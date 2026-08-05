BTS мухлисларини хавотирга солган воқеа: BTS аъзоси V аварияга учрагани ҳақидаги хабар тарқалди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Сўнгги кунларда тармоқларда BTS аъзоси V иштирокида кичик авария содир бўлгани ҳақидаги хабарлар муҳокама қилинмоқда. Айрим саҳифаларда Ким Тэхён АҚШдаги тадбирдан қайтиш вақтида йўл-транспорт ҳодисасига учрагани айтилган.
Видеоларга қўшилган изоҳларда унинг машинаси бошқа автомобиль билан тўқнашгани, аммо хонанда ҳодисадан соғ-омон чиққанлиги қайд этилган. Шунга қарамай, воқеанинг қачон ва қаерда содир бўлгани ҳақида ишончли тафсилотлар келтирилмаган.
Ҳозирча "БИГХИТ МЬЮЗИК" ва "ХАЙБ" компаниялари бу хабарга муносабат билдирмади. Жанубий Кореянинг нуфузли нашрлари ҳам Ким Тэхён аварияга учраганини тасдиқламаган.
Расмий манбалардан маълумот берилмагунча, тармоқларда тарқалган хабарларни эҳтиёткорлик билан қабул қилиш лозим.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…