Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?
Владимир Обухов Елдор Шомуродовни «Спартак» таркибига олишни тавсия қилди, бироқ ҳозирча бу расмий музокара ёки клуб таклифи емас. Шомуродов 2025/26 йилги Туркия Суперлигасида 22 та гол уриб, «Trabzonspor» ҳужумчиси Пол Онуачу билан бирга чемпионат тўпурари бўлди ва 5 та голли узатма амалга оширди.
Элдор Шомуродовнинг 2026 йилги жаҳон чемпионатида урган ажойиб голи ва Туркия Суперлигасидаги сермаҳсул мавсуми уни яна трансфер муҳокамалари марказига олиб чиқди. Бу сафар Ўзбекистон миллий жамоаси сардорининг номи Москванинг «Спартак» клуби билан боғланмоқда.
Собиқ россиялик футболчи Владимир Обухов «қизил-оқлар»га айнан Шомуродов номзодини кўриб чиқишни тавсия қилди. Бироқ ҳозирча бу расмий музокара ёки клуб таклифи эмас — мутахассиснинг фикри ва эҳтимолий трансфер сценарийси ҳисобланади.
Обухов нима деди?
Сиз тақдим этган «РБ Спорт» интервьюсига кўра, Владимир Обухов Шомуродовнинг хорижда тўплаган тажрибаси ва Россия чемпионатини яхши билишини унинг асосий устунлиги сифатида кўрсатган.
«“Спартак” учун Элдор Шомуродовни олиш жуда тўғри қарор бўлар эди. У хорижда катта тажриба тўплаган, ўз ишининг устаси ва юқори савиядаги футболчи. Элдор бизнинг чемпионатни ҳам яхши билади. Шубҳасиз, у “Спартак”ка жиддий ёрдам бера оларди», — деган Обухов.
Бу баёнот ижтимоий тармоқларда «Шомуродов “Спартак”ка ўтмоқда» деган талқинларга сабаб бўлиши мумкин. Аммо мутахассиснинг тавсияси клубнинг футболчи билан алоқага чиққанини англатмайди.
Ҳозирча «Спартак», «Истанбул Башакшеҳир» ёки Шомуродов вакиллари эҳтимолий трансфер бўйича расмий баёнот бергани йўқ.
Нега Шомуродовнинг номи яна тилга тушди?
Форвард фаолиятидаги энг сермаҳсул мавсумлардан бирини ўтказди. Шомуродов 2025/26 йилги Туркия Суперлигасида 22 та гол уриб, «Трабзонспор» ҳужумчиси Пол Онуачу билан бирга чемпионат тўпурари бўлди. У шунингдек, жамоадошларига 5 та голли узатма етказиб берди.
Бу кўрсаткичлар Шомуродовнинг 31 ёшида ҳам юқори даражада натижа бера олаётганини кўрсатди. У мавсум давомида фақат жарима майдонидаги якунловчи футболчи эмас, балки шерикларига имконият яратиб берадиган ҳужумчи сифатида ҳам самарали ҳаракат қилди.
Мундиалда эса Конго Демократик Республикасига қарши қийин бурчакдан урилган гол футболчининг халқаро обрўсини янада оширди. FIFA мухлислари овоз беришининг дастлабки босқичида Шомуродовнинг ушбу зарбасини жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг энг яхши голи деб топди. У 36 фоиз овоз тўплаб, Лионель Месси ва Винисиус Жуниор каби юлдузларни ортда қолдирди.
«Спартак» учун у нимаси билан фойдали бўлиши мумкин?
Шомуродов классик марказий ҳужумчи бўлса-да, фақат жарима майдони ичида кутиб турадиган форвард эмас. У иккинчи ҳужумчи ёки чап қанотга яқинроқ позицияда ҳам ҳаракат қила олади. Transfermarkt унинг асосий позициясини марказий ҳужумчи, қўшимча позицияларини эса иккинчи форвард ва чап қанот сифатида кўрсатади.
«Спартак» учун эҳтимолий афзалликлар:
Устунлик
Жамоага бериши мумкин бўлган фойда
РПЛ тажрибаси
Чемпионатга мослашиш учун узоқ вақт талаб этилмайди
Турли позицияларда ўйнаш
Ҳужум схемаларини ўзгартириш имкони
Жисмоний куч
Марказий ҳимоячилар билан кураш
Иккинчи қават
Қанотдан узатмаларда хавф
Халқаро тажриба
Катта учрашувлардаги босимни бошқариш
Натижадорлик
Сўнгги мавсумда 22 та чемпионат голи
Бу — футболчининг хусусиятлари ва аввалги фаолиятидан келиб чиққан тактик таҳлил. «Спартак» мураббийлар штаби Шомуродовни ҳақиқатан трансфер мақсади сифатида белгилагани ҳозирча тасдиқланмаган.
Россия чемпионати унга бегона эмас
Шомуродов Европа футболидаги фаолиятини айнан Россия Премьер-лигасида юқори босқичга олиб чиққан.
У 2017 йилда «Бунёдкор»дан «Ростов»га кўчиб ўтиб, 2020 йилгача Россия клуби шарафини ҳимоя қилди. «Рома»нинг расмий маълумотига кўра, форвард «Ростов» таркибида 91 та учрашувда 18 та гол урган ва 12 та голли узатма амалга оширган.
У Россияда:
жисмоний курашга бой футболга;
совуқ об-ҳаводаги учрашувларга;
узоқ сафарларга;
зич ҳимояга қарши ҳаракат қилишга;
маҳаллий чемпионат босимига
мослашиб улгурган.
Шу жиҳатдан, Россияга қайтиш ундан Туркия ёки Италиядаги илк мавсумлардагидек тўлиқ қайта мослашишни талаб қилмаслиги мумкин.
Лекин уни олиб келиш осон бўлмайди
Шомуродов ҳозир эркин агент эмас. У 2025 йил ёзида «Рома»дан «Истанбул Башакшеҳир»га сотиб олиш ҳуқуқи билан ижарага берилганди.
Туркия клуби муваффақиятли мавсумдан кейин футболчининг трансфер ҳуқуқларини тўлиқ сотиб олди. Янги шартнома 2028 йил ёзигача амал қилиши хабар қилинган.
Демак, «Спартак» Шомуродовни олишни истаса:
Аввало «Истанбул Башакшеҳир» билан музокара ўтказиши керак.
Туркия клубини футболчини сотишга кўндириши лозим.
Шомуродовнинг шахсий шартлари бўйича келишиши зарур.
Ўзбекистонлик форварднинг ўзи Россияга қайтишни хоҳлаши керак.
Шомуродовнинг амалдаги бозор қиймати Transfermarkt томонидан 7 миллион евро деб баҳоланган. Аммо бу клуб талаб қиладиган расмий трансфер нархи эмас — порталнинг мустақил баҳосидир.
Туркия клуби уни нега сотиши мумкин?
«Истанбул Башакшеҳир» Шомуродовни «Рома»дан нисбатан қулай шартларда сотиб олгани ҳақида хабарлар бор. Айрим манбалар тўлиқ трансфер қийматини 2,8 миллион евро, аввалги ижара тўловини эса 3 миллион евро деб кўрсатган.
Агар «Спартак» ёки бошқа клуб 7 миллион евро атрофида ёки ундан юқори таклиф берса, Истанбул жамоаси молиявий фойда олиш имкониятига эга бўлиши мумкин.
Бироқ клуб учун иккинчи жиҳат ҳам бор: Шомуродов жамоанинг асосий тўпурари бўлди. Уни сотиш ҳужум чизиғида катта бўшлиқ пайдо қилиши мумкин. Демак, таклиф футболчининг спорт аҳамиятини ҳам қоплайдиган даражада бўлиши талаб этилади.
31 ёш трансфер учун тўсиқ бўладими?
Шомуродов 2026 йил июнь ойида 31 ёшни қарши олди. Бу форвард учун фаолиятининг тажриба ва жисмоний имконият мувозанатлашган даври ҳисобланади.
Унинг ёши «Спартак» учун икки хил баҳоланиши мумкин.
Ижобий томони:
натижани ҳозироқ бера олади;
узоқ мослашувга муҳтож эмас;
ёш ҳужумчиларга тажриба улашади;
босим юқори бўлган ўйинларда ўзини йўқотмайди.
Хавфли томони:
кейинчалик қимматроқ сотиш имконияти чекланган;
узоқ муддатли шартнома молиявий таваккал бўлиши мумкин;
жисмоний ҳолатни барқарор сақлаш талаб этилади;
Туркиядаги натижадорлик РПЛда автоматик такрорланмайди.
Шу сабаб эҳтимолий трансфер ёш иқтидорга инвестиция эмас, яқин икки-уч мавсумда тайёр натижа олишга қаратилган қарор бўлади.
Италия мактаби унинг ўйинини ўзгартирди
«Ростов»дан кейин Шомуродов «Женоа»га ўтиб, Италия А Сериясидаги фаолиятини бошлади. У 2021 йилда «Рома»га 17,5 миллион евро эвазига трансфер қилинган ва римликлар билан беш йиллик шартнома имзолаган.
Форвард кейинчалик:
«Специя»;
«Кальяри»;
«Истанбул Башакшеҳир»
жамоаларида ҳам ҳаракат қилди.
«Рома» сафида барча мусобақаларда 85 та учрашув ўтказиб, 13 та гол урди. У клуб билан UEFA Конференциялар лигаси ғолиблигини ҳам қўлга киритган.
Италиядаги йиллар унга тактик интизом, ҳимоячилар орасида бўш ҳудуд топиш ва тўпсиз ҳаракат бўйича катта тажриба берди. Туркиядаги 22 гол эса ушбу тажрибани яна натижадорликка айлантира олганини кўрсатди.
Ҳозирча нималар аниқ?
Маълумот
Ҳолати
Обухов Шомуродовни «Спартак»ка тавсия қилди
Сиз тақдим этган интервьюда айтилган
«Спартак» расмий таклиф юборди
Тасдиқланмаган
Клублар музокара бошлади
Расмий хабар йўқ
Шомуродов «Башакшеҳир» футболчиси
Тасдиқланган
Шартномаси
2028 йил ёзигача
Бозор қиймати
Transfermarkt баҳосида 7 млн евро
Туркия чемпионатидаги натижаси
22 гол, 5 ассист
Мундиалдаги голи
Гуруҳ босқичининг энг яхшиси деб топилган
Шунинг учун ҳозирги хабарни «Шомуродов “Спартак”ка ўтмоқда» деб эмас, «собиқ футболчи уни Москва клубига муносиб номзод деб ҳисобламоқда» деб талқин қилиш тўғри бўлади.
Трансфер учун барча асослар бор, аммо келишув йўқ
Шомуродовнинг номзоди «Спартак» учун мантиқсиз эмас. У Россия чемпионатини билади, Италия ва Туркияда катта тажриба тўплаган, мундиалда ўзини кўрсатган ва сўнгги клуб мавсумида 22 та гол урган.
Бироқ трансфер амалга ошиши учун яхши тавсиянинг ўзи етарли бўлмайди. «Спартак»нинг расмий қизиқиши, «Истанбул Башакшеҳир» билан нарх бўйича келишув ва футболчининг шахсий қарори талаб этилади.
Ҳозирча Шомуродов Туркия клубининг муҳим футболчиси бўлиб қолмоқда. Лекин унинг сўнгги натижалари ва мундиалдаги голидан кейин трансфер бозорида янги таклифлар пайдо бўлиши ажабланарли бўлмайди.
Сизнингча, Элдор Шомуродов учун «Спартак»ка ўтиш тўғри қадам бўладими ёки у Туркияда қолиши керакми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…