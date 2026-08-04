Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди: 12 йиллик йўл якунланди...
22 ёшли Гонсало Гарсия 2014 йилда 10 ёшида қўшилган «Реал» академиясидан «Фулҳем»га ўтиб, мадридликлар билан 12 йиллик йўлини якунлади. У «Реал» асосий жамоаси сафида барча мусобақаларда 51 та учрашув ўтказиб, 13 та гол урган ҳамда 2024 йилги Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблиги қайд етилган таркибда иштирок етган.
«Реал» академиясида улғайиб, асосий жамоагача етиб борган Гонсало Гарсия фаолиятидаги энг ҳиссий қарорлардан бирини қабул қилди. 22 ёшли ҳужумчи «Фулҳэм»га кўчиб ўтгач, мадридлик мухлисларга мурожаат қилиб, болалик орзуси рўёбга чиққан клуб билан хайрлашди.
Футболчи «Реал»ни оддий иш жойи эмас, ҳамиша қалбида қоладиган ҳаётининг бир қисми деб атади. Энди унинг олдида Премьер-лигада ўзини асосий ҳужумчи сифатида исботлашдек янги ва мураккаб вазифа турибди.
«Болаликдаги орзу шунчаки орзу бўлмай қолганига 12 йил бўлди»
Гонсало Гарсия ижтимоий тармоқдаги хайрлашув мактубини болалик хотираларидан бошлади.
«Болаликдаги орзу шунчаки орзу бўлмай қолганига 12 йил бўлди. Мен улкан миннатдорлик ва бу либосда майдонга тушган ҳар бир кунимда бор кучимни берганимдан хотиржамлик ҳисси билан кетяпман».
Гонсало 2014 йилда, атиги 10 ёшида «Реал» академиясига қабул қилинган. У турли ёш тоифалари, «Кастилья» ва асосий жамоагача бўлган узоқ йўлни босиб ўтди. Клубнинг расмий маълумотига кўра, у асосий таркибда 2023 йил ноябрида дебют қилган.
Шу маънода, ҳужумчининг «12 йил» деган ифодаси рамзий эмас — унинг болаликдан профессионал футболгача бўлган бутун шаклланиш даври Мадрид клуби билан боғлиқ.
«Реал» ҳамиша унинг бир қисми бўлиб қолади
Футболчи хайрлашувида клубга нисбатан хафалик ёки эътироз билдирмади. Аксинча, у кетишини миннатдорлик ва бажарилган вазифадан хотиржамлик ҳисси билан изоҳлади.
«“Реал” ҳамиша менинг бир қисмим бўлиб қолади».
Бу сўзлар трансфернинг фақат спорт қароридан иборат эмаслигини кўрсатади. Гонсало клуб академиясида ўсди, футболчи сифатида шаклланди ва илк катта совринларини шу ерда қўлга киритди.
У «Реал»нинг асосий жамоаси таркибида барча мусобақаларда 51 та учрашув ўтказиб, 13 та гол урган. 2024 йилги Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблиги қайд этилган таркибда ҳам иштирок этган.
Мухлисларга алоҳида мурожаат қилди
Гонсало хайрлашув мактубида жамоадошлари, мураббийлари ва клуб ходимларига раҳмат айтди. Аммо унинг энг ҳиссий жумлаларидан бири «Реал» мухлисларига бағишланди.
«Биринчи кундан сўнгги кунга қадар сизнинг меҳрингизни ҳис қилдим. Бу клуб шарафини ҳимоя қилиш мен учун улкан фахр эди».
Академиядан чиққан футболчилар учун мухлислар ишончини қозониш алоҳида аҳамиятга эга. Улардан нафақат натижа, балки клуб қадриятларига садоқат ва майдонда максимал ҳаракат ҳам кутилади.
Гонсало ўз мурожаатини «Hala Madrid!» ибораси билан якунлади. Бу унинг янги клубга кетган бўлса ҳам, «Реал» билан ҳиссий алоқаси узилмаганини кўрсатди.
«Фулҳэм» унинг учун нега муҳим танлов бўлди?
Мадридда Гонсало юқори рақобат шароитида мунтазам ўйин амалиёти учун курашиши керак эди. «Фулҳэм»да эса у асосий ҳужумчилардан бири бўлиш ва ҳар ҳафта Премьер-лигада майдонга тушиш имкониятига эга бўлади.
Лондон клуби футболчи билан 2031 йилгача мўлжалланган беш йиллик шартнома имзолади. Матбуотда трансфер қиймати тахминан 40 миллион евро экани айтилмоқда.
Хабарларга кўра, «Фулҳэм» футболчининг ҳуқуқларидан 70 фоизини харид қилган, «Реал» эса қолган 30 фоизлик улушни ўзида сақлаб қолган. Бу мадридликларга Гонсало кейинчалик бошқа клубга сотилса, трансфердан яна даромад олиш имконини беради.
Арбелоа билан ҳамкорлик давом этади
Гонсалонинг Лондонга кўчиб ўтишида энг муҳим омиллардан бири — Альваро Арбелоа билан яна бирлашиши бўлди.
Арбелоа уни «Реал» ёшлар жамоалари ва «Кастилья»да яхши таниган мураббийлардан бири. Энди у «Фулҳэм»да ҳам собиқ шогирдининг имкониятларидан фойдаланади. Reuters ҳам ҳужумчи Англияда аввалги мураббийи билан яна бирга ишлашини қайд этган.
Бу Гонсалога бир нечта жиҳатдан ёрдам бериши мумкин:
мураббий унинг кучли ва заиф томонларини яхши билади;
футболчи янги тактик талабларга тезроқ мослашади;
ундан қайси позицияда фойдаланиш аниқроқ бўлади;
янги мамлакатда таниш мураббий ишонч беради.
Бироқ танишлик асосий таркибдаги ўринни кафолатламайди. Гонсало трансфер қиймати ва унга билдирилган ишончни майдонда оқлаши керак.
«Кастилья»даги 25 гол уни катта футболга олиб чиқди
Гонсалонинг асосий жамоагача етиб боришидаги ҳал қилувчи босқич «Кастилья»даги сермаҳсул мавсуми бўлди.
У бир мавсумда 25 та гол уриб, Primera Federación ташкил этилганидан буён мусобақанинг энг яхши тўпурарига айланган. Шу натижа билан у XXI асрдаги «Кастилья» тўпурарлари орасидаги энг яхши кўрсаткичлардан бирини такрорлаган.
Кейин Гонсало клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ҳам бешта гол билан турнир тўпурари бўлди. Унинг ушбу натижаси асосий жамоада кўпроқ имконият олишига сабаб бўлган эди.
Шунинг учун «Фулҳэм» фақат истиқболли ёшни эмас, қуйи дивизион ва халқаро турнирларда гол уриш қобилиятини кўрсатиб улгурган ҳужумчини сотиб олди.
Нега «Реал» уни сотишга рози бўлди?
Гонсало иқтидорли футболчи бўлса-да, «Реал»да ҳужум чизиғидаги рақобат жуда юқори. Ёш форвард доимий асосий таркиб ўрнини кутса, ривожланишининг муҳим даврида етарли ўйин амалиётини йўқотиши мумкин эди.
Трансфер мадридликлар учун ҳам молиявий, ҳам стратегик жиҳатдан манфаатли кўринади:
«Реал» учун
Гонсало учун
Тахминан 40 млн евро даромад
Мунтазам ўйин имконияти
Кейинги трансфердан улуш
Премьер-лигада ўзини синаш
Академия футболчисидан катта фойда
Таниш мураббий билан ишлаш
Ҳужумдаги рақобатни қисқартириш
Асосий форвардга айланиш имкони
«Реал»нинг футболчи ҳуқуқларининг маълум қисмини сақлаб қолиши ҳақидаги хабарлар клуб унинг истиқболига ҳали ҳам ишонишини англатиши мумкин. Бу — шартнома тузилишига асосланган хулоса; битимнинг барча бандлари жамоатчиликка ошкор қилинмаган.
Энди ҳиссиёт ўрнини катта масъулият эгаллайди
Хайрлашув мактуби Гонсалонинг «Реал»даги йўлини чиройли якунлади. Аммо «Фулҳэм»да уни бутунлай бошқа муҳит кутмоқда.
Премьер-лигада ҳужумчилар:
юқори суръатга;
кучли жисмоний курашга;
зич тақвимга;
кам сонли вазиятлардан фойдаланишга;
трансфер нархи билан боғлиқ босимга
тайёр бўлиши керак.
«Реал»да у академия тарбияланувчиси ва истиқболли футболчи сифатида қабул қилинган бўлса, «Фулҳэм»да ундан катта маблағга олинган асосий ҳужумчи сифатида натижа кутилади.
Орзу якунланмади — фақат манзил ўзгарди
Гонсало Гарсия «Реал» билан хайрлашди, аммо унинг катта футболдаги тарихи энди бошланаётган бўлиши мумкин.
У болалик орзусини амалга оширди: «Реал» либосида майдонга тушди, голлар урди ва совринлар қўлга киритди. Энди эса олдида бошқа мақсад — Премьер-лигада ўз номини мустақил равишда танитиш вазифаси турибди.
Футболчининг сўзларидан кўриниб турибдики, у Мадридни ранжиш билан эмас, миннатдорлик билан тарк этмоқда. «Реал» унинг ўтмиши ва қалбининг бир қисми бўлиб қолади, «Фулҳэм» эса унинг келажагини белгилайдиган янги синовга айланади.
Сизнингча, Гонсало Гарсия «Фулҳэм»да асосий тўпурарга айлана оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…