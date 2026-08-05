Дунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилди
АҚШнинг Алабама штатидаги Редстоне Арсенал ҳарбий обекти остидаги Бобкет ғорида фанга номаълум бўлган Демогоргоничтйс арканус номли ғор балиғи аниқланди. Янги тур бош қисмидаги дўнглик, узунроқ тумшуғи ва бошқача тузилган сузгичлари билан минтақада маълум бўлган бошқа ғор балиқларидан фарқ қилади.
АҚШнинг Алабама штатида жойлашган, Иккинчи жаҳон уруши даврида кимёвий қуроллар ишлаб чиқарилган Redstone Arsenal ҳарбий объекти остида олимлар фанга илгари номаълум бўлган ғор балиғини аниқлади. Янги тур ҳақидаги тадқиқот Scientific Reports журналида эълон қилинди.
Янги турга Demogorgonichthys arcanus номи берилган. Олимлар бу номни Netflix'нинг машҳур "Stranger Things" сериалидаги Демогоргон қаҳрамони ҳамда юнон мифологиясидаги ер ости руҳи номи билан боғлаган. Мутахассислар уни дунёдаги энг ноёб ғор балиқларидан бири деб ҳисобламоқда.
Кашфиёт Бобкэт ғоридаги навбатдаги кузатувлар чоғида тасодифан амалга ошган. Тадқиқот раҳбари, Алабама университети биологи Мэттью Нимиллер ғорда ҳаракатланаётган вақтда сув ҳавзасига тушиб кетган ва шу пайт тош остида яширинган ғалати балиқларни пайқаган. У уларни сув ости камераси ёрдамида тасвирга олишга улгурган.
Олинган суратлар таҳлил қилингач, ушбу балиқлар минтақада аввалдан маълум бўлган жанубий ғор балиқларидан кескин фарқ қилиши аниқланган. Янги турнинг бош қисмида ўзига хос дўнглик, узунроқ тумшуқ ва бошқача тузилган сузгичлар мавжудлиги маълум бўлган.
Кейинги генетик таҳлиллар эса бу балиқ ҳозиргача қайд этилган ҳеч қайси ғор балиқлари гуруҳига кирмаслигини кўрсатган. Шунингдек, тадқиқотчилар унинг кўриш қобилияти учун масъул бўлган родопсин оқсили билан боғлиқ генларида ўзига хос мутациялар мавжудлигини аниқлаган. Бу эса турнинг мутлақо қоронғи муҳитда мустақил эволюция йўли билан кўриш қобилиятини йўқотганини кўрсатади.
Мутахассислар таъкидлашича, янги аниқланган тур фақат Бобкэт ғорида яшайди. Шу боис унинг сони жуда кам бўлиши мумкин. Бундан ташқари, ғор ер ости сувлари орқали ташқи муҳит билан боғлангани сабабли ифлосланиш хавфи ҳам сақланиб қолмоқда.
Тадқиқот муаллифлари Demogorgonichthys arcanus халқаро табиатни муҳофаза қилиш мезонлари бўйича йўқолиб кетиш хавфи юқори бўлган турлар қаторига кириши мумкинлигини таъкидламоқда. Ҳозирча ушбу ноёб балиқнинг аниқ қанча экани маълум эмас, чунки уларнинг катта қисми инсон етиб бориши қийин бўлган ғор ҳудудларида яшайди.
…