минг ўриндиққа эга стадион қуриб эътибор марказида бўлдиБугун, 07:23Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортдиМалайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортдиБугун, 07:02Роналду ва Жоржинанинг никоҳ маросимига саноқли кунлар қолди: тўй санаси ва жойи маълум бўлдиРоналду ва Жоржинанинг никоҳ маросимига саноқли кунлар қолди: тўй санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди