Фулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олди

·40·Спорт
Фулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Фулхэм Реал Мадриддан Гонсало Гарсия ва Сесар Паласиосни 42,5 миллион фунт-стерлинг евазига трансфер қилди. Икки футболчи Ғарбий Лондон клуби билан 2031-йилнинг ёзига қадар шартнома имзолади, келишувни яна бир йилга узайтириш имконияти ҳам мавжуд. Ҳужумчи Гонсало Гарсия 2025–2026-йилги мавсумда барча турнирларда 39 та учрашувда майдонга тушиб, 8 та гол урган.

Англия Премер-лигаси вакили Фулхэм клуби трансфер бозорида жиддий қадам ташлаб, Реал Мадрид жамоасидан Гонсало Гарсия ва Сесар Паласиосни ўз сафига қўшиб олди. Goal.com хабар беришича, ушбу икки иқтидорли футболчи Ғарбий Лондон клуби билан 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномаларга имзо чекди ҳамда келишувни яна бир йилга узайтириш имконияти ҳам мавжуд. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур қўшалоқ трансфер Фулхэм раҳбариятининг янги бош мураббий Альваро Арбелоага билдирган улкан ишончидан далолат беради. Мутахассис Мадрид клубидаги ўзининг яқин алоқаларидан фойдаланган ҳолда жамоа таркибини кучайтиришга муваффақ бўлди. Лондонликлар мазкур икки испан футболчиси учун умумий ҳисобда 42,5 миллион фунт-стерлинг миқдорида маблағ сарфлаган.

Гонсало Гарсиянинг трансфери ва ўтган мавсумдаги натижалари

Ҳужумчи Гонсало Гарсия тахминан 34 миллион фунт эвазига Кравен Коттаге стадионига кўчиб ўтди. У 2025–2026-йилги мавсумда Ла Лига грандı сафида барча турнирларда 39 та учрашувда майдонга тушиб, 8 та гол киритишга эришган эди.

Янги жамоасига қўшилгани ҳақида гапирар экан, Гонсало ўзининг мамнуниятини яширмади: "Мен жуда миннатдорман, бу ерда эканлигимдан бағоят хурсандман. Раҳбарият ва Арбелоага менга билдирган ишончи учун миннатдорчилик билдираман ва майдонга тушишни жуда ҳам истайман", – дея унинг сўзларини келтиради Goal.com.

Сесар Паласиоснинг имкониятлари

Таркибни кучайтирган яна бир футболчи 21 ёшли иқтидорли ҳужумкор ярим ҳимоячи Сесар Паласиос бўлди. Унинг мадридликлар сафида асосий таркибда ўйин амалиёти камроқ бўлганига қарамай, у Испания ёшлар терма жамоасининг доимий аъзоси саналади ва ўзининг майдонни кўра олиш қобилияти билан ажралиб туради.

Паласиос ҳам Лондон клубига ўтгани ҳақида ўз таассуротлари билан бўлишди: "Бу ерда эканлигимдан қаттиқ ҳаяжондаман. Ўйлашимча, бу менинг фаолиятимдаги мукаммал қадам. Клуб менга катта ишонч билдирмоқда ва мен буни майдонда ўйиним билан оқлайман".

Фулхэм раҳбариятининг ушбу йирик сармояси қисқа муддатли мақсадларга эмас, балки кўп йиллик лойиҳага қаратилганидан далолат беради. Янги мураббий қўл остида жамоа Премер-лигада ўз олдига юқори мақсадларни қўймоқда.

ФулҳамРеал МадридГонсало ГарсияСесар ПаласиосПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинЖавоҳир Синдаров Сент-Луисда мағлубиятсиз юриш қилмоқда: пешқадамга яқинБугун, 11:17Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Элдор Шомуродов «Спартак»ка тавсия қилинди: трансфер бўладими?Бугун, 10:41Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...Бугун, 10:30Исломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиИсломбек Исмоилов “Динамо” ёшларини юқори баҳоладиБугун, 10:2140 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтди40 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтдиБугун, 10:14Айман Ҳуссайн “Пахтакор” билан шартнома имзоладиАйман Ҳуссайн “Пахтакор” билан шартнома имзоладиБугун, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда