Физиклар Пенроуз ғоясини амалда синаб кўрди: ёруғликдан тез ҳаракатдан энергия олинди

·23·Техно
Физиклар Пенроуз ғоясини амалда синаб кўрди: ёруғликдан тез ҳаракатдан энергия олинди
Қисқача

Ню-Ёрк Шаҳар университети Илғор илмий тадқиқотлар маркази (АСРК) физиклари ёруғлик тезлигидан юқори самарали айланишни тақлид қилувчи қурилма яратиб, Пенроуз–Зелдович механизмини амалда намойиш етди. Андреа Алу бошчилигидаги гуруҳ механик айланиш ўрнига фазовий-вақтли муҳит модуляциясидан фойдаланди, шу сабабли қурилма қўзғалмас бўлса-да, ундаги модуляция нақши ёруғлик тезлигидан юқори ҳаракатлана олади.

Нью-Йорк Шаҳар университети Илғор илмий тадқиқотлар маркази (АСРК) физиклари электромагнит тўлқинлар учун ёруғлик тезлигидан юқори тезликда айланувчи объектни тақлид қилувчи ноёб қурилмани яратди. Натуре илмий нашрида эълон қилинган тажриба илк бор Пенроуз–Зелдович механизмини — айланувчи жисм тўлқинга ўз энергиясини бериб, уни кучайтириш жараёнини назариядан амалиётга олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу илмий принцип машҳур физик Рожер Пенроуз ғоясига бориб тақалади. Унга кўра, қора туйнукнинг эргосферасига тушиб қолган заррачанинг бир қисми воқеалар гажари ортига ўтиб кетади, иккинчи қисми эса дастлабки заррачага нисбатан кўпроқ энергия билан қора туйнук атрофини тарк этиши мумкин. Кейинчалик Яаков Зелдович бу механизмни умумлаштириб, етарлича юқори тезликда айланувчи ҳар қандай объект унга тушаётган тўлқинга энергия узата олишини кўрсатиб берган эди.

Синтетик ҳаракат орқали чекловларни енгиш

Бироқ мазкур назарияни амалда текшириш узоқ вақт давомида имконсиз бўлиб қолган эди, чунки бирон-бир жисмни механик равишда бундай фавқулодда тезликларгача айлантиришнинг иложи йўқ. Андреа Алу бошчилигидаги тадқиқот гуруҳи жисмоний айланишни фазовий-вақтли муҳит модуляцияси натижаси бўлган синтетик ҳаракат билан алмаштириш орқали ушбу чекловни четлаб ўтишга муваффақ бўлди.

ixbt.com маълумотига кўра, қурилма бир нечта резонаторлардан иборат ҳалқадан иборат бўлиб, уларнинг хоссалари қатъий белгиланган дастур бўйича ўзгариб туради. Бу тўлқиннинг гўё шиддат билан айланувчи объект ичида тарқалаётгандек ҳаракат қилишига сабаб бўлади. Қурилманинг ўзи қўзғалмас бўлиб қолса-да, ҳалқа бўйлаб ҳаракатланувчи модуляция нақши механик чегараларга боғланган эмас, шунинг учун самарали айланиш тезлиги ёруғлик тезлигидан ошиб кетиши мумкин.

Параметрик жараёнлар ва амалий истиқболлар

Самарали тезлик ёруғлик тезлигидан ошганида, бундай фазовий-вақтли кристаллнинг зона тузилмасида бурчак моменти учун тақиқланган тирқишлар ҳосил бўлади. Айнан шу ерда параметрик жараёнлар ишга тушади: керакли айланиш хусусиятларига эга бўлган тўлқинлар синтетик айланишдан энергияни тортиб олиб, кучайишни бошлайди.

Муаллифларнинг таъкидлашича, ушбу ёндашув тўлқин ва моддий муҳит ўртасидаги ўзаро таъсирнинг мутлақо янги усулини яратади. Бунда танланган хусусиятларга эга тўлқинлар синтетик айланишдан энергия олиб, кенг полосали танланма кучайишни таъминлайди.

Синтетик ҳаракат экстремал айланма динамикани соф назария соҳасидан амалий тажрибага олиб чиқиши астрофизика, тўлқин ва квант физикаси учун фундаментал аҳамиятга эга. Шу билан бирга, мазкур технология алоқа тизимлари, оптика ва фотоника соҳаларида амалий истиқболларни очиб беради. Тадқиқотчиларнинг навбатдаги мақсади ушбу усулни маълумотларни қайта ишлашнинг амалий вазифаларига, жумладан, квант тизимларига мослаштиришдан иборат.

ФизикаИлм-фанКвант технологиялариТадқиқотТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX молиявий ҳисоботини эълон қилди ва Starship парвози тафсилотларини очиқладиSpaceX молиявий ҳисоботини эълон қилди ва Starship парвози тафсилотларини очиқладиБугун, 05:51SpaceX Ҳинд океанида қолган Starship корасини ортга тортиб келмоқдаSpaceX Ҳинд океанида қолган Starship корасини ортга тортиб келмоқдаБугун, 05:24SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиSpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиБугун, 03:57Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиТретяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиБугун, 03:26Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиLucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиБугун, 03:25МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиМСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди