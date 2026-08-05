SpaceX молиявий ҳисоботини эълон қилди ва Starship парвози тафсилотларини очиқлади
Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси ўзининг биржа чиқишидан кейинги илк чораклик молиявий ҳисоботини тақдим этди ҳамда келгуси йирик синовлар ҳақида маълумот берди. ixbt.com нашрининг ёзишича, тақдим этилган маълумотлар компаниянинг молиявий ҳолати яхшиланиб бораётганини, шунинг билан бирга космик дастурда муҳим ўзгаришлар кутилаётганини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳисобот даврига кўра, компания 541 миллион доллар миқдорида соф зарар кўрганини қайд этган. Шунга қарамай, молиявий кўрсаткичлар сезиларли даражада яхшиланди: бундан бир йил аввал SpaceX компаниясининг зарарлари 1 миллиард доллардан ошиб кетган эди. Шу билан бирга, компания даромадлари жадал суръатлар билан ўсишда давом этмоқда.
Ўтган чоракда SpaceX даромади 7,8 миллиард долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирганда 92 фоизга кўп эканини билдиради. Эслатиб ўтамиз, компания жорий йилнинг июн ойида биржага чиққан эди.
Акциялар динамикаси ва бозор таъсириДастлабки IPO вақтида компания акцияларининг қиймати 225,6 долларгача кўтарилган бўлса-да, кейинчалик пасайиш кузатилди. 4 август ҳолатига кўра савдолар якунлари бўйича компания қоғозлари ҳар бири 125,33 доллардан баҳоланди. Шунга қарамай, экспертлар даромаднинг кескин ошишини технологик сектордаги ижобий ўзгаришлар фонида муҳим қадам сифатида баҳоламоқда.
Инвекторлар билан учрашув чоғида компания раҳбарияти Starship дастурининг навбатдаги — 14-синов парвозига оид режаларни ҳам ошкор қилди. Ушбу марра бутун космик дастур тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиши кутилмоқда.
Орбитал парвоз ва техник ўзгаришларРежаларга кўра, навбатдаги синовда кема тарихда илк бор Ер орбитасига чиқарилади. Шунингдек, мазкур парвоз вақтида Starlink V3 сунъий йўлдошларини космосга олиб чиқиш вазифаси ҳам бажарилади.
Бироқ, аввалги 13-синов парвози давомида юзага келган муаммолар сабабли, компания Super Heavy Booster 21 тезлатгичини старт минорасининг механик «қўллари» ёрдамида тутиб қолиш уринишидан вақтинча воз кечди. Бунинг ўрнига тезлатгични Мексика қўлтиғига юмшоқ тарзда қўндириш режалаштирилмоқда.
Кеманинг ўз тақдири эса ҳозирча тўлиқ ҳал этилмагани айтилди. SpaceX мутахассислари аввалги миссия натижаларини таҳлил қилишда давом этмоқда ҳамда Starship кемасини тўғридан-тўғри старт майдончасига қайтариб, миноранинг механик қисқичлари ёрдамида тутиб қолиш бўйича тарихий уринишни амалга ошириш устида бош қотирмоқда.
…