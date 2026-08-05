«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этди

·0·Дунё
«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этди

«Дунёдаги энг хунук ит» дея таърифланаётган Хуахуа лақабли ит қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларнинг энг машҳур қаҳрамонларидан бирига айланди. Унинг ноодатий ташқи кўриниши миллионлаб интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Хитой оммавий ахборот воситалари хабар берди.

Маълум қилинишича, бор-йўғи бир ҳафта ичида Хуахуа иштирокида суратга олинган қисқа видеолар турли видеоплатформаларда кенг тарқалиб, миллионлаб кўришлар тўплаган. Кўплаб фойдаланувчилар жониворнинг ўзига хос ташқи қиёфасини қизиқиш билан қабул қилиб, унинг «хунук жозибадорлиги»ни мақтамоқда. Айримлар эса ҳазиломуз тарзда Хуахуани «гўзаллик танловида охиридан биринчи ўринни олган ит» деб аташмоқда.

Хитой маҳаллий матбуотининг аниқлик киритишича, Хуахуанинг ота-онаси кўргазмаларда қатнашадиган, ташқи кўриниши стандартларга тўлиқ жавоб берадиган зоти тоза бордер-колли итлари ҳисобланади. Шунингдек, бир уяда туғилган бошқа кучукчалар ҳам зот стандартларига мос ва чиройли кўринишда дунёга келган.

Бироқ Хуахуа камёб генетик мутация туфайли бошқалардан мутлақо фарқ қилувчи ташқи қиёфага эга бўлган. Унинг жунлари жуда ҳам бетартиб ўсган бўлиб, қулоқларида икки томонга чиқиб турган соч тутамини эслатувчи патдор жунлари уни янада ўзига хос кўрсатади. Айнан шу ноодатий ташқи кўриниш уни интернетда машҳур қилган асосий омилга айланди.

Нашрнинг ёзишича, ностандарт қиёфаси сабабли итни узоқ вақт давомида сотишнинг иложи бўлмаган. Бироқ унинг видеоси тасодифан интернетга жойланганидан кейин вазият бутунлай ўзгарган. Қисқа вақт ичида Хуахуа ижтимоий тармоқлар юлдузига айланиб, унга бўлган қизиқиш кескин ошган.

Натижада кеча, 3 август куни Хуахуа янги эгасига 2400 юань, яъни тахминан 4,3 миллион сўм эвазига сотилган. Шу тариқа аввал ҳеч ким эътибор бермаган ит интернет машҳурлиги туфайли кўпчилик танийдиган жониворга айланди.

Бу воқеа ижтимоий тармоқлар баъзан одатий ҳолатларни ҳам қисқа вақт ичида глобал муҳокама мавзусига айлантира олишини яна бир бор намоён қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиАҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиКеча, 22:05Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Кеча, 19:35Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиКеча, 18:00Гусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиГусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиКеча, 17:47Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКеча, 17:46Қозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиҚозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиКеча, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди