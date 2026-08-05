Ажрашган жуфтлик ўртасида муносабатлар тикландими? Бен Аффлек ва Женнифер Лопес яна бирга кўриниш берди
Бен Аффлек ва Женнифер Лопес ажрашиш жараёни 2025 йил бошида якунланганига қарамай, сўнгги вақтларда бир неча бор бирга кўриниш берди. Улар “Ўргимчак аёлнинг бўсаси” филми премерасида, Венециядаги қизил йўлакда, Монтанадаги чанғи масканида ва Беверли-Ҳиллздаги оилавий тушликда бирга бўлган. Тарқалган маълумотларга кўра, собиқ жуфтлик тушлик пайтида қўл ушлашиб, бир-бирига яқин муносабатда бўлган.
Бен Аффлек ва Женнифер Лопеснинг муносабатлари яна жамоатчилик диққатини тортди. Уларнинг ажрашиш жараёни 2025 йил бошида якунланган бўлса-да, собиқ жуфтлик сўнгги вақтларда бир неча бор бирга кўриниш бергани айтилмоқда.
Жуфтликка яқин манбанинг билдиришича, Лопес Аффлек билан қайта мулоқот ўрнатганидан мамнун. Улар "Ўргимчак аёлнинг бўсаси" фильми премьерасида, Венециядаги қизил йўлакда ва Монтанадаги чанғи масканида бирга кўрилган.
Энг кўп муҳокамага сабаб бўлган ҳолат Беверли-Ҳиллздаги оилавий тушлик вақтида юз берган. Тарқалган маълумотларга кўра, улар қўл ушлашиб, бир-бирига яқин муносабатда бўлган.
Аффлек Лопес иштирок этган фильмни тайёрлаш жараёнида ҳам кўмаклашган. Шунингдек, хонанда онасидан айрилган оғир кунларда у билан бирга бўлгани айтилмоқда.
Ҳозирча уларнинг яна муносабат бошлагани расман тасдиқланмаган. Бу яқин дўстликми ёки ярашувми, жуфтликнинг ўзи изоҳ берганича йўқ.
…