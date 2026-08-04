Сурхондарёда ўрмон ерларидан ноқонуний фойдаланиш аниқланди

·34·Жамият
Сурхондарёда ўрмон ерларидан ноқонуний фойдаланиш аниқланди
Қисқача

Сурхондарёдаги “Боботоғ” давлат ўрмон хўжалигида ўрмон яйловларидан белгиланган меъёрдан ортиқ ёки рухсациз фойдаланиш ҳолатлари аниқланди. Назорат давомида 1 854 бош қўй ва 667 бош катта ёшли ечки ноқонуний ёки меъёридан ортиқ боқилгани, жумладан Сариосиё туманида бир фуқаро рухсациз равишда 508 бош қўй ва 248 бош ечки боққани маълум бўлди. Бунинг оқибатида ўсимлик дунёсига 290 миллион 171 минг 600 сўм миқдорида зарар етказилган.

Сурхондарё вилоятидаги “Боботоғ” давлат ўрмон хўжалиги ҳудудида ўтказилган назорат тадбирлари давомида экологик қонунчилик талабларининг бузилиши билан боғлиқ ҳолатлар аниқланди.

Вилоят Экология ва иқлим ўзгариши бош бошқармаси ҳамда бошқа масъул ташкилотлар ҳамкорлигида ўтказилган текширувларда Узун, Денов ва Сариосиё туманларидаги айрим фуқаролар ўрмон яйловларидан фойдаланиш бўйича тузилган шартномаларда кўрсатилган меъёрдан ортиқ миқдорда чорва моллари боқаётгани маълум бўлган.

Хусусан, Сариосиё туманида бир фуқаро давлат ўрмон фонди ерларидан ҳеч қандай рухсатсиз фойдаланиб, 508 бош қўй ва 248 бош эчки боқиб келгани аниқланган.

Умуман олганда, назорат давомида 1 854 бош қўй ва 667 бош катта ёшли эчкининг белгиланган меъёрлардан ортиқ ёки тегишли рухсатсиз боқилгани қайд этилган. Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, бунинг натижасида ўсимлик дунёсига 290 миллион 171 минг 600 сўм миқдорида зарар етказилган.

Аниқланган ҳолатлар бўйича тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб, қонуний баҳо бериш учун прокуратура органларига юборилган.

СурхондарёБоботоғУзунДеновСариосиё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиМирзо Улуғбек туманида ер савдоси билан боғлиқ йирик фирибгарлик иши қўзғатилдиБугун, 10:10Ўзбекистон йўлларида афсонавий Mercedes-Benz 300 SL кўринди (видео)Ўзбекистон йўлларида афсонавий Mercedes-Benz 300 SL кўринди (видео)Бугун, 09:31Бухорода бола бошини бетон тешигига тиқиб, чиқара олмай қолди (видео)Бухорода бола бошини бетон тешигига тиқиб, чиқара олмай қолди (видео)Бугун, 09:01Салафандан тайёрланган либослар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлдиСалафандан тайёрланган либослар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 08:5221 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушланди21 тонна антибиотикда шубҳа ўйғонди: 7,3 млрд сўмлик юк ушландиБугун, 08:34Тошкентда аёл мушукни шавқатсизларча зина тутқичига ургани акс этган видео баҳсларга сабаб бўлмоқда (видео)Тошкентда аёл мушукни шавқатсизларча зина тутқичига ургани акс этган видео баҳсларга сабаб бўлмоқда (видео)Бугун, 07:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда