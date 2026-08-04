“Барселона” футболчиларининг 2026/27 йилги маошлари маълум бўлди

·60·Спорт
“Барселона” футболчиларининг 2026/27 йилги маошлари маълум бўлди
Қисқача

“Барселона”нинг 2026/27 йилги маошлари рўйхатида енг юқори кўрсаткич Ламин Ямалга тегишли бўлиб, у ҳафтасига 400 577 евро ва йилига 20,83 млн евро олиши кўрсатилган. Марк-Андре тер Штеген ва Рафинянинг ҳар иккисига ҳафтасига 320 577 евро, йилига 16,67 млн евро маош белгилангани қайд етилган. Жюл Кунде йилига 15,63 млн евро, Френки де Ёнг еса 13,02 млн евро олиши кўрсатилган.

Барселона” футболчиларининг 2026/27 йилги маошлари акс этган рўйхат тарқалди. Унга кўра, жамоада энг юқори маош Ламин Ямалга тегишли.

18 ёшли футболчи ҳафтасига 400 577 евро, йилига эса 20,83 млн евро маош олиши кўрсатилган. Бу кўрсаткич бўйича у жамоада биринчи ўринда турибди.

Кейинги ўринларда Марк-Андре тер Штеген ва Рафиня бор. Ҳар икки футболчининг ҳафталик маоши 320 577 евро, йиллик даромади эса 16,67 млн евро сифатида қайд этилган.

Жюл Кунде ҳафтасига 300 577 евро, йилига 15,63 млн евро олиши кўрсатилган. Френки де Ёнг эса ҳафтасига 250 385 евро, йилига 13,02 млн евро билан юқори маош олувчилар бешлигини якунлайди.

Рўйхатда Роналд Араухо, Дани Олмо, Карим Адееми ва Педрининг йиллик маоши 12,5 млн евро экани ҳам кўрсатилган. Энтони Гордон йилига 12 млн евро, Ферран Торрес эса 10 млн евро олиши қайд этилган.

БарселонаЛамине ЯмалМарк-Андре тер СтегенРафиньяЖулес Коунде
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинЖавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинБугун, 11:17Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Бугун, 10:41Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Бугун, 10:30Исломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиИсломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиБугун, 10:21Фулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиФулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 10:1840 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтди40 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтдиБугун, 10:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда