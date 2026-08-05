BTS мухлисларини хавотирга солган воқеа: BTS аъзоси V аварияга учрагани ҳақидаги хабар тарқалди

·0·Маданият
BTS мухлисларини хавотирга солган воқеа: BTS аъзоси V аварияга учрагани ҳақидаги хабар тарқалди

Сўнгги кунларда тармоқларда BTS аъзоси V иштирокида кичик авария содир бўлгани ҳақидаги хабарлар муҳокама қилинмоқда. Айрим саҳифаларда Ким Тэхён АҚШдаги тадбирдан қайтиш вақтида йўл-транспорт ҳодисасига учрагани айтилган.

Видеоларга қўшилган изоҳларда унинг машинаси бошқа автомобиль билан тўқнашгани, аммо хонанда ҳодисадан соғ-омон чиққанлиги қайд этилган. Шунга қарамай, воқеанинг қачон ва қаерда содир бўлгани ҳақида ишончли тафсилотлар келтирилмаган.

Ҳозирча "БИГХИТ МЬЮЗИК" ва "ХАЙБ" компаниялари бу хабарга муносабат билдирмади. Жанубий Кореянинг нуфузли нашрлари ҳам Ким Тэхён аварияга учраганини тасдиқламаган.

Расмий манбалардан маълумот берилмагунча, тармоқларда тарқалган хабарларни эҳтиёткорлик билан қабул қилиш лозим.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7000 марваридли либос: Айшвария Райнинг Канн кинофестивалидаги тўртинчи образи намойиш этилди7000 марваридли либос: Айшвария Райнинг Канн кинофестивалидаги тўртинчи образи намойиш этилдиБугун, 04:25“Ўргимчак одам” филми юлдузи Мери Ривера 82 ёшида оламдан ўтди“Ўргимчак одам” филми юлдузи Мери Ривера 82 ёшида оламдан ўтдиБугун, 04:14Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)Дурдона Қурбоновага юборилган ноодатий совға турли тахминларга сабаб бўлди (видео)Кеча, 16:15Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!Кеча, 14:36Гарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиГарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиКеча, 12:59Муродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этдиМуродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этдиКеча, 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида