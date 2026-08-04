Фулхэм Реал Мадриддан икки футболчини ўз сафига қўшиб олди
Фулхэм Реал Мадриддан Гонсало Гарсия ва Сесар Паласиосни 42,5 миллион фунт-стерлинг евазига трансфер қилди. Икки футболчи Ғарбий Лондон клуби билан 2031-йилнинг ёзига қадар шартнома имзолади, келишувни яна бир йилга узайтириш имконияти ҳам мавжуд. Ҳужумчи Гонсало Гарсия 2025–2026-йилги мавсумда барча турнирларда 39 та учрашувда майдонга тушиб, 8 та гол урган.
Англия Премер-лигаси вакили Фулхэм клуби трансфер бозорида жиддий қадам ташлаб, Реал Мадрид жамоасидан Гонсало Гарсия ва Сесар Паласиосни ўз сафига қўшиб олди. Goal.com хабар беришича, ушбу икки иқтидорли футболчи Ғарбий Лондон клуби билан 2031-йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартномаларга имзо чекди ҳамда келишувни яна бир йилга узайтириш имконияти ҳам мавжуд. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур қўшалоқ трансфер Фулхэм раҳбариятининг янги бош мураббий Альваро Арбелоага билдирган улкан ишончидан далолат беради. Мутахассис Мадрид клубидаги ўзининг яқин алоқаларидан фойдаланган ҳолда жамоа таркибини кучайтиришга муваффақ бўлди. Лондонликлар мазкур икки испан футболчиси учун умумий ҳисобда 42,5 миллион фунт-стерлинг миқдорида маблағ сарфлаган.
Гонсало Гарсиянинг трансфери ва ўтган мавсумдаги натижалариҲужумчи Гонсало Гарсия тахминан 34 миллион фунт эвазига Кравен Коттаге стадионига кўчиб ўтди. У 2025–2026-йилги мавсумда Ла Лига грандı сафида барча турнирларда 39 та учрашувда майдонга тушиб, 8 та гол киритишга эришган эди.
Янги жамоасига қўшилгани ҳақида гапирар экан, Гонсало ўзининг мамнуниятини яширмади: "Мен жуда миннатдорман, бу ерда эканлигимдан бағоят хурсандман. Раҳбарият ва Арбелоага менга билдирган ишончи учун миннатдорчилик билдираман ва майдонга тушишни жуда ҳам истайман", – дея унинг сўзларини келтиради Goal.com.
Сесар Паласиоснинг имкониятлариТаркибни кучайтирган яна бир футболчи 21 ёшли иқтидорли ҳужумкор ярим ҳимоячи Сесар Паласиос бўлди. Унинг мадридликлар сафида асосий таркибда ўйин амалиёти камроқ бўлганига қарамай, у Испания ёшлар терма жамоасининг доимий аъзоси саналади ва ўзининг майдонни кўра олиш қобилияти билан ажралиб туради.
Паласиос ҳам Лондон клубига ўтгани ҳақида ўз таассуротлари билан бўлишди: "Бу ерда эканлигимдан қаттиқ ҳаяжондаман. Ўйлашимча, бу менинг фаолиятимдаги мукаммал қадам. Клуб менга катта ишонч билдирмоқда ва мен буни майдонда ўйиним билан оқлайман".
Фулхэм раҳбариятининг ушбу йирик сармояси қисқа муддатли мақсадларга эмас, балки кўп йиллик лойиҳага қаратилганидан далолат беради. Янги мураббий қўл остида жамоа Премер-лигада ўз олдига юқори мақсадларни қўймоқда.
…