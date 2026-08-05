Калифорнияда сёрфчи итлар ўртасида чемпионат бўлиб ўтди

·51·Дунё
Калифорнияда сёрфчи итлар ўртасида чемпионат бўлиб ўтди
Қисқача

Калифорниянинг Пасифика шаҳридаги Линда Мар соҳилида 1 август куни Ворлд Дог Сурфинг Чампионшипс мусобақасининг 10-юбилей баҳслари ўтказилди. Унда 20 га яқин ит қатнашиб, доскада мувозанатни сақлаши, тўлқинларни бошқариши ва ўзига хос услуби, шунингдек, эгалари билан бирга сёрфинг қилиши бўйича баҳоланди.

АҚШнинг Калифорния штатида ноодатий ва қизиқарли мусобақалардан бири — World Dog Surfing Championships'нинг 10-йубилей баҳслари ўтказилди. Беллашув 1 август куни Pacifica шаҳридаги Linda Mar соҳилида ташкил этилиб, унда 20 га яқин ит тўлқинлар устида ўз маҳоратини намойиш этди.

Мусобақада итларнинг доскада мувозанатни сақлаши, тўлқинларни қандай бошқариши ва ўзига хос услуби ҳакамлар томонидан баҳоланди. Шунингдек, итларнинг якка чиқишлари билан бир қаторда, эгалари билан бирга сёрфинг қилиши ҳам алоҳида тоифаларда кўриб чиқилди.

Бу йилги баҳсларда Rippin Rosie лақабли лабрадор алоҳида ажралиб турди. У йирик ва жуда йирик итлар тоифасида биринчи ўринни эгаллади, шунингдек, эгаси билан SUP йўналишида ҳам ғолиб бўлди. Rosie кучли тўлқинлар шароитида “Spirit of Surfing” мукофотига ҳам сазовор бўлди.

Мусобақа давомида томошабинлар нафақат сёрфчи итларни кузатди, балки уй ҳайвонларини асраб олиш ва уларнинг саломатлигига бағишланган тадбирларда ҳам иштирок этди. Ташкилотчилар чемпионатни спорт ва кўнгилочар тадбирдан ташқари, ҳайвонларга ёрдам берувчи хайрия лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш майдони сифатида ҳам ўтказиб келмоқда.

КалифорнияАҚШЛинда Мар БичПасификаРиппин Рози
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)Бугун, 06:22Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди