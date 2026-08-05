Футбол ўйини вақтида яшин урди: 24 ёшли футболчи ҳалок бўлди (видео)

·211·Дунё
Футбол ўйини вақтида яшин урди: 24 ёшли футболчи ҳалок бўлди (видео)
Қисқача

Таиланднинг Сунгай Голок шаҳридаги Сантипҳап стадионида футбол учрашуви вақтида яшин уриши оқибатида 24 ёшли футболчи Софван Авае вафот этди. Ҳодиса 4 август куни Голок ФА Куп турнири доирасидаги ўйин пайтида юз бериб, яна 12 нафар футболчи жароҳат олди. Жабрланганлар шифохонага олиб кетилган ва шифокорлар уларнинг аҳволини назорат қилмоқда.

Таиландда футбол учрашуви давомида юз берган бахтсиз ҳодиса бир футболчининг ҳаётига зомин бўлди. Кучли яшин зарбаси оқибатида 24 ёшли футболчи Софван Аваэ вафот этди, яна 12 нафар ўйинчи турли даражада жароҳат олди. Бу ҳақда The Independent нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, фожиа 4 август куни Таиланднинг Сунгай Голок шаҳрида жойлашган Сантипҳап стадионида маҳаллий Golok FA Cup турнири доирасида ўтказилаётган учрашув вақтида содир бўлган. Кутилмаганда майдонга яшин тушиб, бир нечта футболчига зарба берган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда чақмоқ урилган заҳоти майдонда кучли ёруғлик ва овоз пайдо бўлгани, шундан сўнг ўйинчиларнинг жабрланганларга ёрдам бериш учун югуриб келгани акс этган.

Полиция бошлиғи Тун Сирикҳунтнинг маълум қилишича, шифокорлар Софван Аваэнинг ҳаётини сақлаб қолиш учун барча зарур чораларни кўрган. Бироқ кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамасдан, футболчи вафот этган.

Ҳодиса оқибатида яна 12 нафар футболчи шифохонага олиб кетилган. Улар орасида Малайзия фуқароси ҳам борлиги айтилмоқда. Шифокорлар уларнинг аҳволини назоратга олган.

Марҳум Софван Аваэ SAMCOLTS жамоасида қанот ҳужумчиси сифатида тўп сурган ва яқинда Таиланднинг Яла клуби билан шартнома имзолаган эди.

Яла клуби расмий баёнот бериб, футболчининг оиласи ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирди. Ҳозирда ҳодиса юзасидан тегишли идоралар томонидан қўшимча ўрганиш ишлари олиб борилмоқда.

Софван АваеТаиландСангай-КолокЗе ИндепендентЯла
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)Бугун, 06:22Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди