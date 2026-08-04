“Барселона” футболчиларининг 2026/27 йилги маошлари маълум бўлди
“Барселона”нинг 2026/27 йилги маошлари рўйхатида енг юқори кўрсаткич Ламин Ямалга тегишли бўлиб, у ҳафтасига 400 577 евро ва йилига 20,83 млн евро олиши кўрсатилган. Марк-Андре тер Штеген ва Рафинянинг ҳар иккисига ҳафтасига 320 577 евро, йилига 16,67 млн евро маош белгилангани қайд етилган. Жюл Кунде йилига 15,63 млн евро, Френки де Ёнг еса 13,02 млн евро олиши кўрсатилган.
“Барселона” футболчиларининг 2026/27 йилги маошлари акс этган рўйхат тарқалди. Унга кўра, жамоада энг юқори маош Ламин Ямалга тегишли.
18 ёшли футболчи ҳафтасига 400 577 евро, йилига эса 20,83 млн евро маош олиши кўрсатилган. Бу кўрсаткич бўйича у жамоада биринчи ўринда турибди.
Кейинги ўринларда Марк-Андре тер Штеген ва Рафиня бор. Ҳар икки футболчининг ҳафталик маоши 320 577 евро, йиллик даромади эса 16,67 млн евро сифатида қайд этилган.
Жюл Кунде ҳафтасига 300 577 евро, йилига 15,63 млн евро олиши кўрсатилган. Френки де Ёнг эса ҳафтасига 250 385 евро, йилига 13,02 млн евро билан юқори маош олувчилар бешлигини якунлайди.
Рўйхатда Роналд Араухо, Дани Олмо, Карим Адееми ва Педрининг йиллик маоши 12,5 млн евро экани ҳам кўрсатилган. Энтони Гордон йилига 12 млн евро, Ферран Торрес эса 10 млн евро олиши қайд этилган.
…