«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этди
«Дунёдаги энг хунук ит» дея таърифланаётган Хуахуа лақабли ит қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларнинг энг машҳур қаҳрамонларидан бирига айланди. Унинг ноодатий ташқи кўриниши миллионлаб интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Хитой оммавий ахборот воситалари хабар берди.
Маълум қилинишича, бор-йўғи бир ҳафта ичида Хуахуа иштирокида суратга олинган қисқа видеолар турли видеоплатформаларда кенг тарқалиб, миллионлаб кўришлар тўплаган. Кўплаб фойдаланувчилар жониворнинг ўзига хос ташқи қиёфасини қизиқиш билан қабул қилиб, унинг «хунук жозибадорлиги»ни мақтамоқда. Айримлар эса ҳазиломуз тарзда Хуахуани «гўзаллик танловида охиридан биринчи ўринни олган ит» деб аташмоқда.
Хитой маҳаллий матбуотининг аниқлик киритишича, Хуахуанинг ота-онаси кўргазмаларда қатнашадиган, ташқи кўриниши стандартларга тўлиқ жавоб берадиган зоти тоза бордер-колли итлари ҳисобланади. Шунингдек, бир уяда туғилган бошқа кучукчалар ҳам зот стандартларига мос ва чиройли кўринишда дунёга келган.
Бироқ Хуахуа камёб генетик мутация туфайли бошқалардан мутлақо фарқ қилувчи ташқи қиёфага эга бўлган. Унинг жунлари жуда ҳам бетартиб ўсган бўлиб, қулоқларида икки томонга чиқиб турган соч тутамини эслатувчи патдор жунлари уни янада ўзига хос кўрсатади. Айнан шу ноодатий ташқи кўриниш уни интернетда машҳур қилган асосий омилга айланди.
Нашрнинг ёзишича, ностандарт қиёфаси сабабли итни узоқ вақт давомида сотишнинг иложи бўлмаган. Бироқ унинг видеоси тасодифан интернетга жойланганидан кейин вазият бутунлай ўзгарган. Қисқа вақт ичида Хуахуа ижтимоий тармоқлар юлдузига айланиб, унга бўлган қизиқиш кескин ошган.
Натижада кеча, 3 август куни Хуахуа янги эгасига 2400 юань, яъни тахминан 4,3 миллион сўм эвазига сотилган. Шу тариқа аввал ҳеч ким эътибор бермаган ит интернет машҳурлиги туфайли кўпчилик танийдиган жониворга айланди.
Бу воқеа ижтимоий тармоқлар баъзан одатий ҳолатларни ҳам қисқа вақт ичида глобал муҳокама мавзусига айлантира олишини яна бир бор намоён қилди.
…