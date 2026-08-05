Лучиано Спаллетти Челси устидан қозонилган ғалабадан сўнг фикр билдирди
Лучиано Спаллетти Ҳонг Конгда Челси устидан 1:0 ҳисобида қозонилган ғалабадан сўнг Ювентуснинг мавсумолди тайёргарликдаги ўйинига юқори баҳо берди. Бу натижа жамоанинг ёзги учрашувлардаги навбатдаги қуруқ ўйини бўлиб, Ювентус Базел билан 0:0, Стандард Лиеге билан 0:1, Ница билан 2:0 ҳисобидаги баҳсларда ҳам гол ўтказиб юбормади.
Ҳонг Конгда бўлиб ўтган ўртоқлик учрашувида Челси устидан минимал 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган Ювентус бош мураббийи Лучиано Спаллетти Sky Sport телеканалига берган интервюсида жамоасининг мавсумолди йиғинидаги ўйинига юқори баҳо берди. Ушбу муваффақият تورинликлар учун ёзги тайёргарлик жараёнидаги навбатдаги қуруқ ўйин бўлди ва мавсум олдидан жамоанинг умумий ҳолатини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport нашри маълумотига кўра, Ювентус мавсумолди учрашувларида бирорта ҳам гол ўтказиб юбормагани эътиборга молик. Жамоа Базел билан 0:0, Стандард Лиеге билан 0:1, Нитса билан 2:0 ва охир-оқибат Челси билан ўйинларда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолишга муваффақ бўлди. Мураббийнинг фикрича, бу натижалар жамоанинг тўғри йўлдан бораётганини билдиради.
Жамоавий бирдамлик ва майдондаги ҳаракатларСпаллетти шогирдларининг майдондаги интизоми ва ҳар бир вазиятда бирдек ҳаракат қилганидан мамнунлигини яширмади. Унинг сўзларига кўра, ўйин давомида жамоа ҳимояда ҳам, ҳужумга ўтишда ҳам бирдек жипслашиб ҳаракат қилган ва Челси каби юқори савияли рақиб босимига бардош бера олган.
«Бу синовлар биз қайси йўлдан кетаётганимизни кўрсатиб беради. Менга жамоанинг ўйин давомида, хоҳ жарима майдончаси яқинида босим остида бўлсин, хоҳ олдинга ўтганда доимо бирлашиб ҳаракат қилгани ёқди», — дея таъкидлади мураббий.
Жегрованинг ҳаракатлари ва шахсий маҳоратTuttoJuve.com хабар қилишича, Спаллетти айрим футболчиларнинг ҳаракатларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтди. Хусусан, у майдондаги айрим футболчиларнинг индивидуал ҳаракатлари жамоага ёрдам беришини, бироқ фақат битта гол ёки узатма етарли эмаслигини таъкидлади.
«Гол ҳар қандай футболчини хурсанд қилади, бироқ унинг ўзи етарли эмас. Агар қолган тўқсон дақиқа давомида жамоага керакли ёрдам берилмаса, битта гол ёки ассистнинг аҳамияти қолмайди», — дея қўшимча қилди Спаллетти.
Челси даражасидаги рақиб билан ўйинМураббий инглиз клубининг салоҳиятига юқори баҳо бериб, бундай рақибларга қарши фақат ҳимояланишнинг ўзи етмаслигини айтди. Челси ҳимоядан чиқиш, ҳужумни якунлаш ва ўйин суръатини кескин ошириш борасида юқори даражада ҳаракат қилгани таъкидланди.
«Челси ҳар қандай ишни қила олади: улар орқа чизиқдан ҳужум бошлаши, вазиятни якунлаши ва ўйинга улкан суръат бағишлаши мумкин. Бундай даражадаги жамоаларга қарши ўйнаганда фақат ҳимояга ётиб олиш билан узоққа бормайсан», — деди Ювентус устози.
…