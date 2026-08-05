Гўшт емайдиган вегетариан мушук тармоқларда барчани қизиқтириб қўйди

·0·Дунё
Гўшт емайдиган вегетариан мушук тармоқларда барчани қизиқтириб қўйди

Туркияда яшайдиган Булут лақабли мушук ғайриоддий одатлари билан ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортди. Эгасининг айтишича, у умуман гўшт емайди ва пишлоқ, зайтун ҳамда йогуртни хуш кўради.

Булут нархи 20 минг доллардан ошадиган кабутарлар галаси билан бирга яшайди. У қушларга ҳужум қилмайди ва уларга зарар етказмайди.

Мушукнинг энг қизиқ одатларидан бири кабутарларни қўриқлашидир. Агар қушлар учиб ташқарига чиқиб кетса, Булут уларни яна қафас томон қайтаришга ёрдам беради.

Мушук ва кабутарлар ўртасидаги бундай муносабат акс этган видеолар интернетда кенг тарқалди. Кузатувчилар Булутнинг овқатланиш одатлари ва қушларга нисбатан муносабатини қизиқиш билан муҳокама қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этдиБугун, 04:19Дунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилдиДунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилдиБугун, 01:58«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этди«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этдиБугун, 01:27АҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиАҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиКеча, 22:05Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Кеча, 19:35Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиКеча, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди