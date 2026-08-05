Ҳонгконгдаги ўртоқлик учрашуви: Ювентус Челмини мағлуб этди

·35·Спорт
Ҳонгконгдаги ўртоқлик учрашуви: Ювентус Челмини мағлуб этди
Қисқача

Гонгконг шаҳрида Лучиано Спаллетти бошқарувидаги Ювентус Хаби Алонсо бошчилигидаги Челсини 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Ғалаба голини Кенан Йилдизнинг узатмасидан сўнг Эдон Жегрова киритди. Ўртоқлик учрашуви мураббийларга янги мавсум олдидан таркиб ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини синовдан ўтказиш имконини берди.

Гонгконг шаҳрида бўлиб ўтган навбатдаги ўртоқлик учрашувида Лучиано Спаллетти бошқарувидаги Ювентус ва Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси жамоалари ўзаро тўқнаш келди. Қизиқарли кечган баҳсда Турин клуби минимал, 1:0 ҳисобидаги ғалабани тантана қилди. Мазкур учрашув ҳар икки мураббий учун янги мавсум олдидан таркабни синовдан ўтказиш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолаш учун муҳим аҳамият касб этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эдон Жегрованинг ёрқин ўйини ва ғалаба голи

Goal.com нашри хабар беришича, учрашув тақдирини ҳал қилган ягона голга Эдон Жегрова муаллифлик қилди. Косово терма жамоаси аъзоси баҳс бошида бироз қийинчиликларга дуч келиб, илк тўп узатишларда хатоларга йўл қўйган бўлса-да, кейинчалик ўйинни ўз қўлига ола билди. У Кенан Йилдизнинг узатмасидан сўнг чап оёғи билан узоқ бурчакка йўллаган ажойиб ва аниқ зарбаси билан ҳисобни очди.

Ушбу голдан сўнг Эдон Жегрованинг ўйинида руҳланиш сезилди ва у майдонда техник маҳорат ҳамда самарадорликни ажойиб тарзда уйғунлаштира олди. Учрашувнинг биринчи ярмида у ўзининг фаол ҳаракатлари, рақиб дарвозаси томон хавфли зарбалари билан ажралиб турди. Шунингдек, у ўнг қанотда нафақат ҳужумда фаол бўлди, балки ҳимоя вазифаларини ҳам муваффақиятли бажариб, жамоасининг энг жонкуяр футболчиларидан бирига айланди.

Майдондаги қийинчиликлар ва омадсиз ҳаракатлар

Шу билан бирга, жамоанинг айрим футболчилари ўйин ритмига мослашишда бироз қийинчиликларга дуч келди. Хусусан, жамоадошларининг узатмаларига ўз вақтида реакция билдира олмаган вазиятлар ҳам кузатилди. Масалан, биринчи бўлимда Миреттининг узатмасини тўғри қабул қилишда секинликка йўл қўйилгани шулар жумласидандир. Шунга қараммай, футболчи узоқ масофадан дарвозани ишғол қилишга уриниб кўрди ва унинг зарбаси голга айланишига оз қолди, бироқ бу ҳаракат ижобий натижа келтириш учун етарли бўлмади.

Хулоса қилиб айтганда, Ҳонгконгдаги синов баҳси Лучиано Спаллетти шогирдлари учун фойдали тажриба бўлди. Гарчи айрим футболчилар ўз ўйинини топишда қийналган бўлса-да, жамоанинг умумий тайёргарлиги ва айрим ижрочиларнинг маҳорати эвазига қийин ғалаба қўлга киритилди. Бу каби ўртоқлик учрашувлари мураббийлар штабига келгусидаги расмий ўйинлар олдидан асосий таркибни аниқлаб олишда муҳим хулосалар чиқариш имконини беради.

ЮвентусЧелсиЭдон ЖегроваЛучиано СпаллеттиЎртоқлик ўйини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда