Синдаров аламли дурангдан сўнг блицга катта мақсад қўйди
Жавоҳир Синдаров рапид босқичини 11 очко билан иккинчи ўринда якунлаб, пешқадам Ramешбабу Прагнанандҳадан атиги бир очко ортда қолди. У тўққиз партияда мағлубияциз қолиб, икки ғалаба ва еттита дуранг қайд этди. Синдаров Лениер Домингезга қарши ғалабани қўлдан чиқарганидан афсусда эканини айтиб, энди 18 партиядан иборат блиц босқичида максимал очколарни жамғаришни мақсад қилган. Уэсли Со рапид босқичини 10 очко билан учинчи ўринда якунлади.
Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров Сент-Луисда ўтаётган нуфузли рапид ва блиц турнирининг биринчи қисмини пешқадамдан атиги бир очко ортда якунлади. У рапид босқичининг сўнгги кунида Авондер Лиангни мағлуб этди, Лениер Домингез ва Уэсли Со билан дуранг ўйнади.
Синдаров кун якунларини ижобий баҳолади, аммо Домингезга қарши партияда қўлдан чиқарилган ғалаба унга қаттиқ таъсир қилганини яширмади. Энди ўзбекистонлик шахматчи турнир тақдири ҳал бўладиган 18 турлик блиц босқичида максимал натижа қайд этишни мақсад қилган.
Бир шошма-шошарлик ғалабани дурангга айлантирди
Рапиднинг еттинчи турида Синдаров оқ доналарда Лениер Домингезга қарши ўйнади. Ўзбекистонлик гроссмейстер партия давомида сезиларли позицион ва вақт устунлигига эга бўлган, бироқ ҳал қилувчи палладаги шошма-шошар қарор ғалабани қўлдан чиқаришига сабаб бўлди.
«Ушбу партияда олти дақиқага бир ярим дақиқа вақт устунлиги ҳамда тўлиқ ютуқли позицияга эга эдим. Бироқ шошиб қилинган битта юриш сабаб ғалабани қўлдан бой бердим. Бу жуда аламли бўлди».
Рапид ва блицда соатдаги устунлик баъзан шахмат тахтасидаги устунликдан ҳам хавфли қуролга айланади. Домингез вақт танқислигида қарор қабул қилаётган бир пайтда Синдаров вазиятни хотиржам якунлаш имконига эга эди. Аммо тезкор шахматнинг шафқатсиз томони ҳам шу — битта ноаниқ юриш бутун партия манзарасини ўзгартириб юбориши мумкин.
Шунга қарамай, Синдаров партиядан кейинги руҳий ҳолатини кейинги баҳсларга олиб ўтмаслик муҳимлигини таъкидлади.
«Ўйин тугагач, бундай вазиятларни тезда унута билиш керак».
Расмий натижаларга кўра, Синдаров ва Домингез ўртасидаги учрашув дуранг билан якунланган.
Лиангга қарши партияда тузоқ иш берди
Кейинги турда Синдаров америкалик Авондер Лиангга қарши қора доналарда ҳаракат қилди. Бу сафар ўзбекистонлик шахматчи дебютдаёқ рақибнинг хатосидан фойдаланиб, партияни ишончли ғалабага олиб борди.
«Бу учрашув жуда силлиқ ўтди. Рақибим дебютдаёқ тактик имкониятларни ўтказиб юборди ва h7’даги фили тузоққа тушиб қолди. Позицион устунлик эвазига якунда ғалабани осонгина расмийлаштирдим».
Филнинг ҳаракат имкониятлари чекланиши Лиангни узоқ вақт ноқулай позицияда қолдирди. Синдаров устунликни бирданига кескин ҳужум билан эмас, доналарини босқичма-босқич кучайтириш орқали ғалабага айлантирди.
Ушбу натижа ўзбекистонлик гроссмейстерга рапид босқичининг сўнгги тури олдидан пешқадамлар орасида қолиш имконини берди. Расмий турнир жадвалида ҳам Синдаровнинг Лианг устидан ғалабаси қайд этилган.
Сўнгги турда Уэсли Со билан очколар бўлишилди
Рапид босқичининг якуний партиясида Синдаров америкалик Уэсли Со билан тўқнашди. Баҳсда томонларнинг ҳеч бири ҳал қилувчи устунликка эриша олмади ва учрашув дуранг билан тугади.
Шу тариқа, Синдаров мусобақанинг рапид қисмида мағлубиятсиз ҳаракат қилди. У тўққиз партияда икки марта ғалаба қозониб, еттита дуранг қайд этди.
Grand Chess Tour тизимида рапиддаги ҳар бир ғалаба учун икки, дуранг учун бир очко берилади. Синдаров шу тариқа 11 очко жамғариб, рапид босқичини иккинчи ўринда якунлади.
Пешқадам билан фарқ атиги бир очко
Рапид босқичидан кейин Ҳиндистон вакили Рамешбабу Прагнанандҳа 12 очко билан жадвални бошқариб турибди. Синдаров ундан бир очко ортда, Уэсли Со эса 10 очко билан учинчи ўринни эгаллаган.
Кейинги поғоналарда 9 очкодан тўплаган Домингез, Аниш Гири, Венсан Кеймер ва Левон Аронян жойлашган. Турнирдаги зичлик шунчалик юқорики, блицдаги бир нечта натижа кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириши мумкин.
Синдаров учун Домингезга қарши қўлдан чиқарилган ярим имконият айниқса аламли: ўша партиядаги ғалаба уни рапид босқичи пешқадамига айлантириши мумкин эди. Бироқ асосий кураш ҳали олдинда.
Шарлоттадаги ғалаба унга ишонч бермоқда
Синдаров блиц босқичи олдидан АҚШда тезкор шахмат бўйича яхши хотираларга эга эканини эслатди.
«Умуман олганда, рапид босқичи мен учун яхши якунланди. Шарлоттадаги ғалабамдан сўнг, АҚШдаги блиц босқичи мен учун Варшавадагидан кўра омадлироқ бўлишига умид қиламан».
Ўзбекистонлик шахматчи июль ойида Шарлотта шаҳрида ўтказилган Даниэл Народицкий хотира турнирида ҳам рапид, ҳам блиц мусобақасида ғолиб чиққан эди. У блиц финалида олтита ғалаба ва учта дуранг билан 7,5 очко тўплаб, биринчи ўринни эгаллаган.
Айнан шу натижа Синдаровнинг қисқа вақт назоратида катта босим остида ҳам барқарор ҳаракат қила олишини кўрсатади. Бироқ Сент-Луисда рақобат янада зич: иштирокчиларнинг деярли барчаси жаҳон шахматининг юқори ўринларидаги гроссмейстерлардир.
Энди 18 та тезкор жанг кутмоқда
Сент-Луис турнирининг блиц қисми икки кун давомида ўтказилади. Шахматчилар ўзаро икки мартадан учрашиб, жами 18 та партия ўйнайди. Блицда ғалаба учун бир очко, дуранг учун ярим очко берилади.
Бу форматда рапиддан кейинги бир очколик фарқ катта устунлик ҳисобланмайди. Бир куннинг ўзида тўққизта партия ўтказилиши сабаб кичик руҳий тушкунлик ҳам кетма-кет йўқотишларга, яхши бошланган серия эса жадвалда кескин кўтарилишга олиб келиши мумкин.
«Максимал очколарни жамғаришга ҳаракат қиламан», — деди Синдаров.
Рапиддаги натижа унга чемпионлик учун қулай имконият қолдирди: у пешқадамдан атиги бир очко ортда ва ҳали бирорта партияда мағлуб бўлгани йўқ. Энди асосий савол Домингезга қарши қўлдан чиққан ғалаба эмас — Синдаров ўша аламни блицда қўшимча кучга айлантира оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…