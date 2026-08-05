SpaceX Ҳинд океанида қолган Starship корасини ортга тортиб келмоқда

·25·Техно
SpaceX Ҳинд океанида қолган Starship корасини ортга тортиб келмоқда
Қисқача

SpaceX 13-синов парвозидан сўнг Ҳинд океанида қолган Шип 40 прототипини қирғоққа қайтариш операциясини бошлади. Кема 25-июл куни атмосферага муваффақиятли кириб, сувга юмшоқ қўнган ва Австралия қирғоқларидан тахминан 1500 километр узоқликда чўкмасдан қолган. Қутқарув ишларида Норманд Ranger буксири ва Скиммер Тиде кемаси қатнашмоқда, Го Аустралис еса вазифасини якунлаб Австралияга қайтган.

Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўзининг Starship космик кема прототипини Ҳинд океанидан қирғоққа қайтариш бўйича йирик операцияни бошлади. Вантор компанияси тақдим этган сунъий йўлдош суратлари ушбу ноёб жараён қизғин давом этаётганини кўрсатди, деб хабар беради ixbt.com. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 13-синов парвози пайтида кема кутилмаганда сув юзасида сузиб қолган ва дастлабки режаларда уни сақлаб қолиш кўзда тутилмаган эди. Бироқ мутахассислар тарихда энг юмшоқ қўнишни амалга оширган аппаратни чуқур таҳлил қилиш учун уни олиб келишга қарор қилишди.

Тарихий синов ва кутилмаган натижа

Starship кемасининг навбатдаги синов парвози жорий йилнинг 25-июль куни бўлиб ўтди ҳамда дастур тарихидаги энг муваффақиятли уринишлардан бири сифатида қайд этилди. Парвоз вақтида юқори босқич барча олтита двигателининг иш қобилиятини тўлиқ сақлаб қолди, атмосферага муваффақиятли кирди ва сувга жуда юмшоқ тарзда қўнди.

Асосий кутилмаган ҳолат шундаки, Шип 40 деб номланган кема сувга қўнганидан кейин чўкиб кетмади. У герметиклигини сақлаб қолган ҳолда Австралия қирғоқларидан тахминан 1500 километр узоқликда дрейф қилишни давом эттирди. Ҳатто компания муҳандислари ҳам бундай натижани кутишмаганди.

Қутқарув операцияси қандай кетмоқда?

Ҳодидадан кўп ўтмай, Илон Маск компания кемани қирғоққа қайтаришга уриниб кўришини тасдиқлаган эди. Ҳозирда CNN нашри эълон қилган Вантор сунъий йўлдош суратлари бу жараён бошланиб кетганини тўлиқ тасдиқлайди.

Операцияда қуйидаги махсус кемалар иштирок этмоқда:

  • Норманд Ranger буксири
  • Скиммер Тиде кемаси
  • Го Аустралис ёрдамчи кемаси
Суратларда Starship бурнига буксир трослари маҳкамлангани яққол кўриниб турибди. Дастлаб кемага биринчи бўлиб етиб борган Го Аустралис ўз вазифасини якунлаб, Австралияга қайтган.

Муҳандислар учун муҳим аҳамият

Шип 40 кемасининг қайтарилиши мутахассислар учун улкан илмий ва амалий аҳамиятга эга. Компания атмосферага қайта кириб келгандан кейин иссиқликдан ҳимоя қилувчи плиткаларнинг ҳолатини батафсил ўрганишни режалаштирмоқда.

Олинган маълумотлар дастурнинг кейинги тарихий босқичини яқинлаштириши мумкин. Илон Маскнинг сўзларига кўра, таҳлиллар натижалари конструкциянинг мустаҳкамлигини тасдиқласа, келгуси синовларнинг бирида SpaceX юқори босқични тўғридан-тўғри “Мехазилла” старт минорасига қўндиришга уриниб кўриши мумкин.

SpaceXStarshipИлон МаскКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX молиявий ҳисоботини эълон қилди ва Starship парвози тафсилотларини очиқладиSpaceX молиявий ҳисоботини эълон қилди ва Starship парвози тафсилотларини очиқладиБугун, 05:51Физиклар Пенроуз ғоясини амалда синаб кўрди: ёруғликдан тез ҳаракатдан энергия олиндиФизиклар Пенроуз ғоясини амалда синаб кўрди: ёруғликдан тез ҳаракатдан энергия олиндиБугун, 04:50SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиSpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиБугун, 03:57Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиТретяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиБугун, 03:26Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиLucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиБугун, 03:25МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиМСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди