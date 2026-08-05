Ювентус Лондуннинг Челси клубини кичик ҳисобда таслим этди

·41·Спорт
Ювентус Лондуннинг Челси клубини кичик ҳисобда таслим этди
Қисқача

Ҳонг-Конгда ўтказилган ўртоқлик учрашувида Лучано Спаллетти бошқарувидаги Ювентус Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ягона голни биринчи бўлим ўрталарида Кенан Йилдизнинг узатмасидан сўнг Эдон Жегрова киритди. Жегрова гол урганидан кейин фаоллашиб, рақиб дарвозасига хавфли зарбалар йўллади ва ҳимояда ҳам жамоасига ёрдам берди.

Ҳонг-Конгда ташкил этилган навбатдаги ўртоқлик учрашувида Лучано Спаллетти бошқарувидаги Ювентус жамоаси Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси устидан 1:0 ҳисобида зафар қучди. Goal.com хабар беришича, мазкур баҳсда туринликлар пушти рангли либосда майдонга тушиб, ўйин тақдирини ҳал қилган ягона гол муаллифига айланишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг энг ёрқин қаҳрамони Эдон Жегрова бўлди. У ўйин бошида бироз хатоларга йўл қўйиб, тўпни бой берган бўлса-да, тез орада ўзини ўнглаб олишга муваффақ бўлди ва жамоасига ғалаба келтирган голни киритди.

Жегрованинг шоуси ва ғалаба голи

Биринчи бўлим ўрталарида Кенан Йилдизнинг узатмасидан сўнг Эдон Жегрова эпчиллик билан тўпни эгаллаб олди ва чап оёғи билан узоқ бурчакка йўллаган аниқ зарбаси орқали ҳисобни очди. Мазкур гол Косово терма жамоаси футболчисига қўшимча ишонч бағишлади.

Голли вазифадан кейин у майдонда анча фаоллашиб, ўзининг техник имкониятлари ва самарадорлигини намойиш эта бошлади. Жумладан, рақиб дарвозасига хавфли зарбалар бериб, дарвозабон Санчесни қийин вазиятларга солиб қўйди ҳамда ҳимояда ҳам жамоасига яқиндан ёрдам берди.

Ўйиндаги муваффақиятсизликлар ва хулосалар

Бироқ, ҳамма футболчилар ҳам бу ўйинда ўзини тўлақонли кўрсата олгани йўқ. Баъзи ўйинчилар учрашув темпига мослашишда қийинчиликларга дуч келишди ва жамоадошларининг узатмаларига ўз вақтида реакция билдира олишмади.

Жумладан, ҳужум чизиғидаги айрим ҳаракатлар етарлича самарали чиқмагани боис имкониятлар бой берилди. Шунга қарамай, мураббийлар штаби қўйилган вазифаларни бажариб, кучли рақиб устидан муҳим ғалабани қўлга киритишга эришди.

ЮвентусЧелсиЭдон ЖегроваЛучано СпаллеттиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...Бугун, 06:41Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда