Гўшт емайдиган вегетариан мушук тармоқларда барчани қизиқтириб қўйди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркияда яшайдиган Булут лақабли мушук ғайриоддий одатлари билан ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортди. Эгасининг айтишича, у умуман гўшт емайди ва пишлоқ, зайтун ҳамда йогуртни хуш кўради.
Булут нархи 20 минг доллардан ошадиган кабутарлар галаси билан бирга яшайди. У қушларга ҳужум қилмайди ва уларга зарар етказмайди.
Мушукнинг энг қизиқ одатларидан бири кабутарларни қўриқлашидир. Агар қушлар учиб ташқарига чиқиб кетса, Булут уларни яна қафас томон қайтаришга ёрдам беради.
Мушук ва кабутарлар ўртасидаги бундай муносабат акс этган видеолар интернетда кенг тарқалди. Кузатувчилар Булутнинг овқатланиш одатлари ва қушларга нисбатан муносабатини қизиқиш билан муҳокама қилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…