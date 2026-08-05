SpaceX Ҳинд океанида қолган Starship корасини ортга тортиб келмоқда
SpaceX 13-синов парвозидан сўнг Ҳинд океанида қолган Шип 40 прототипини қирғоққа қайтариш операциясини бошлади. Кема 25-июл куни атмосферага муваффақиятли кириб, сувга юмшоқ қўнган ва Австралия қирғоқларидан тахминан 1500 километр узоқликда чўкмасдан қолган. Қутқарув ишларида Норманд Ranger буксири ва Скиммер Тиде кемаси қатнашмоқда, Го Аустралис еса вазифасини якунлаб Австралияга қайтган.
Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўзининг Starship космик кема прототипини Ҳинд океанидан қирғоққа қайтариш бўйича йирик операцияни бошлади. Вантор компанияси тақдим этган сунъий йўлдош суратлари ушбу ноёб жараён қизғин давом этаётганини кўрсатди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 13-синов парвози пайтида кема кутилмаганда сув юзасида сузиб қолган ва дастлабки режаларда уни сақлаб қолиш кўзда тутилмаган эди. Бироқ мутахассислар тарихда энг юмшоқ қўнишни амалга оширган аппаратни чуқур таҳлил қилиш учун уни олиб келишга қарор қилишди.
Тарихий синов ва кутилмаган натижаStarship кемасининг навбатдаги синов парвози жорий йилнинг 25-июль куни бўлиб ўтди ҳамда дастур тарихидаги энг муваффақиятли уринишлардан бири сифатида қайд этилди. Парвоз вақтида юқори босқич барча олтита двигателининг иш қобилиятини тўлиқ сақлаб қолди, атмосферага муваффақиятли кирди ва сувга жуда юмшоқ тарзда қўнди.
Асосий кутилмаган ҳолат шундаки, Шип 40 деб номланган кема сувга қўнганидан кейин чўкиб кетмади. У герметиклигини сақлаб қолган ҳолда Австралия қирғоқларидан тахминан 1500 километр узоқликда дрейф қилишни давом эттирди. Ҳатто компания муҳандислари ҳам бундай натижани кутишмаганди.
Қутқарув операцияси қандай кетмоқда?Ҳодидадан кўп ўтмай, Илон Маск компания кемани қирғоққа қайтаришга уриниб кўришини тасдиқлаган эди. Ҳозирда CNN нашри эълон қилган Вантор сунъий йўлдош суратлари бу жараён бошланиб кетганини тўлиқ тасдиқлайди.
Операцияда қуйидаги махсус кемалар иштирок этмоқда:
- Норманд Ranger буксири
- Скиммер Тиде кемаси
- Го Аустралис ёрдамчи кемаси
Муҳандислар учун муҳим аҳамиятШип 40 кемасининг қайтарилиши мутахассислар учун улкан илмий ва амалий аҳамиятга эга. Компания атмосферага қайта кириб келгандан кейин иссиқликдан ҳимоя қилувчи плиткаларнинг ҳолатини батафсил ўрганишни режалаштирмоқда.
Олинган маълумотлар дастурнинг кейинги тарихий босқичини яқинлаштириши мумкин. Илон Маскнинг сўзларига кўра, таҳлиллар натижалари конструкциянинг мустаҳкамлигини тасдиқласа, келгуси синовларнинг бирида SpaceX юқори босқични тўғридан-тўғри “Мехазилла” старт минорасига қўндиришга уриниб кўриши мумкин.
…