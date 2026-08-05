Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди

·29·Дунё
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Қисқача

NASA 15 йил давомида тўпланган маълумотлар асосида Ернинг янги геоид моделини тақдим етди. Модел сайёрамизнинг гравитация майдонидаги фарқларни турли баландлик ва пастликлар орқали акс еттиради. Ер ичидаги массалар бир хил тақсимланмагани сабаб айрим ҳудудларда тортишиш кучи кучлироқ, бошқа жойларда еса нисбатан заифроқ бўлади.

NASA 15 йил давомида тўпланган маълумотлар асосида Ернинг янги геоид моделини тақдим этди. Унда сайёрамизнинг тортишиш майдонидаги фарқлар турли баландлик ва пастликлар орқали ифодаланган.

Олимларга кўра, Ер мукаммал шар шаклида эмас. Унинг ичидаги массалар бир хил тақсимланмагани сабаб айрим ҳудудларда тортишиш кучи кучлироқ, бошқа жойларда эса нисбатан заифроқ бўлади.

Шу боис модел ташқи кўринишидан картошкани эслатиши мумкин. Бироқ тасвирдаги нотекисликлар тушунарли бўлиши учун қарийб 10 минг марта катталаштириб кўрсатилган.

Аслида бу фарқлар жуда кичик бўлиб, уларни оддий кўз билан деярли пайқаб бўлмайди. Модель Ернинг ташқи қиёфасидан кўра, унинг гравитация майдонини акс эттиради.

НАСАЕр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ўргмчак одам” филми сюжети олдиндан айтилгани учун томошабинлар ўртасида жанжал юз берди“Ўргмчак одам” филми сюжети олдиндан айтилгани учун томошабинлар ўртасида жанжал юз бердиБугун, 04:49Гўшт емайдиган вегетариан мушук тармоқларда барчани қизиқтириб қўйдиГўшт емайдиган вегетариан мушук тармоқларда барчани қизиқтириб қўйдиБугун, 04:37Дунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилдиДунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилдиБугун, 01:58«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этди«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этдиБугун, 01:27АҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиАҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиКеча, 22:05Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Кеча, 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди