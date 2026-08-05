Ювентус Лондуннинг Челси клубини кичик ҳисобда таслим этди
Ҳонг-Конгда ўтказилган ўртоқлик учрашувида Лучано Спаллетти бошқарувидаги Ювентус Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ягона голни биринчи бўлим ўрталарида Кенан Йилдизнинг узатмасидан сўнг Эдон Жегрова киритди. Жегрова гол урганидан кейин фаоллашиб, рақиб дарвозасига хавфли зарбалар йўллади ва ҳимояда ҳам жамоасига ёрдам берди.
Ҳонг-Конгда ташкил этилган навбатдаги ўртоқлик учрашувида Лучано Спаллетти бошқарувидаги Ювентус жамоаси Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси устидан 1:0 ҳисобида зафар қучди. Goal.com хабар беришича, мазкур баҳсда туринликлар пушти рангли либосда майдонга тушиб, ўйин тақдирини ҳал қилган ягона гол муаллифига айланишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг энг ёрқин қаҳрамони Эдон Жегрова бўлди. У ўйин бошида бироз хатоларга йўл қўйиб, тўпни бой берган бўлса-да, тез орада ўзини ўнглаб олишга муваффақ бўлди ва жамоасига ғалаба келтирган голни киритди.
Жегрованинг шоуси ва ғалаба голиБиринчи бўлим ўрталарида Кенан Йилдизнинг узатмасидан сўнг Эдон Жегрова эпчиллик билан тўпни эгаллаб олди ва чап оёғи билан узоқ бурчакка йўллаган аниқ зарбаси орқали ҳисобни очди. Мазкур гол Косово терма жамоаси футболчисига қўшимча ишонч бағишлади.
Голли вазифадан кейин у майдонда анча фаоллашиб, ўзининг техник имкониятлари ва самарадорлигини намойиш эта бошлади. Жумладан, рақиб дарвозасига хавфли зарбалар бериб, дарвозабон Санчесни қийин вазиятларга солиб қўйди ҳамда ҳимояда ҳам жамоасига яқиндан ёрдам берди.
Ўйиндаги муваффақиятсизликлар ва хулосаларБироқ, ҳамма футболчилар ҳам бу ўйинда ўзини тўлақонли кўрсата олгани йўқ. Баъзи ўйинчилар учрашув темпига мослашишда қийинчиликларга дуч келишди ва жамоадошларининг узатмаларига ўз вақтида реакция билдира олишмади.
Жумладан, ҳужум чизиғидаги айрим ҳаракатлар етарлича самарали чиқмагани боис имкониятлар бой берилди. Шунга қарамай, мураббийлар штаби қўйилган вазифаларни бажариб, кучли рақиб устидан муҳим ғалабани қўлга киритишга эришди.
…