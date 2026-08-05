Лучиано Спаллетти Челси устидан қозонилган ғалабадан сўнг фикр билдирди

·62·Спорт
Лучиано Спаллетти Челси устидан қозонилган ғалабадан сўнг фикр билдирди
Қисқача

Лучиано Спаллетти Ҳонг Конгда Челси устидан 1:0 ҳисобида қозонилган ғалабадан сўнг Ювентуснинг мавсумолди тайёргарликдаги ўйинига юқори баҳо берди. Бу натижа жамоанинг ёзги учрашувлардаги навбатдаги қуруқ ўйини бўлиб, Ювентус Базел билан 0:0, Стандард Лиеге билан 0:1, Ница билан 2:0 ҳисобидаги баҳсларда ҳам гол ўтказиб юбормади.

Ҳонг Конгда бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида Челси устидан минимал 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган Ювентус бош мураббийи Лучиано Спаллетти Sky Sport телеканалига берган интервюсида жамоасининг мавсумолди йиғинидаги ўйинига юқори баҳо берди. Ушбу муваффақият تورинликлар учун ёзги тайёргарлик жараёнидаги навбатдаги қуруқ ўйин бўлди ва мавсум олдидан жамоанинг умумий ҳолатини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport нашри маълумотига кўра, Ювентус мавсумолди учрашувларида бирорта ҳам гол ўтказиб юбормагани эътиборга молик. Жамоа Базел билан 0:0, Стандард Лиеге билан 0:1, Нитса билан 2:0 ва охир-оқибат Челси билан ўйинларда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Мураббийнинг фикрича, бу натижалар жамоанинг тўғри йўлдан бораётганини билдиради.

Жамоавий бирдамлик ва майдондаги ҳаракатлар

Спаллетти шогирдларининг майдондаги интизоми ва ҳар бир вазиятда бирдек ҳаракат қилганидан мамнунлигини яширмади. Унинг сўзларига кўра, ўйин давомида жамоа ҳимояда ҳам, ҳужумга ўтишда ҳам бирдек жипслашиб ҳаракат қилган ва Челси каби юқори савияли рақиб босимига бардош бера олган.

«Бу синовлар биз қайси йўлдан кетаётганимизни кўрсатиб беради. Менга жамоанинг ўйин давомида, хоҳ жарима майдончаси яқинида босим остида бўлсин, хоҳ олдинга ўтганда доимо бирлашиб ҳаракат қилгани ёқди», — дея таъкидлади мураббий.

Жегрованинг ҳаракатлари ва шахсий маҳорат

TuttoJuve.com хабар қилишича, Спаллетти айрим футболчиларнинг ҳаракатларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Хусусан, у майдондаги айрим футболчиларнинг индивидуал ҳаракатлари жамоага ёрдам беришини, бироқ фақат битта гол ёки узатма етарли эмаслигини таъкидлади.

«Гол ҳар қандай футболчини хурсанд қилади, бироқ унинг ўзи етарли эмас. Агар қолган тўқсон дақиқа давомида жамоага керакли ёрдам берилмаса, битта гол ёки ассистнинг аҳамияти қолмайди», — дея қўшимча қилди Спаллетти.

Челси даражасидаги рақиб билан ўйин

Мураббий инглиз клубининг салоҳиятига юқори баҳо бериб, бундай рақибларга қарши фақат ҳимояланишнинг ўзи етмаслигини айтди. Челси ҳимоядан чиқиш, ҳужумни якунлаш ва ўйин суръатини кескин ошириш борасида юқори даражада ҳаракат қилгани таъкидланди.

«Челси ҳар қандай ишни қила олади: улар орқа чизиқдан ҳужум бошлаши, вазиятни якунлаши ва ўйинга улкан суръат бағишлаши мумкин. Бундай даражадаги жамоаларга қарши ўйнаганда фақат ҳимояга ётиб олиш билан узоққа бормайсан», — деди Ювентус устози.

ЮвентусЧелсиЛучиано СпаллеттиЎртоқлик учрашувиИталия футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда