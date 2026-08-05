Ҳонгконгдаги ўртоқлик учрашуви: Ювентус Челмини мағлуб этди
Гонгконг шаҳрида Лучиано Спаллетти бошқарувидаги Ювентус Хаби Алонсо бошчилигидаги Челсини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Ғалаба голини Кенан Йилдизнинг узатмасидан сўнг Эдон Жегрова киритди. Ўртоқлик учрашуви мураббийларга янги мавсум олдидан таркиб ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини синовдан ўтказиш имконини берди.
Гонгконг шаҳрида бўлиб ўтган навбатдаги ўртоқлик учрашувида Лучиано Спаллетти бошқарувидаги Ювентус ва Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси жамоалари ўзаро тўқнаш келди. Қизиқарли кечган баҳсда Турин клуби минимал, 1:0 ҳисобидаги ғалабани тантана қилди. Мазкур учрашув ҳар икки мураббий учун янги мавсум олдидан таркабни синовдан ўтказиш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолаш учун муҳим аҳамият касб этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эдон Жегрованинг ёрқин ўйини ва ғалаба голиGoal.com нашри хабар беришича, учрашув тақдирини ҳал қилган ягона голга Эдон Жегрова муаллифлик қилди. Косово терма жамоаси аъзоси баҳс бошида бироз қийинчиликларга дуч келиб, илк тўп узатишларда хатоларга йўл қўйган бўлса-да, кейинчалик ўйинни ўз қўлига ола билди. У Кенан Йилдизнинг узатмасидан сўнг чап оёғи билан узоқ бурчакка йўллаган ажойиб ва аниқ зарбаси билан ҳисобни очди.
Ушбу голдан сўнг Эдон Жегрованинг ўйинида руҳланиш сезилди ва у майдонда техник маҳорат ҳамда самарадорликни ажойиб тарзда уйғунлаштира олди. Учрашувнинг биринчи ярмида у ўзининг фаол ҳаракатлари, рақиб дарвозаси томон хавфли зарбалари билан ажралиб турди. Шунингдек, у ўнг қанотда нафақат ҳужумда фаол бўлди, балки ҳимоя вазифаларини ҳам муваффақиятли бажариб, жамоасининг энг жонкуяр футболчиларидан бирига айланди.
Майдондаги қийинчиликлар ва омадсиз ҳаракатларШу билан бирга, жамоанинг айрим футболчилари ўйин ритмига мослашишда бироз қийинчиликларга дуч келди. Хусусан, жамоадошларининг узатмаларига ўз вақтида реакция билдира олмаган вазиятлар ҳам кузатилди. Масалан, биринчи бўлимда Миреттининг узатмасини тўғри қабул қилишда секинликка йўл қўйилгани шулар жумласидандир. Шунга қараммай, футболчи узоқ масофадан дарвозани ишғол қилишга уриниб кўрди ва унинг зарбаси голга айланишига оз қолди, бироқ бу ҳаракат ижобий натижа келтириш учун етарли бўлмади.
Хулоса қилиб айтганда, Ҳонгконгдаги синов баҳси Лучиано Спаллетти шогирдлари учун фойдали тажриба бўлди. Гарчи айрим футболчилар ўз ўйинини топишда қийналган бўлса-да, жамоанинг умумий тайёргарлиги ва айрим ижрочиларнинг маҳорати эвазига қийин ғалаба қўлга киритилди. Бу каби ўртоқлик учрашувлари мураббийлар штабига келгусидаги расмий ўйинлар олдидан асосий таркибни аниқлаб олишда муҳим хулосалар чиқариш имконини беради.
…