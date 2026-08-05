Дунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилди

·59·Дунё
Дунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилди
Қисқача

АҚШнинг Алабама штатидаги Редстоне Арсенал ҳарбий обекти остидаги Бобкет ғорида фанга номаълум бўлган Демогоргоничтйс арканус номли ғор балиғи аниқланди. Янги тур бош қисмидаги дўнглик, узунроқ тумшуғи ва бошқача тузилган сузгичлари билан минтақада маълум бўлган бошқа ғор балиқларидан фарқ қилади.

АҚШнинг Алабама штатида жойлашган, Иккинчи жаҳон уруши даврида кимёвий қуроллар ишлаб чиқарилган Redstone Arsenal ҳарбий объекти остида олимлар фанга илгари номаълум бўлган ғор балиғини аниқлади. Янги тур ҳақидаги тадқиқот Scientific Reports журналида эълон қилинди.

Янги турга Demogorgonichthys arcanus номи берилган. Олимлар бу номни Netflix'нинг машҳур "Stranger Things" сериалидаги Демогоргон қаҳрамони ҳамда юнон мифологиясидаги ер ости руҳи номи билан боғлаган. Мутахассислар уни дунёдаги энг ноёб ғор балиқларидан бири деб ҳисобламоқда.

Кашфиёт Бобкэт ғоридаги навбатдаги кузатувлар чоғида тасодифан амалга ошган. Тадқиқот раҳбари, Алабама университети биологи Мэттью Нимиллер ғорда ҳаракатланаётган вақтда сув ҳавзасига тушиб кетган ва шу пайт тош остида яширинган ғалати балиқларни пайқаган. У уларни сув ости камераси ёрдамида тасвирга олишга улгурган.

G'or tubidagi qumda oq rangli ko'rsiz baliq suzib yuribdi.

Олинган суратлар таҳлил қилингач, ушбу балиқлар минтақада аввалдан маълум бўлган жанубий ғор балиқларидан кескин фарқ қилиши аниқланган. Янги турнинг бош қисмида ўзига хос дўнглик, узунроқ тумшуқ ва бошқача тузилган сузгичлар мавжудлиги маълум бўлган.

Кейинги генетик таҳлиллар эса бу балиқ ҳозиргача қайд этилган ҳеч қайси ғор балиқлари гуруҳига кирмаслигини кўрсатган. Шунингдек, тадқиқотчилар унинг кўриш қобилияти учун масъул бўлган родопсин оқсили билан боғлиқ генларида ўзига хос мутациялар мавжудлигини аниқлаган. Бу эса турнинг мутлақо қоронғи муҳитда мустақил эволюция йўли билан кўриш қобилиятини йўқотганини кўрсатади.

Qora fonda oq rangli baliqning uch xil ko'rinishi va 1 sm o'lchov shkalasi.

Мутахассислар таъкидлашича, янги аниқланган тур фақат Бобкэт ғорида яшайди. Шу боис унинг сони жуда кам бўлиши мумкин. Бундан ташқари, ғор ер ости сувлари орқали ташқи муҳит билан боғлангани сабабли ифлосланиш хавфи ҳам сақланиб қолмоқда.

Тадқиқот муаллифлари Demogorgonichthys arcanus халқаро табиатни муҳофаза қилиш мезонлари бўйича йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган турлар қаторига кириши мумкинлигини таъкидламоқда. Ҳозирча ушбу ноёб балиқнинг аниқ қанча экани маълум эмас, чунки уларнинг катта қисми инсон етиб бориши қийин бўлган ғор ҳудудларида яшайди.

Редстоун АрсеналАлабамаНетфликсМэттью НимиллерАлабама университети
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этдиБугун, 04:19«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этди«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этдиБугун, 01:27АҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиАҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиКеча, 22:05Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Кеча, 19:35Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиКеча, 18:00Гусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиГусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиКеча, 17:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди