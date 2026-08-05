100 та от ўғирлаганликда айбланган отахонга уй совға қилинди
Қозоғистонда 100 та отни ўғирлашда айбланган 60 ёшли отбоқар Раҳат Сарсеновга янги уй совға қилинди. Унга тадбиркор ва қурилиш компанияси томонидан хонадон, 1 миллион тенге пул ҳамда наслдор инглиз оти берилди. Дастлаб 7 йилга озодликдан маҳрум этилган Сарсеновнинг иши апелляцияда қайта кўрилиб, хўжаликдан аслида фақат битта от йўқолгани аниқланган. Шундан сўнг унинг айблови енгиллаштирилиб, амнистия қўлланган ва у суд залидаёқ озод қилинган.
Қозоғистонда 100 та отни ўғирлашда айбланиб, кейинчалик судда айби енгиллаштирилган 60 ёшли отбоқар Раҳат Сарсеновга янги уй совға қилинди.
30 йилдан ортиқ вақт давомида отбоқарлик билан шуғулланган эркакка хонадонни тадбиркор ва қурилиш компанияси тақдим этган. Бундан ташқари, унга 1 миллион тенге пул ҳамда наслдор инглиз оти берилган.
Сарсенов дастлаб хўжаликдан 100 та от йўқолгани бўйича айбланиб, 7 йилга озодликдан маҳрум этилган. Бироқ иш жамоатчилик эътиборига тушгач, суд қарори қайта кўриб чиқилган. Апелляция жараёнида янги далиллар ўрганилиб, аслида хўжаликдан фақат битта от йўқолгани аниқланган.
Шундан сўнг эркакка қўйилган айблов енгиллаштирилиб, унга амнистия қўлланган ва Раҳат Сарсенов суд залининг ўзидаёқ озодликка чиқарилган.
Отахоннинг аввалги уйи эса 10 миллион тенге миқдоридаги қарздорлик сабаб гаровда бўлган. Шу сабабли унга янги хонадон совға қилиниб, қўшимча равишда пул ва от ҳам тақдим этилган.
…