Арман Царукян қиз дўстига 400 минг долларлик соат совға қилди (видео)

·34·Дунё
Арман Царукян қиз дўстига 400 минг долларлик соат совға қилди (видео)

UFC жангчиси Арман Царукян яқин инсонига қимматбаҳо совға тақдим этиб, мухлислар эътиборини яна бир бор ўзига қаратди.

Тарқалган видеода спортчи ресторанда қиз дўстига махсус қутидаги Richard Mille русумли қўл соатини совға қилаётгани акс этган. Қизнинг соатни тақиб кўргач, хурсанд бўлгани ва Царукянни қучоқлаганини кўриш мумкин.

Маълум қилинишича, мазкур ҳашаматли аксессуарнинг баҳоси тахминан 400 минг АҚШ долларига тенг. Richard Mille соатлари ноёб дизайни, мураккаб механизми ва чекланган миқдорда ишлаб чиқарилиши билан машҳур.

Ушбу лавҳалар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар ўртасида турли муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар Царукяннинг сахийлигини олқишлаган бўлса, бошқалар совғанинг улкан қийматига эътибор қаратди.

Арман СарукянUFCRichard Mille
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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