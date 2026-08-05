SpaceX молиявий ҳисоботини эълон қилди ва Starship парвози тафсилотларини очиқлади

·0·Техно
SpaceX молиявий ҳисоботини эълон қилди ва Starship парвози тафсилотларини очиқлади

Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўзининг биржа чиқишидан кейинги илк чораклик молиявий ҳисоботини тақдим этди ҳамда келгуси йирик синовлар ҳақида маълумот берди. ixbt.com нашрининг ёзишича, тақдим этилган маълумотлар компаниянинг молиявий ҳолати яхшиланиб бораётганини, шунинг билан бирга космик дастурда муҳим ўзгаришлар кутилаётганини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳисобот даврига кўра, компания 541 миллион доллар миқдорида соф зарар кўрганини қайд этган. Шунга қарамай, молиявий кўрсаткичлар сезиларли даражада яхшиланди: бундан бир йил аввал SpaceX компаниясининг зарарлари 1 миллиард доллардан ошиб кетган эди. Шу билан бирга, компания даромадлари жадал суръатлар билан ўсишда давом этмоқда.

Ўтган чоракда SpaceX даромади 7,8 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирганда 92 фоизга кўп эканини билдиради. Эслатиб ўтамиз, компания жорий йилнинг июн ойида биржага чиққан эди.

Акциялар динамикаси ва бозор таъсири

Дастлабки IPO вақтида компания акцияларининг қиймати 225,6 долларгача кўтарилган бўлса-да, кейинчалик пасайиш кузатилди. 4 август ҳолатига кўра савдолар якунлари бўйича компания қоғозлари ҳар бири 125,33 доллардан баҳоланди. Шунга қарамай, экспертлар даромаднинг кескин ошишини технологик сектордаги ижобий ўзгаришлар фонида муҳим қадам сифатида баҳоламоқда.

Инвекторлар билан учрашув чоғида компания раҳбарияти Starship дастурининг навбатдаги — 14-синов парвозига оид режаларни ҳам ошкор қилди. Ушбу марра бутун космик дастур тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиши кутилмоқда.

Орбитал парвоз ва техник ўзгаришлар

Режаларга кўра, навбатдаги синовда кема тарихда илк бор Ер орбитасига чиқарилади. Шунингдек, мазкур парвоз вақтида Starlink V3 сунъий йўлдошларини космосга олиб чиқиш вазифаси ҳам бажарилади.

Бироқ, аввалги 13-синов парвози давомида юзага келган муаммолар сабабли, компания Super Heavy Booster 21 тезлатгичини старт минорасининг механик «қўллари» ёрдамида тутиб қолиш уринишидан вақтинча воз кечди. Бунинг ўрнига тезлатгични Мексика қўлтиғига юмшоқ тарзда қўндириш режалаштирилмоқда.

Кеманинг ўз тақдири эса ҳозирча тўлиқ ҳал этилмагани айтилди. SpaceX мутахассислари аввалги миссия натижаларини таҳлил қилишда давом этмоқда ҳамда Starship кемасини тўғридан-тўғри старт майдончасига қайтариб, миноранинг механик қисқичлари ёрдамида тутиб қолиш бўйича тарихий уринишни амалга ошириш устида бош қотирмоқда.

SpaceXStarshipSuper HeavyStarlinkКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Ҳинд океанида қолган Starship корасини ортга тортиб келмоқдаSpaceX Ҳинд океанида қолган Starship корасини ортга тортиб келмоқдаБугун, 05:24Физиклар Пенроуз ғоясини амалда синаб кўрди: ёруғликдан тез ҳаракатдан энергия олиндиФизиклар Пенроуз ғоясини амалда синаб кўрди: ёруғликдан тез ҳаракатдан энергия олиндиБугун, 04:50SpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиSpaceX ўзининг илк молиявий йиғилишида йирик режаларни эълон қилдиБугун, 03:57Третяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиТретяков галереясида мобилография ва классик ландшафт кўргазмаси очиладиБугун, 03:26Lucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиLucid Моторс молиявий инқироздан чиқиш учун 1,4 миллиард доллар тежамоқчиБугун, 03:25МСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиМСИ ўзининг 40 йиллигига бағишланган Драко Эпик махсус туркумини тақдим этдиБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди