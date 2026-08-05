Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
NASA 15 йил давомида тўпланган маълумотлар асосида Ернинг янги геоид моделини тақдим етди. Модел сайёрамизнинг гравитация майдонидаги фарқларни турли баландлик ва пастликлар орқали акс еттиради. Ер ичидаги массалар бир хил тақсимланмагани сабаб айрим ҳудудларда тортишиш кучи кучлироқ, бошқа жойларда еса нисбатан заифроқ бўлади.
NASA 15 йил давомида тўпланган маълумотлар асосида Ернинг янги геоид моделини тақдим этди. Унда сайёрамизнинг тортишиш майдонидаги фарқлар турли баландлик ва пастликлар орқали ифодаланган.
Олимларга кўра, Ер мукаммал шар шаклида эмас. Унинг ичидаги массалар бир хил тақсимланмагани сабаб айрим ҳудудларда тортишиш кучи кучлироқ, бошқа жойларда эса нисбатан заифроқ бўлади.
Шу боис модел ташқи кўринишидан картошкани эслатиши мумкин. Бироқ тасвирдаги нотекисликлар тушунарли бўлиши учун қарийб 10 минг марта катталаштириб кўрсатилган.
Аслида бу фарқлар жуда кичик бўлиб, уларни оддий кўз билан деярли пайқаб бўлмайди. Модель Ернинг ташқи қиёфасидан кўра, унинг гравитация майдонини акс эттиради.
…